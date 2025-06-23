بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع القنصلية العامة لجمهورية كازاخستان في دبي والإمارات الشمالية سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، والعمل على دعم الشراكات بين مجتمعي الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات والقطاعات.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، لسعادة ألماز تاسبولات، القنصل العام لجمهورية كازاخستان، بحضور عبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان علاقات التعاون القائمة بين إمارة الشارقة وكازاخستان، وبحثا آليات تعزيز الشراكات الاقتصادية من خلال تبادل الوفود التجارية وتنظيم فعاليات ومعارض متخصصة تتيح لمجتمعي الأعمال والمستثمرين التعرف على الفرص الاستثمارية في كلا البلدين، كما تم تسليط الضوء على القطاعات ذات الأولوية التي يمكن أن تشكل أرضية خصبة للتعاون، وفي مقدمتها القطاع العقاري.

شراكات استراتيجية

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس، حرص "غرفة الشارقة" على الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاستثمارية مع جمهورية كازاخستان، مشيراً إلى التزام الغرفة بتقديم كافة التسهيلات والخدمات النوعية التي تضمن نجاح استثمارات الشركات الكازاخستانية في الشارقة، لافتاً إلى أهمية تعزيز قنوات التواصل بين الجانبين من خلال عقد اللقاءات المشتركة وتنظيم الزيارات المتبادلة للوفود التجارية، بما يمهّد لتأسيس شراكات استراتيجية نوعية ومستدامة في مجالات متنوعة تخدم المصالح المشتركة، داعياً إلى تحفيز الشركات في كازاخستان على زيارة الشارقة والتعرف على بيئة أعمالها النموذجية ومزاياها الاستثمارية حيث تتميز بمنظومة تشريعية مرنة ومحفزة لنمو الأعمال، إلى جانب بنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي متميز، مشدداً على أن علاقات الصداقة المتنامية بين الإمارات وكازاخستان توفر مناخاً مواتياً لتعزيز التعاون المشترك، ودفع الاستثمارات المتبادلة نحو قطاعات جديدة ذات قيمة مضافة، تعكس التطلعات التنموية للبلدين.

وجهة واعدة للاستثمار

من جانبه أشاد وفد جمهورية كازاخستان بالدور البارز الذي تلعبه غرفة الشارقة لإتاحة فرص تعزيز مجالات التعاون التجاري والاستثماري، مؤكداً أن مجتمع الأعمال الكازاخستاني يرى في الشارقة وجهة واعدة للاستثمار والتوسع، نظراً لما توفره الإمارة من بيئة أعمال جاذبة وتسهيلات نوعية، معرباً عن رغبته بتكثيف العمل المشترك لعقد لقاءات اقتصادية تتيح فرص التعاون بين مجتمعي الأعمال لدى الجانبين.

يُذكر أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان سجلت خلال السنوات الأخيرة نمواً متزايداً يعكس متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث تُقدّر قيمة الاستثمارات الإماراتية في كازاخستان بأكثر من 4 مليارات دولار، ما يعزز من مكانة الإمارات كأحد أبرز المستثمرين في الاقتصاد الكازاخستاني. وتشكل الإمارات بوابة رئيسية للصادرات الكازاخية إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ظل ما توفره من بنية لوجستية متقدمة وبيئة أعمال جاذبة، وتُعد قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والنقل، والبنية التحتية، والعقارات، والزراعة، والتكنولوجيا، من أبرز مجالات التعاون المحتملة بين الجانبين.

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