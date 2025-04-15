تنمية العمل المشترك في مجالات الطاقة المتجددة والتجارة والسياحة

سعادة العويس: مستعدون لتنسيق جهود القطاع الخاص وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري لتحقيق المصالح المشتركة.

معالي ميكوسكي: حريصون على تعميق العلاقات الثنائية وعقد الشراكات والمشاريع الاقتصادية المشتركة بين البلدين الصديقين

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال استقبالها معالي الدكتور كريستيان ميكوسكي، رئيس وزراء جمهورية مقدونيا الشمالية الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين، وتعزيز وتنمية التعاون بين مجتمعي الأعمال في كل من إمارة الشارقة وجمهورية مقدونيا الشمالية، واستكشاف فرص استثمارية مجدية وواعدة للقطاع الخاص والمستثمرين في كلا الجانبين.

وكان في استقبال معاليه، سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وضم الوفد المقدوني وزراء وممثلين من وزارة الخارجية والتجارة الخارجية ووزارة النقل ووزارة الطاقة والتعدين والثروة المعدنية، يرافقهم سعادة عبد القادر ميميدي، سفير جمهورية مقدونيا الشمالية لدى الدولة.

شراكات استراتيجية

ورحّب سعادة عبد الله سلطان العويس بالوفد المقدوني، مشيداً بالتطور الكبير بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مقدونيا الشمالية الصديقة، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون وتبادل الرؤى حول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، خاصة في ظل ما يتمتع به الجانبان من إمكانيات وفرص واعدة من شأنها تعظيم حجم التبادل التجاري البيني في العديد من القطاعات المختلفة، وهو ما يسهم في الارتقاء بالعلاقات التجارية إلى آفاق أوسع، مشيراً إلى أن إمارة الشارقة بما تملكه من بيئة استثمارية جاذبة وبنية تحتية متطورة واقتصاد تنموي، ترحب دائماً بالشراكات الاقتصادية الاستراتيجية البناءة، لافتاً إلى استعداد الغرفة إلى تنسيق العمل لتبادل الوفود التجارية للمساهمة في بلورة رؤية مشتركة في مجال التنمية المستدامة وإرساء الشراكات الفاعلة لتحقيق المصالح المشتركة.

وقدم سعادة العويس شرحاً مختصراً حول الخدمات التي تقدمها الغرفة لأعضائها ولمجتمع الأعمال والمستثمرين والتي تساعدهم على تأسيس وتطوير أعمال ناجحة ومجزية وسط بيئة استثمارية جاذبة، مؤكداً حرص غرفة الشارقة على توفير كافة سبل الدعم والتسهيلات التي تعزز من فرص التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، والمساهمة في تحفيز القطاع الخاص في إمارة الشارقة على اكتشاف الفرص الاستثمارية في مقدونيا الشمالية والاستفادة مما تتمتع به من مزايا وجدوى اقتصادية تعود بالنفع على الشركات المحلية في الإمارة.

تعزيز التبادل التجاري

من جانبه أعرب معالي الدكتور كريستيان ميكوسكي عن سعادته بهذه الزيارة لإمارة الشارقة، مشيداً بجهود غرفة الشارقة لتقديم كافة الإمكانيات المتاحة لدفع مجالات التعاون الاقتصادي المشترك، معرباً عن اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الاقتصادية مع الشارقة في كافة المجالات، والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري، مؤكداً أن دولة الإمارات عموماً والشارقة على وجه الخصوص تعد أحد أهم الأسواق الاستراتيجية المستهدفة لمقدونيا الشمالية للانطلاق منها إلى الأسواق الإقليمية.

وقال معالي ميكوسكي نهدف من خلال زيارتنا إلى اطلاع مجتمع الأعمال في الشارقة على المقومات الاقتصادية في مقدونيا الشمالية والفرص الاستثمارية المتوفرة فيها والتي يمكن للمستثمرين في دولة الإمارات الاستفادة منها، فضلا عن رغبتنا بتعميق العلاقات الثنائية وعقد الشراكات والمشاريع الاقتصادية المشتركة بين مجتمعي الأعمال من كلا البلدين، موجهاً الدعوة للمستثمرين والشركات الإماراتية لتعزيز تواجدهم في أسواق مقدونيا الشمالية التي تتمتع ببيئة محفزة على الاستثمار.

عرضاً تعريفي

وخلال أجندة الزيارة، قدّم ممثلي الوفد الوزاري في جمهورية مقدونيا الشمالية عروض توضح أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في بلادهم، شمل القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية، والسياحة، والزراعة، والتكنولوجيا، مستعرضين المزايا التنافسية التي تتمتع بها مقدونيا الشمالية كموقع استراتيجي مهم، وما توفره من تسهيلات وحوافز للمستثمرين الأجانب.

لقاءات مع القطاع الخاص

وعلى هامش الزيارة التقى معالي رئيس وزراء جمهورية مقدونيا الشمالية نخبة من كبرى الشركات المحلية ورؤساء مجموعات ومجالس الأعمال في الشارقة ، واستمع منهم إلى رؤاهم ومقترحاتهم حول سبل تعزيز التعاون مع السوق المقدوني، واهتماماتهم المتعلقة بالتوسع الخارجي واستكشاف فرص الاستثمار في مقدونيا، حيث أعرب عدد من ممثلي الشركات عن اهتمامهم بالتعرف بشكل أعمق على البيئة الاستثمارية في مقدونيا الشمالية، والقطاعات ذات الأولوية فيها، وبحث إمكانية عقد شراكات استراتيجية تسهم في دعم أعمالهم وتوسيع نطاق تواجدهم الدولي.

-انتهى-

#بياناتحكومية