بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة سبل تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وبيلاروسيا وتطوير التعاون الثنائي، وذلك خلال استقبال وفد دبلوماسي رفيع المستوى من جمهورية بيلاروسيا، وجرى خلال اللقاء في مقر الغرفة استعراض آفاق توسيع الشراكات في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية والسياحية، بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

جاء ذلك بحضور سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة إيغور بيلي، سفير جمهورية بيلاروسيا لدى الدولة، والسيد ألياكسي جالديبين، القنصل العام لجمهورية بيلاروسيا في دبي، وسعادة حليمة العويس، عضو مجلس إدارة الغرفة، وعبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مديرة إدارة العلاقات الدولية.

أساس متين للعلاقات

ورحب سعادة عبد الله سلطان العويس بالوفد الدبلوماسي البيلاروسي، وأشار إلى أن اللقاء يمثل خطوة مهمة نحو دفع العلاقات الاقتصادية بين الجانبين إلى مستويات أكثر تقدماً، موضحًا أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية بيلاروسيا تستند إلى أساس متين من الرؤية المشتركة التي عززت التبادل التجاري بين البلدين، ولا سيما أن الإمارات تعد شريكاً رئيسياً لبيلاروسيا في المنطقة، مؤكدًا حرص غرفة الشارقة على ترجمة العلاقات المتينة إلى شراكات ملموسة تفتح آفاقاً جديدة للتعاون المثمر، بما يخدم مصالح مجتمعي الأعمال في الشارقة وبيلاروسيا، وأبدى استعداد الغرفة لتوفير كافة أشكال الدعم والتسهيلات للشركات البيلاروسية الراغبة في الاستفادة من المناخ الاستثماري الجاذب في الإمارة، وشدد على أهمية مضاعفة الجهود المشتركة لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية، وتسهيل بناء الشراكات الفعالة بين القطاع الخاص في كلا البلدين، بما ينسجم مع الإمكانيات والفرص الواعدة التي يمتلكها الجانبان.

زيادة التنسيق مع غرفة الشارقة

من جانبه، أعرب سعادة إيغور بيلي عن شكره لغرفة الشارقة على حسن الاستقبال، مؤكداً أن بيلاروسيا تنتهج خطاً استراتيجياً لتعزيز التعاون مع دولة الإمارات على مختلف المستويات، وأوضح أن بلاده ترى أن الشركاء الإماراتيين لديهم نهج يمتاز بالحرص على زيادة التعاون الاقتصادي مع بيلاروسيا، معرباً عن تطلعه للمزيد من التعاون وزيادة التنسيق مع غرفة الشارقة لتعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال في الشارقة وبناء جسور تعاون مستدام.

واستعرض الوفد المرافق للسفير البيلاروسي خلال اللقاء أبرز منتجات التصدير الرئيسية لبيلاروسيا، والتي تشمل الآلات والمعدات الصناعية، والمنتجات الزراعية كاللحوم والقمح، بالإضافة إلى الأخشاب والأثاث، وقدم الوفد قائمة مفصلة بالعروض التجارية للشركات البيلاروسية، والتي تغطي مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، أبرزها المنتجات الصيدلانية، والآلات والمعدات الميكانيكية والكهربائية الثقيلة، والمركبات والشاحنات، والمواد الكيميائية المتنوعة والأسمدة، ومواد البناء، والمنسوجات والألياف الصناعية والجلود، فضلاً عن مجموعة غنية ومتنوعة من المنتجات الغذائية المصنعة، ومنتجات الألبان، واللحوم الطازجة والمعلبة، والحلويات.

تبادل الزيارات والمشاركات في المعارض

وأكد الجانبان أهمية تبادل الزيارات التي تجمع بين رجال الأعمال والمستثمرين في الشارقة وبيلاروسيا للاطلاع عن كثب على الإمكانات الصناعية والزراعية والخدماتية خاصة في قطاعات الزراعة، والأثاث والصناعات الخشبية، والأغذية، والكيماويات، كما كشف الوفد البيلاروسي عن خطط لتنظيم زيارة وفد تجاري وسياحي بيلاروسي إلى الشارقة في العام القادم، في فرصة لبناء شراكات تجارية واستثمارية جديدة مع نظرائهم في الشارقة.

وتطرق اللقاء إلى أهمية المشاركة في المعارض الدولية التي ينظمها البلدان، حيث أشار القنصل العام البيلاروسي إلى المشاركة الناجحة لشركة مجوهرات بيلاروسية في "معرض الشارقة للساعات والمجوهرات" مما يعكس الاهتمام التجاري المتزايد بالإمارة، واتفق الجانبان في ختام اللقاء على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والفرص، والعمل على مواكبة التطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية وتسهيل المشاركة في المعارض الدولية.

لمزيد من الاستفسارات والتفاصيل يرجى التواصل مع:

علي الجندي

مسبار للعلاقات العامة والإعلام

00971545568608

ali@misbar-me.com

أحمد الدويري

مسبار للعلاقات العامة والإعلام

00971567835363

ahmad.aldwairi@misbar-me.com

-انتهى-

#بياناتحكومية