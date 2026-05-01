نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، "ملتقى منتسبي مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة "تجارة 101– فرع خورفكان"، التابع للغرفة، وذلك لاستعراض أداء المركز خلال الفترة الماضية، ومناقشة احتياجات منتسبيه وتطلعاتهم، وتقييم البرامج التأهيلية والمشاركات التي وفرها لهم، في إطار حرص الغرفة على ترسيخ قنوات التواصل المباشر مع رواد الأعمال الشباب في المنطقة الشرقية، وتطوير المنظومة الحاضنة التي يوفرها المركز بما يمكنهم من بناء مشاريع مستدامة قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية.

جاء ذلك بحضور سعادة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفةالشارقة، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام الغرفة، وعبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، ومنى عمران علي، مدير مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة "تجارة 101"، وعدد من منتسبي المركز في فرع خورفكان.

فرص الذكاء الاصطناعي وسلسلة مرونة الأعمال

واستعرض الملتقى المصفوفة التأهيلية لعام 2026 التي طورها "تجارة 101" لتواكب التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال، حيث عمم على منتسبيه برامج نوعية في مقدمتها "أكبر 7 فرص أعمال في الذكاء الاصطناعي"، و"خدمات ومبادرات لدعم الاستثمار في الإمارة"، وسلسلة "مرونة واستمرارية الأعمال" وبرنامج "تمكين المنشآت الصغيرة ورواد الأعمال في الإمارات"، إضافة إلى "تعزيز نمو الشركات الناشئة وتمكين منظومة ريادة الأعمال"، فضلاً عن ورش متخصصة في التسويق الرقمي وإدارة السمعة للمشاريع الريادية.

كما سلط الملتقى الضوء على مشاركات "تجارة 101" في المعارض والمهرجانات الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي، بما يتيح لمنتسبيه الاطلاع على أفضل الممارسات في سوق العمل وتبادل الخبرات مع أصحاب الخبرة ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع.

تمكين رواد الأعمال في المنطقة الشرقية

وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس أن تنظيم مثل هذه الملتقيات الدورية يأتي في إطار حرص غرفة الشارقة على التواصل مع رواد الأعمال الشباب والتعرف على تطلعاتهم وتجسيدها في برامج وخدمات تستجيب لاحتياجاتهم المتجددة في ظل التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال، مشيراً إلى أن المؤشرات التي حققها مركز تجارة 101 فرع خورفكان منذ انطلاقه، وفي مقدمتها الإقبال المتزايد على عضويته، تعكس وعياً متقدماً لدى مجتمع الأعمال الشاب بأهمية الانضمام إلى حاضنة مؤسسية متخصصة، لافتاً إلى أن المركز يمثل بوابة الجيل الجديد من رواد الأعمال نحو منظومة الغرفة الأشمل، التي تضم معارض إكسبو الشارقة وفعالياته، ومنصات الترويج التجاري، وشبكة العلاقات الاقتصادية مع الأسواق العربية والآسيوية والأفريقية، مؤكداً أن الغرفة تواصل تطوير برامجها التأهيلية بما يواكب اقتصاد المعرفة والتحول الرقمي، وبما ينسجم مع توجهات الدولة على صعيد دعم المشاريع الإماراتية الناشئة لرواد الأعمال الشباب.

برامج نوعية تواكب اقتصاد الذكاء الاصطناعي

من جانبها، استعرضت منى عمران علي، مدير مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة "تجارة 101"، أبرز البرامج التي قدمها المركز لمنتسبيه، مؤكدةً أن مصفوفة التعاميم وضعت بناءً على قراءة لاتجاهات الاقتصاد الجديد، وشملت مختلف البرامج المتعلقة بمرونة الأعمال واستدامتها، إلى جانب مهارات تتصل بالامتثال الضريبي وحقوق المستهلك ومبادئ التسعير وبناء الشراكات التجارية، وموضوعات تتعلق بالاقتصاد الرقمي وبيئة الذكاء الاصطناعي ومنظومة دعم الاستثمار في الإمارة، وأضافت أن المركز يحرص على تنظيم لقاءات دورية مع المنتسبين للاستماع إلى تجاربهم وتزويدهم بالاستشارات الفنية والإدارية والقانونية والتسويقية، وربطهم بشبكة من رواد الأعمال وأصحاب الخبرة لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، بما يرفع من مستوى النضج المؤسسي للمشاريع الناشئة ويعزز قابليتها للوصول إلى مصادر التمويل والشراكات.

تكامل مع المبادرات الاتحادية

ووفر مركز "تجارة 101" لمنتسبيه مجموعة من التعاميم والبرامج التأهيلية حول أساسيات ضريبة القيمة المضافة (VAT)، وحقوق المستهلك وواجباته، وخدمات قسم الشركات الصغيرة والمتوسطة وباقة "موفق" التابعة للهيئة الاتحادية للضرائب التي تتيح للمنشآت الناشئة عروضاً تنافسية على أنظمة المحاسبة الضريبية وحجز مواعيد مباشرة مع مدراء حسابات متخصصين، بما يخفف الأعباء التشغيلية ويضمن الامتثال الكامل للتشريعات.

كما تضمنت التعاميم دورة تقييم الشركات الناشئة التي تزود رواد الأعمال بأدوات تحديد القيمة الحقيقية لمشاريعهم في مفاوضات التمويل والاستثمار، ومبادرة "قائمة 100 شركة من المستقبل" التي تستهدف الشركات الإماراتية الناشئة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والفضاء وتكنولوجيا التعليم وتقنية البلوك تشين، وفق معايير تشمل خطط الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) والقدرة على التوسع في الأسواق الدولية وتوظيف التقنيات الناشئة في رفع الإنتاجية، فضلاً عن ورش متخصصة في مبادئ ومعادلات التسعير، واستراتيجيات التسويق الرشيقة، وفعالية "الشارقة نبض الريادة والابتكار"، وبناء الشراكات والتحالفات التجارية، إلى جانب "قافلة رواد الأعمال الشباب" ومشاركات مجالس الشباب.

واختتم الملتقى بجلسة حوارية مفتوحة استمع خلالها الحضور إلى مقترحات المنتسبين، وأكدت غرفة الشارقة حرصها على تطوير الخدمات وتوسيع نطاق البرامج التدريبية لتلبية الاحتياجات المتجددة لمنتسبي مركز "تجارة 101" لتشمل رواد الأعمال في المنطقة الشرقية، وتحفيز المنتسبين على استثمار مشاريعهم للفرص النوعية التي تتيحها بيئة الأعمال في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.

