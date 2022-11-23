للاطلاع على أفضل الممارسات والخدمات التي تقدمها لمجتمع الأعمال

الشارقة: استقبلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وفدا طلابيا من المعهد الهندي للتجارة الخارجية، وممثلين عن القنصلية العامة لجمهورية الهند في إمارة دبي، ضم 30 طالبا وطالبة، للاطلاع على أفضل الممارسات والخدمات التي تقدمها الغرفة لأعضائها ومنتسبيها.

وكان في استقبال الوفد فاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية بالغرفة، حيث تعرف الوفد على تاريخ الغرفة وإداراتها وأقسامها وأنشطتها وتجربتها الريادية لصالح مجتمع الأعمال، والخدمات التي تقدمها إلى منتسبيها، وسعيها الدؤوب للإسهام في تعزيز المكانة الاقتصادية الرائدة لإمارة الشارقة كمركز إقليمي على خريطة التجارة الدولية.

توفير الدعم للطلبة

وأعربت فاطمة خليفة المقرب، عن ترحيبها بالوفد الزائر، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون البناء والتنسيق المشترك بين الغرفة والقنصلية الهندية بدبي، مؤكدة أن أبواب غرفة الشارقة مفتوحة دوما أمام الطلبة، انطلاقا من استراتيجيتها الرامية إلى توفير الدعم لهذه الفئة للمساهمة في تعزيز مسيرتهم الأكاديمية، حيث تم اطلاع الوفد على برامج الغرفة الخاصة برعاية طلبة الجامعات مثل جائزة غرفة الشارقة للمبدعين التي تنظمها سنويا بالتعاون مع جامعة الشارقة وغيرها من مبادرات المسؤولية المجتمعية لكافة الفئات الطلابية، بالإضافة إلى تعريفهم بالجهود التي تبذلها غرفة الشارقة على صعيد تنمية وتعزيز مكانة الإمارة اقتصاديا

وتحقيق التنمية الشاملة، والخدمات التي تقدم إلى الأعضاء والمبادرات التي تتبناها الغرفة في مساندة القطاع الخاص.

وشملت زيارة الوفد، المعرض الدائم للمنتجات الصناعية المحلية الواقع ضمن مقر الغرفة، حيث اطلعوا على المنتجات التي تعرضها أكثر من 180 منشأة تعمل في الشارقة في نحو 191 منصة عرض، ويعد المعرض إحدى مبادرات الغرفة التي تُشكل منصة مواتية للترويج للمنتجات وإيجاد فرص التعاون بين الشركات والزوار من ممثلي الوفود التجارية.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمزيد من الاستفسارات والتفاصيل يرجى التواصل مع:

- مصطفى طه

مسبار للعلاقات العامة والإعلام +971561705088 me.com-Mustafa@misbar

- علي الجندي

مسبار للعلاقات العامة

00971545568608 me.com-ali@misbar

- محمود سليمان

مسبار للعلاقات العامة والإعلام me.com-mahmoud.soliman@misbar