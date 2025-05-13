شارك وفد من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة باللجنة المنظمة لمهرجان المانجو السنوي في خورفكان، في فعاليات النسخة 21 من مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية، الذي استضافته واجهة محافظة صبيا بمنطقة جازان في المملكة العربية السعودية ونظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمشاركة 60 مزارعاً.

ترأس الوفد خليل محمد المنصوري، مدير العلاقات الحكومية في غرفة الشارقة، وضم في عضويته عدداً من المسؤولين في الغرفة وأعضاء اللجنة المنظمة لمهرجان خورفكان للمانجو، وجاءت المشاركة في إطار الحرص على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في رعاية فعاليات القطاع الزراعي الذي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

الترويج لمهرجان المانجو في خورفكان

وأشار خليل محمد المنصوري إلى أن مشاركة الغرفة في المهرجان تعكس حرصها على مواكبة الفعاليات الزراعية في منطقة الخليج العربي والترويج لمهرجان المانجو السنوي في خورفكان كحدث زراعي وسياحي بارز على خريطة الفعاليات المتخصصة في المنطقة، وتبادل الخبرات والمعرفة وبناء شبكات علاقات قوية تخدم مصالح قطاع الأعمال الزراعية والمزارعين في إمارة الشارقة ودولة الإمارات بشكل عام، مضيفاً أن المشاركة أتاحت لوفد الغرفة فرصة للاطلاع على التطور الذي يشهده قطاع زراعة المانجو والفواكه الاستوائية في السعودية والجهود المبذولة لدعم المزارعين وتحفيزهم على الابتكار والتميز في الإنتاج الزراعي، فضلًا عن التعرف على البرامج والمبادرات المخصصة لدعم المزارعين وتعزيز استدامة القطاع في المملكة.

رعاية الفعاليات والمعارض الزراعية

واطلع وفد غرفة الشارقة خلال المشاركة والتجول بين منصات المزارعين في المهرجان على تجربة المملكة العربية السعودية في تنظيم ورعاية الفعاليات والمعارض الزراعية المتخصصة، والتعرف على أحدث الممارسات والتقنيات المتبعة في زراعة وإنتاج وتسويق المانجو والفواكه الاستوائية، وبحث سبل إقامة شراكات فاعلة تسهم في تنمية التبادل التجاري في المنتجات الزراعية بين المنتجين من الجانبين.

وشهد وفد الغرفة جانباً من الفعاليات المتنوعة التي اشتمل عليها المهرجان، من معارض لأصناف المانجو والفواكه الاستوائية الأخرى من الباباي والموز والتين والجوافة والقشطة، إلى جانب ورش عمل وندوات علمية تناولت مواضيع حيوية تتعلق بتطوير أساليب الزراعة الحديثة، وزيادة الإنتاجية، وتحسين جودة المحاصيل، والتحديات التي تواجه المزارعين وسبل التغلب عليها.

تبادل المشاركات خليجياً

يشار إلى أن مهرجان المانجو السنوي في خورفكان، الذي ينظمه المجلس البلدي لمدينة خورفكان وغرفة تجارة وصناعة الشارقة وبلدية مدينة خورفكان، شهد في نسخته الماضية مشاركات فاعلة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كان من ضمنها المملكة العربية السعودية، ويبرز تنظيم غرفة الشارقة لهذا المهرجان دورها المحوري في تعزيز اهتمام القطاع الخاص بالاستثمارات في القطاع الزراعي، الذي له دوره الحيوي في تحقيق التنوع الاقتصادي في الإمارة، ويشكل فرصة للتعرف على تجارب المهرجانات المماثلة وتبادل الخبرات والمعرفة.

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