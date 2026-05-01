يأتي هذا الدعم من صناديق الاستثمار المباشر التي تديرها في إي اف چي هيرميس، بالإضافة إلى شراكات استراتيجية مع مؤسسات أكاديمية وإنسانية بارزة .

الرياض، المملكة العربية السعودية – أطلقت مايندسباير للتعليم “MindSpire Education”، منصة التعليم الأساسي (K-12) الإقليمية المعروفة سابقاً باسم 'منصة سبارك للتعليم' (SEP) ، علامتها التجارية الجديدة رسمياً أمس في حفل حصري أقيم في فندق باب سمحان بقلب الدرعية التاريخية في الرياض. يمثل هذا الإطلاق مرحلة النمو التالية لإحدى أكبر مجموعات إدارة التعليم وأسرعها نمواً في المنطقة، حيث تشرف حالياً على أكثر من 30 مدرسة، وتخدم ما يزيد عن 20,000 طالب في السعودية ومصر.

تعمل مايندسباير للتعليم على خمسة مناهج دراسية متفردة، مدعومة من ذراع الاستثمار المباشر لشركة إي إف جي هيرميس. من خلال هذا التعاون مع مئات التربويين، تسعى مايندسباير لتطوير 'منصة سبارك للتعليم' بهوية جديدة وطموحات إقليمية متزايدة، بالإضافة إلى خطة واضحة للنمو. تحظى العلامة التجارية بتأييد ذراع الاستثمار المباشر لشركة إي اف چي هيرميس، التي تُعتبر من المؤسسات المالية الرائدة في العالم العربي.

جمع حفل الإطلاق نخبة من كبار المساهمين، ومسؤولين من الحكومة، وشركاء مؤسسيين، وقادة من أهم الجامعات في المملكة، ومدراء كبار من القطاع المصرفي، وشركاء من مجتمع التعليم العالمي. وشهدت الأمسية كلمات ملهمة من كريم موسى، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة إي اف چي هيرميس، وليندا الفيصل، المتحدثة السعودية ومؤسسة بودكاست 'ليندا ورؤية 2030، وأحمد وهبي، الرئيس التنفيذي gمايندسباير.

منصّة إقليمية متأصّلة في النمو

من كلمة أحمد وهبي، الرئيس التنفيذي لمايندسباير، في أثناء الحفل: "مايندسباير هي المرحلة الجديدة من رحلة استغرق بناؤها ست سنوات. الليلة، نمنح هذه الرحلة اسماً، ونعلن التزامنا ببناء منصة يزدهر فيها الطلاب، ويقود فيها المعلمون، وتنمو فيها المجتمعات معاً بشكل أقوى." أحمد وهبي، الرئيس التنفيذي، مايندسباير للتعليم

تحت قيادة وهبي منذ عام 2019، تطورت المؤسسة من منصة برأس مال حديث إلى منظومة إقليمية متكاملة بعمليات في مصر والمملكة العربية السعودية، وشراكات تمتد إلى إسبانيا (جامعة IE ) والولايات المتحدة (أكاديمية فولتون للعلوم).

تعمل مايندسباير في مصر من خلال منصة مصر للتعليم (EEP) بموجب اتفاقية خدمات رئيسية، تدير من خلالها محفظة من العلامات التجارية والخدمات التعليمية الرائدة.

وتشمل محفظة الشركة شراكات إدارية مع 'جيمس للتعليم'، ومؤسسة مدارس 'حياة'، وشبكة حضانات 'تريليوم آند بيتالز'، و'سلاح التلميذ' المزود الرائد للمحتوى التعليمي في مصر، والذي يمتد إرثه لأكثر من ستين عاماً.

ثقة المستثمرين في أكثر القطاعات الاستراتيجية أهميةً في المنطقة

حول التوجّه الاستراتيجي خلف دعم شركة مايندسباير، تحدّث كريم موسى، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة إي اف چي هيرميس، إلى الجمهور:

"يعد التعليم أهم أصل استراتيجي طويل الأمد في هذه المنطقة. إن دعم مايندسباير ليس مجرد استثمار، بل هو إيمان راسخ بمستقبل المملكة والخليج، وبفريق قيادي قادر على بنائه."كريم موسى، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة إي اف چي هيرميس

يستمر صندوق للتعليم السعودي التابع لإي اف چي هيرميس في دعم إمكانيات مايندسباير من التوسّع في أنحاء المنطقة، مع التركيز على دمج مؤسسات تعليمية رفيعة المستوى تشمل مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، بالإضافة إلى تسريع الانتشار الإقليمي للشركة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

الإعلان عن شراكات استراتيجية جديدة

كجزء من حفل الإطلاق، أبرمت مايندسباير للتعليم' (MindSpire Education) مذكرة تفاهم مع مؤسسة عبد المنعم الراشد الإنسانية، وهي إحدى أبرز المؤسسات الخيرية في المملكة العربية السعودية. تم توقيع مذكرة التفاهم مباشرة على المسرح من قبل أحمد وهبي وممثل المؤسسة، مما يمثل بداية تعاون متعدد الجبهات يشمل التعليم، والأثر الاجتماعي، وتنمية المجتمع.

بالتزامن مع هذا الحدث، تعمل مايندسباير على إنشاء شراكة أكاديمية دولية مع أكاديمية فولتون للعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي إحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية في مجالات العلوم، والتقنية، والهندسة والرياضيات. إن هذه الشراكة تسهم في دعم افتتاح مدرسة الحياة في الرياض، كمشروع فريد من نوعه في المملكة. ويعزز هذا التعاون قدرات المنصة التشغيلية الإقليمية لمايندسباير، ويعكس إرث التفوق لمجموعة مدارس الحياة، بالإضافة إلى النموذج الأمريكي العالمي في تدريس العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات من خلال أكاديمية فولتون للعلوم.

ولدعم هذه الشراكات الاستراتيجية الحديثة لمايندسباير، ستعقد جلسة نقاشية تجمع ما بين حياة وفولتن بحضور أهم الشركاء الأكاديميين يوم 13 مايو 2026 بفندق باب سمحان في الدرعية، وتشمل مواضيعها وضع أسس المرحلة المقبلة من التطور المؤسسي في المملكة.

المسار المستقبلي

ترتكز خارطة طريق 'مايندسباير للتعليم' (MindSpire Education) على ثلاث ركائز أساسية وهي، الاستمرار في الاستحواذ على المدارس ودمجها في منطقة الخليج. توسيع نطاق تكنولوجيا التعليم (EdTech) وقدرات الابتكار عبر دمج الذكاء الاصطناعي ومنصات المحتوى التابعة للشركة، تطوير مسارات التعليم العالي من خلال شراكات مع جامعات عالمية رائدة؛ لربط طلاب التعليم الأساسي (K-12) بالمسارات الجامعية والمهنية بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.

حول مايندسباير للتعليم

مايندسباير للتعليم هي شركة إقليمية رائدة في مجال التعليم ما قبل الجامعي، ويقع مقرها في السعودية، وتشمل مناطق عملها أنحاء المملكة العربية السعودية وكذلك مصر عبر منصّة مصر للتعليم. تضم المؤسسة وتعمل ضمن شراكات مع أكثر من ثلاثين مدرسة وروضة، وبدعم من مئات المدرسين، تسخر إمكانياتها التعليمية لمساعدة ما يزيد عن عشرين ألف طالب في التفوق عبر خمسة مناهج متنوعة، والتي تشمل: المنهج البريطاني، والأمريكي، والبكالوريا الدولية، ومنتسوري، والمناهج الوطنية.

غيّرت الشركة هويتها من منصّة سبارك للتعليم (ESP) إلى مايندسباير للتعليم في 28 أبريل 2026 بعد بنائها حضورًا ملحوظًا وتبنيها لنهج يُترجم بطموح أوسع في منطقة الخليج.

تلتزم مايندسباير بخلق بيئة تدعم نجاح الطلاب، وتعزز من خبرات المعلمين، كما تسعى لتعزيز الهوية العربية من خلال تقوية الروابط المجتمعية ودعم السمات التي تساهم في تخريج طلاب متميزين يحتفى بهم عالمياً. يرتكز النموذج التشغيلي للمنصة على ستة أعمدة رئيسية، وهي: ضمان الجودة والتفوق الأكاديمي، الابتكار وتكنولوجيا التعليم، التطوير المهني، رعاية الطلاب، المسارات الأكاديمية والمهنية، وأنظمة تشغيل عالمية المستوى تدعم القبول والتسجيل، إلى جانب أقسام التسويق، العمليات المالية، الموارد البشرية، الشؤون القانونية، وتقنية المعلومات.

يتضمن ملف أعمال مايندسباير خارج إطار المدارس، سلاح التلميذ، أحد أعرق الأسماء المصرية في تقديم المحتوى التعليمي من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف السادس، وشركة أوبشن ترافل التي هي قسم المجموعة المتخصص في نقل الطلاب. تشمل الشراكات العالمية الأكاديمية جامعة آي إي (إسبانيا) وأكاديمية فولتون للعلوم (الولايات المتحدة).

حول إي اف چي هيرميس

إي اف چي هيرميس هي مؤسسة مالية رائدة في الوطن العربي ذات حضور ملموس في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. من خلال قسم الاستثمار الخاص، تدير إي اف چي هيرميس مؤسسات استثمارية مشترية بقيمة تتجاوز 6.5 مليارات دولار، كما لديها منصّات مخصصة لدعم التعليم، والبنى التحتية، والطاقة المتجددة. يُعد صندوقها السعودي للتعليم من الركائز الداعمة الأساسية للاستثمار المؤسسي في قطاع التعليم ما قبل الجامعي في مختلف أنحاء المملكة.

حول مؤسسة عبد المنعم الراشد الإنسانية

مؤسسة عبد المنعم الراشد الإنسانية هي إحدى أهم المؤسسات الخيرية في المملكة العربية السعودية، والتي كرّست إمكانياتها على مدى عقود للتطوير الإنساني، والتعليم، والرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية في أنحاء المملكة وخارجها.

