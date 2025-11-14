شهد مشاركة واسعة من الموظفين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة

الشارقة، نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع مجلس شباب غرفة تجارة وصناعة الشارقة، فعاليات "ملتقى يوم الجودة العالمي" تحت شعار "مستقبل الجودة في ظل الذكاء الاصطناعي"، وناقش الملتقى التحديات والفرص التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، وكيفية توظيفه لتحقيق التميز المؤسسي والاستدامة، وضرورة بناء قدرات كوادر الموظفين وتطوير مهاراتهم لمواكبة المستجدات.

وشهد الملتقى، الذي عُقد في مقر غرفة الشارقة، حضور سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة سميرة محمد مدير عام مجموعة دبي للجودة، وسعادة العميد الدكتور طارق جاسم المدفع نائب مدير عام الإدارة العامة لوقاية وحماية المجتمع في القيادة العامة لشرطة الشارقة، ومريم سيف الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الخدمات المساندة في غرفة الشارقة، ومريم أحمد آل علي، مديرة إدارة الاستراتيجية والريادة المؤسسية في غرفة الشارقة، ونخبة من الخبراء والقيادات المؤسسية، إلى جانب مشاركة واسعة من الموظفين وممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة الذين حرصوا على الاطلاع على أحدث التوجهات في مجال الجودة والذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا الملتقى كمنصة تجمع الخبراء وصناع القرار لمناقشة أحدث المستجدات في مجال الجودة، وتبادل الخبرات حول كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتعزيز الأداء المؤسسي، وتحقيق التميز والابتكار المستدام، بما يضمن مواكبة المؤسسات للتحولات المستقبلية وبناء بيئة عمل قادرة على المنافسة والريادة.

التزام بتعزيز ثقافة التميز والابتكار

افتتح الملتقى بكلمة ترحيبية ألقاها سعادة محمد أحمد أمين العوضي، رحّب فيها بالحضور، مؤكداً أن الاحتفاء بيوم الجودة العالمي يأتي ترجمةً عملية للالتزام الراسخ للغرفة بتعزيز ثقافة التميز والابتكار في إمارة الشارقة، لافتًا إلى أن ثقافة الجودة ممارسة إدارية ونهج راسخ ومنظومة متكاملة في العمل الحكومي والخاص بإمارة الشارقة، مستلهمةً رؤيتها ورسالتها من فكر وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أرسى دعائم التميز والإبداع كركائز أساسية في مسيرة التنمية المستدامة.

واستعرض سعادة العوضي في كلمته المبادرات الرائدة للغرفة في نشر مفاهيم الأداء المتميز، مشيراً إلى المبادرات الرائدة التي تبنتها الغرفة ومنها برنامج القيادة الاستراتيجية للأعمال الذي يهدف إلى تنمية وتطوير الموارد البشرية لدى المؤسسات الحكومية و"جائزة الشارقة للتميز" التي تنظمها الغرفة سنوياً، وشهدت هذا العام اعتماد نموذج عالمي مطوّر لعمليات التقييم، يستند إلى أفضل الممارسات الدولية في الأداء والابتكار، مؤكدًا أن الملتقى يمثّل منصة حيوية لمناقشة الانتقال من معايير الجودة التقليدية إلى نموذج مبتكر قائم على تحليل البيانات والتنبؤ واتخاذ القرارات الاستباقية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تأثير الذكاء الاصطناعي في إدارة الجودة

من جانبها، ألقت مريم أحمد آل علي، كلمة أكدت فيها أن الذكاء الاصطناعي لم يعد خياراً مستقبلياً، بل أصبح واقعاً مؤثراً في كيفية إدارة الجودة وتطوير الأداء، وأوضحت أن غرفة الشارقة تدرك أن تحقيق التميز المؤسسي يتطلب رؤية استراتيجية مرنة تتبنى الابتكار والتحول الرقمي، وتستثمر في الذكاء الاصطناعي كأداة تمكّن المؤسسات من التنبؤ والتحليل واتخاذ القرارات بكفاءة وفاعلية، وأشارت إلى أن إدارة الاستراتيجية والريادة المؤسسية تعمل باستمرار على تطبيق أعلى المعايير لضمان الجودة في الغرفة وفروعها ومؤسساتها التابعة لها، التزاماً برؤيتها في دعم تنافسية مجتمع الأعمال وريادته، وبما يتماشى مع توجيهات القيادة الحكيمة التي أرست دعائم الجودة كمنهج عمل في جميع مؤسسات الدولة.

رؤى شاملة في مجال ضمان الجودة

تضمّنت أجندة الملتقى كلمة رئيسية ألقتها سعادة سميرة محمد، والتي سلطت الضوء على الممارسات الرائدة في مجال ضمان الجودة، تلتها كلمة ضيف الشرف، سعادة العميد الدكتور طارق جاسم المدفع، الذي قدم رؤى قيمة حول تطبيق معايير الجودة في القطاع الحكومي، كما تابع الحضور عرضاً مرئياً ملهماً بعنوان "فيلم عن مستقبل الجودة والـ AI"، استشرف العلاقة المتنامية بين المفهومين ورسم ملامح المستقبل في هذا المجال.

وجاءت الجلسة الحوارية الرئيسية للملتقى تحت عنوان "مستقبل الجودة الذكية: كيف سيعيد الذكاء الاصطناعي صياغة المعايير العالمية؟"، والتي أدارتها عائشة صالح، رئيس قسم المهرجانات والعروض ورئيس مجلس شباب غرفة الشارقة، واستضافت نخبة من الخبراء البارزين، شملت مرتضى الزيلعي، مستشار التميز في هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة؛ ومنى الغاوي، مديرة إدارة الإستراتيجية والتطوير المؤسسي في مجلس الشارقة للإعلام؛ والمهندس محمد أبوحسنه، المدير العام لمجموعة PDCA.

واختتم الملتقى بالتأكيد على أهمية استثمار المنصات النوعية لتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية، بما يعزز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالي الجودة والابتكار، وشدد المشاركون على أهمية اللقاءات والفعاليات التي تدعم تطلعات مجتمع الأعمال في إمارة الشارقة نحو مستقبل أكثر ابتكاراً واستدامة، مدفوعاً بالتقنيات الذكية ورؤية القيادة الثاقبة التي تضع التميز في صميم استراتيجية التنمية الشاملة.

وأشاد الحضور بدور الغرفة في استضافة الملتقى ومستوى التنظيم مؤكدين أن الحدث يمثل محفزاً استراتيجياً في مسيرة الشارقة، لترسيخ مكانتها في الحوار حول التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على أنظمة الجودة، والإسهام في بناء رؤية مشتركة لاقتصاد المستقبل المبني على الكفاءة المؤسسية المستدامة والابتكار سعيًا لتحقيق الريادة العالمية في مجال الجودة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

لمزيد من الاستفسارات والتفاصيل يرجى التواصل مع:

علي الجندي

مسبار للعلاقات العامة والإعلام

00971545568608

ali@misbar-me.com

أحمد الدويري

مسبار للعلاقات العامة والإعلام

00971567835363

ahmad.aldwairi@misbar-me.com

-انتهى-

#بياناتحكومية