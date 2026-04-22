بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع سفارة جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الدولة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، بما يدعم توسيع الشراكات بين القطاع الخاص ويفتح آفاقاً جديدةً أمام مجتمعي الأعمال، إلى جانب العمل على تنظيم منتدى أعمال مشترك بين الشارقة وفيتنام خلال عام 2026؛ بهدف تنمية التبادل التجاري والاستثماري، وتوفير منصة تجمع قادة الأعمال من الجانبين لاستكشاف الفرص الاستثمارية وبناء شراكات استراتيجية مستدامة.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في مقر الغرفة، لسعادة نغوين ثانه ديب، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الدولة، بحضور عبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية، وترونغ شوان ترونغ، رئيس مكتب التجارة الفيتنامي، وعدد من المسؤولين من الغرفة.

تنظيم أنشطة اقتصادية مشتركة

وناقش الجانبان خلال اللقاء عدداً من الموضوعات المرتبطة بتوطيد التعاون الاقتصادي والتجاري بين الشارقة وفيتنام، حيث جرى استعراض الفرص المتاحة لتطوير العلاقات بين مجتمعي الأعمال في مختلف القطاعات، إلى جانب بحث أهمية التعاون المشترك بين الجانبين في تنظيم أنشطة اقتصادية مثل المعارض والمؤتمرات، بهدف زيادة تبادل الخبرات والمعرفة ودعم نمو الاستثمارات المشتركة، وركز اللقاء على آليات الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين دولة الإمارات وفيتنام، لتوطيد التعاون بين القطاع الخاص والمساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

شراكة استراتيجية

ورحّب سعادة عبد الله سلطان العويس في مستهل اللقاء، بالوفد الزائر، مشيداً بقوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين التي تشهد نمواً ملحوظاً في شتى المجالات، في ظل ما تشهده من تطور يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، حيث تُعدُّ فيتنام أكبر شريك تجاري غير نفطي لدولة الإمارات ضمن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، مشيراً إلى أن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 16.05 مليار دولار خلال عام 2025، وبنسبة نمو بلغت 27.4% مقارنة بعام 2024، يجسد ديناميكية هذه العلاقة ويفتح آفاقاً أوسع لتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية، لا سيما في ظل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تشكل إطاراً محورياً لدعم انسيابية التجارة وتنويع فرص الاستثمار المشترك.

وأضاف سعادة العويس أن غرفة الشارقة تولي أهمية خاصة لمد جسور التواصل بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وفيتنام، من خلال تطوير المبادرات والأنشطة الاقتصادية التي تسهم في فتح قنوات جديدة للتعاون الاستثماري والتجاري، مشيراً إلى حرص الغرفة على توفير بيئة داعمة للمستثمرين وتسهيل وصولهم إلى الفرص المتاحة في إمارة الشارقة، باعتبارها مركزاً اقتصادياً متقدماً يتمتع ببنية تحتية متطورة ومزايا تنافسية تعزز من جاذبيتها الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات التي توفرها الإمارة، بما في ذلك المناطق الحرة والخدمات اللوجستية المتقدمة، لدعم توسع الشركات الفيتنامية في أسواق المنطقة.

التعاون بين القطاع الخاص

من جانبه، أعرب الوفد الفيتنامي عن تقديره لاهتمام غرفة الشارقة بتعزيز علاقات التعاون مع مجتمع الأعمال الفيتنامي، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين تشهد تطوراً مستمراً يعكس متانة الشراكة القائمة بين دولة الإمارات وفيتنام، وحرص الطرفين على الارتقاء بها إلى مستويات أوسع من التعاون في القطاعات الواعدة، مشيراً إلى أهمية ترسيخ التواصل بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، وتوسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، بما يسهم في الاستفادة من الفرص المتاحة لدى الجانبين، لافتاً إلى أن العمل على تنظيم منتدى الأعمال المشترك في الشارقة خلال عام 2026 يمثل خطوة مهمة نحو دعم الشراكات الاقتصادية وتوفير منصة فاعلة لالتقاء مجتمعي الأعمال وتبادل الخبرات وبحث فرص التعاون المستقبلية.

وفي ختام اللقاء تبادل الجانبان الدروع التذكارية، كما تجول الوفد الفيتنامي في المعرض الدائم بالغرفة، وأشادوا بدوره المهم في الترويج للمنتجات المحلية التي تعكس تميز إمارة الشارقة على المستوى الصناعي وريادتها في هذا المجال.

