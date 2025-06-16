الشامسي: نلتزم بدعم إبرام شراكات واعدة بين الشركات العاملة في دبي ونظيراتها حول العالم بما يدفع عجلة النمو المستدام للأعمال

دبي، الإمارات العربية المتحدة- دعمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، توسع شركة "أفروفيجن تكنولوجيز"، المتخصصة في تقنية المعلومات ومقرها دبي، إلى غانا.

ولعب مكتب غرفة دبي العالمية في غانا دوراً مهماً في ربط "أفروفيجن تكنولوجيز" بشركة "أون بوينت فيرتشوال أسيستنت" الغانية المتخصصة في مجال تعهيد العمليات التجارية، وقد تُوّج هذا التعاون بتوقيع مذكرة تفاهم بين الشركتين بفضل الدعم المقدم من قبل مكتب الغرفة.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى "أون بوينت" تمثيل منصة "دوبالي" في غانا؛ والتي تديرها شركة "دوبالي" المسجلة في دبي والتابعة لشركة "أفروفيجن تكنولوجيز"، لتقديم دورات تدريبية للطلاب المتخصصين في مجال تقنية المعلومات في غانا، وذلك بهدف تزويدهم بمهارات العمل عن بُعد ليتم إثر ذلك تسجيلهم في منصة "دوبالي" لتولي وظائف عن بُعد.

وتعتبر "دوبالي" منصة رقمية متخصصة في مجال توظيف الكفاءات التقنية، حيث تتيح للشركات الاستفادة من الكوادر البشرية المتخصصة في قطاعات تقنية المعلومات بالقارة الافريقية من خلال نظام العمل عن بعد.

وقال سالم الشامسي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي: "نلتزم بدعم إبرام شراكات واعدة بين الشركات العاملة في دبي ونظيراتها حول العالم بما يدفع عجلة النمو المستدام للأعمال، مما يعزز قدرة الشركات المحلية على تنمية أعمالها في الأسواق العالمية، الأمر الذي يساهم في تعزيز القدرات التنافسية للقطاع الخاص في دبي".

وقال أوسيتا أوباراوغو، مؤسس شركة دوبالي، التابعة لشركة "أفروفيجن تكنولوجيز المحدودة": "نعرب عن تقديرنا للدعم اللامحدود من مكتب غرفة دبي العالمية في غانا في تعزيز مهمة دوبالي المتمثلة في استقطاب وتدريب الكفاءات التقنية المؤهلة من غانا ومن جميع أنحاء غرب أفريقيا. نلتزم بربط خبراء التكنولوجيا الأفارقة ذوي الخبرة بالفرص العالمية، والمستعدين للعمل في جميع المناطق الزمنية. ويتماشى تركيزنا الاستراتيجي على دبي مع أهدافنا التجارية الأوسع وأهدافنا العالمية للتوسع. إن مذكرة التفاهم التي وقعناها مؤخرًا تجسد التزامنا المشترك بدفع عجلة الابتكار وخلق الفرص من خلال التعاون."

تلعب غرفة تجارة دبي دوراً حيوياً في دعم جهود الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها للتوسع وتنمية أعمالها في الأسواق العالمية الواعدة، وذلك من خلال توفير المعلومات السوقية والقطاعية وآليات مزاولة الأعمال، وتسهيل الروابط التجارية مع الشركاء المحليين في مختلف الأسواق، والتعريف بالفرص المتاحة، بالإضافة إلى تنظيم بعثات تجارية تتيح بناء شراكات جديدة في الأسواق المستهدفة أمام الشركات العاملة في دبي.

بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" بتأسيس ثلاث غرف تحت مظلة غرف دبي، تستمر غرفة تجارة دبي التي تأسست في عام 1965، وتعتبر إحدى الغرف الثلاث، بممارسة مهامها لتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي، من خلال خلق بيئة محفزة للأعمال في دبي، ودعم نمو الأعمال والترويج للإمارة كمركز أعمال عالمي.

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