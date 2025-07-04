استعرضت فرص الأعمال والاستثمار في الشارقة خلال ملتقى الأعمال

ووقعت مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية

اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة فعاليات بعثتها الرسمية التي نظمتها للمرة الأولى إلى جمهورية موريشيوس بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس، خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 3 يوليو الجاري، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وتسهيل استكشاف وعرض أحدث الفرص الاستثمارية، وتوسيع التعاون والتنسيق بين مجتمعي الأعمال في إمارة الشارقة وموريشيوس، وذلك ضمن جهود الغرفة لاستقطاب الاستثمارات النوعية، ودعم توسع القطاع الخاص والشركات المحلية نحو الأسواق العالمية التي تتميز بآفاق وفرص واعدة.

وضمت البعثة التي ترأسها سعادة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الشيخ ماجد بن فيصل بن خالد القاسمي النائب الأول لرئيس الغرفة، وسعادة زياد محمود خيرالله، وسعادة محمد علي بن كامل أعضاء مجلس الإدارة، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية، ومي سلطان بن هده السويدي رئيس قسم الشراكات والتعاون الدولي، والدكتورة لينا السمكري والدكتور حسن الخراط من شركة الحنان الصناعية.

اجتماعات عمل مع كبار المسؤولين

واستهل وفد غرفة الشارقة أعمال البعثة بعقد اجتماعات عمل رفيعة المستوى مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في حكومة موريشيوس، حيث التقى الوفد بمعالي دانيشوار دامري وزير المالية المفوض في جمهورية موريشيوس، ومعالي شاكيل محمد، وزير الإسكان والأراضي، ومعالي هامبيراجين نارسينجين، وزير الدولة للشؤون الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية، ومعالي محمد عادل أمير ميا، وزير الصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات، ومعالي محمد عثمان قاسم محمد، وزير النقل البري، وذلك بحضور ماهين أبهيمانو كونداسامي المدير التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس، وتم خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك، واستعراض الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، وخلال الاجتماعات، تم التأكيد على أهمية تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون في قطاعات العقارات والبنية التحتية، والخدمات المالية، والسياحة، والطاقة المتجددة، كما ناقش الجانبان فرص تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات التنمية الاقتصادية، وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يعزز العلاقات الثنائية ويدعم مسار التنمية المستدامة في البلدين.

وخلال الاجتماعات، تم تسليم دعوة رسمية إلى معالي شاكيل محمد، لاستضافته كضيف شرف في الدورة القادمة من معرض الشارقة العقاري – «إيكرس»، المزمع انعقاده في مركز إكسبو الشارقة في يناير 2026.

خطوة استراتيجية

وأشار سعادة عبدالله سلطان العويس إلى أن جمهورية موريشيوس تتميز باقتصاد واعد من الأكثر ازدهاراً في أفريقيا، وتشكل مركزًا إقليميًا حيويًا يربط بين إفريقيا وجنوب شرق آسيا، ويأتي تنظيم هذه البعثة التجارية التي تعتبر الأولى من نوعها لتمثل خطوة استراتيجية لتعزيز مسيرة التعاون الاقتصادي بين إمارة الشارقة وجمهورية موريشيوس، وفتح آفاق جديدة لزيادة التجارة والتدفقات الاستثمارية والعمل المشترك بين القطاع الخاص في الجانبين، ولا سيما في ضوء اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين دولة الإمارات وجمهورية موريشيوس، والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع هذا العام، فاتحةً المجال أمام مجتمعي الأعمال في البلدين للاستفادة من مزايا استثنائية تشمل الإعفاءات الجمركية، وتسهيل التبادل التجاري، وتعزيز تدفق الاستثمارات في قطاعات حيوية كالصناعة، والطاقة المتجددة، والسياحة، والخدمات اللوجستية.

وأضاف سعادة العويس إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وموريشيوس شهدت نمواً ملحوظاً، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين، 63.1 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023، وتهدف البعثة إلى المساهمة في تعزيز هذه العلاقات وبناء جسور تواصل فعالة بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، من خلال عقد اللقاءات، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أهمية البعثة ودورها في فتح صفحة جديدة من التعاون المستدام بين القطاع الخاص في الشارقة ونظرائه في موريشيوس، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي في الجانبين، ويحقق تطلعات مجتمعي الأعمال والمستثمرين نحو بناء مشاريع ناجحة ومثمرة.

ملتقى الأعمال

وتضمنت أعمال البعثة الرسمية عقد ملتقى الأعمال الذي نظمته غرفة الشارقة بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية في جمهورية موريشيوس تحت شعار "تعميق الروابط الاقتصادية"، بحضور وفد غرفة الشارقة، وماهين أبهيمانو كونداسامي المدير التنفيذي للمجلس، وعدد من رجال وسيدات الأعمال من موريشيوس من قطاعات متنوعة مثل الخدمات المالية، والضيافة، والعقارات، والرعاية الصحية، والصناعات التحويلية، حيث قدمت الدكتورة فاطمة خليفة المقرب، عرضاً تعريفياً بعنوان "فرص الأعمال والاستثمار في الشارقة" مسلطة الضوء على مكانة إمارة الشارقة كوجهة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في جميع أنحاء العالم، لما تتمتع به من موقع استراتيجي وبنى تحتية ولوجستية عالية وبيئة استثمارية محفزة وتنوع اقتصادي ومشاريع رائدة في قطاعات جديدة على المنطقة، فيما قدّم ماهين أبهيمانو كونداسامي عرضًا بعنوان "موريشيوس المبتكرة"، استعرض خلاله استراتيجية بلاده في مجال الابتكار، مسلطًا الضوء على تنوع اقتصاد موريشيوس والقطاعات التي تتيح فرصًا واسعة للتعاون مع إمارة الشارقة، كما تناول العرض المحاور الرئيسية التي تدعم تطوير الابتكار والاستثمار، مؤكداً على الإمكانات الكبيرة للتعاون المشترك بين الجانبين.

توقيع مذكرة تفاهم

وتضمنت أعمال البعثة الرسمية توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وغرفة تجارة وصناعة موريشيوس، حيث وقع المذكرة سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وشارل هاريل رئيس مجلس إدارة غرفة موريشيوس، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين وتهدف المذكرة إلى تعزيز آفاق التعاون في عدة مجالات اقتصادية استراتيجية، وتنمية الشراكات في مجال الخدمات المالية، والاستثمار في قطاع السياحة، وتطوير قطاع الصناعات الدوائية، وتعزيز استفادة الشركات الإماراتية من موقع موريشيوس كبوابة للأسواق الإفريقية.

221% نسبة نمو الصادرات

وجاء توقيع المذكرة بالتزامن مع احتفال غرفة موريشيوس بمرور 175 عامًا على تأسيسها، في خطوة تعكس عمق العلاقات المتنامية بين الإمارات وموريشيوس، والتي عززتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وقد أسهمت هذه العلاقات في تحقيق نمو لافت في صادرات موريشيوس إلى دولة الإمارات بنسبة 221% منذ عام 2018، مما فتح آفاقًا جديدة للتعاون في قطاعات استراتيجية مثل الرعاية الصحية، والتمويل، والسياحة، والتصنيع، والاستثمار، وتسعى غرفة موريشيوس، من خلال هذه المذكرة، إلى تعزيز تعاونها مع غرفة الشارقة والاستفادة من شبكتها الدولية الواسعة التي تضم أكثر من 70 شراكة حول العالم.

زيارة ميدانية لمنشآت مجموعة "إفكو"

وفي ختام أعمال البعثة التجارية الرسمية، نظم وفد غرفة الشارقة زيارة ميدانية إلى منشآت مجموعة "إفكو"، إحدى أبرز الشركات الإماراتية العاملة في موريشيوس، والتي تُعد نموذجًا ناجحًا للتوسع الصناعي والاستثماري في الأسواق العالمية. واطّلع الوفد خلال الزيارة على سير العمليات الإنتاجية للمجموعة، وخططها التوسعية، وأهم المشاريع التي تنفذها في موريشيوس، إلى جانب آليات العمل والتكامل مع سلاسل التوريد الإقليمية والدولية.

كما نظمت البعثة مجموعة من الفعاليات والزيارات الميدانية التي استهدفت الاطلاع على أبرز المشاريع الاقتصادية والاستثمارية في موريشيوس، بالإضافة إلى عقد جلسات حوارية متخصصة لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال من كلا الجانبين.

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الصور المرفقة: خلال البعثة إلى جمهورية موريشيوس

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