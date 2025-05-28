استعراض أبرز محاور ومدخلات خطة العمل المستقبلية لمجموعات العمل

سعادة العويس: هدفنا تنمية الشراكات التجارية محلياً وعالمياً وتوسيع نطاق التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص

تطوير البنية التحتية لسوق الحراج وتعزيز التحول الرقمي في خدمات ترخيص المركبات

تحفيز الاستثمار العقاري وتوسيع قاعدة المشاريع التطويرية

تعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي بالاعتماد على التقنيات الحديثة.

استقطاب استثمارات جديدة ضمن قطاع مراكز التسوق.

رفع نسبة إشغال الفنادق، وتنمية السياحة الثقافية والتعليمية والتاريخية.

الشارقة: أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حرصها على مواصلة جهودها في دعم مجموعات العمل القطاعية وتوسيع مظلتها لتشمل أنشطة اقتصادية جديدة في إمارة الشارقة، وذلك بهدف تنمية القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في مسيرة التنمية المستدامة ودعم القدرة التنافسية للشركات العاملة في نفس القطاعات والارتقاء بأدائها الاقتصادي داخل الإمارة وخارجها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته غرفة الشارقة برئاسة سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبحضور عبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية، وأمجد عوض الكريم رئيس قسم مجموعات العمل القطاعية، مع رؤساء ونواب رؤساء مجموعات العمل القطاعية العاملة تحت مظلة الغرفة، والتي تمثل قطاعات الصناعة والعقارات والشقق الفندقية وتجارة السيارات المستعملة، ومراكز التسوق، والفنادق، وتجارة وصناعة المواد الغذائية، والمحاماة.

مبادرات مستقبلية

وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز محاور ومدخلات خطة العمل المستقبلية الهادفة إلى تعزيز أداء مجموعات العمل، إلى جانب استعراض المقترحات والمبادرات التطويرية لعام 2025، ومن ضمنها العمل على تشكيل مجموعات عمل قطاعية جديدة، وتنظيم جلسة عصف ذهني للمجموعات بالتعاون مع قسم مجالس الأعمال، ودعم المشاركة في الفعاليات المحلية والدولية، وعقد ورش عمل تعريفية بالتشريعات والقوانين الاقتصادية، ومواصلة تنظيم الاجتماعات الدورية لتعزيز التواصل مع مختلف القطاعات الاقتصادية ورصد احتياجاتهم ورفعها للمعنيين بهدف الخروج بمبادرات ومحفزات نوعية تساعدهم على النهوض بأعمالهم.

تعزيز الشراكات المحلية والعالمية

وأشار سعادة عبد الله سلطان العويس في كلمته خلال الاجتماع إلى أن مجموعات العمل القطاعية تُعد شريكاً رئيسياً لغرفة الشارقة في تطوير القطاع الخاص والمساهمة بشكل فعّال في تحقيق الأهداف الرئيسية للخطط التنموية للإمارة، منوهاً إلى أن سعي الغرفة لإطلاق مجموعات عمل قطاعية جديدة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها لتوسيع مظلة المجموعات لتشمل مجالات جديدة تتماشى مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ولا سيما في ظل أهميتها في المساهمة بتعزيز البيئة الاستثمارية لإمارة الشارقة، وتنمية الشراكات التجارية محلياً وعالمياً، وتوسيع نطاق التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، وبحث واستكشاف المزيد من الفرص التي من شأنها تعزيز التنافسية الاقتصادية للإمارة.

مبادرات مبتكرة

وأعرب سعادة عبد الله سلطان العويس عن شكره وتقديره للدور الذي تقوم به مجموعات العمل القطاعية لما تمثله من وسيلة أساسية للتواصل المباشر مع ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية في إمارة الشارقة ومساعدة الغرفة في التعرف على المرئيات والاقتراحات من القطاع الخاص والأعضاء المنتسبين التي تمكنها من إطلاق مبادرات نوعية ومعالجة لأية تحديات تواجه المنشآت في أعمالها، مشدداً على أهمية مواصلة الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الأداء وجودة الخدمات وإطلاق المبادرات المبتكرة واستمرارية عقد اللقاءات الدورية ومراجعة سير أداء عمل مجموعات العمل بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية التي تشهدها إمارة الشارقة.

تحفيز الاستثمار العقاري

واستعرض عدد من رؤساء مجموعات العمل أبرز الإنجازات التي حققتها مجموعاتهم خلال العام الجاري، بالإضافة إلى التعريف بخططهم للمرحلة المقبلة، حيث سلط سعيد غانم السويدي رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات الضوء على عدد من المبادرات الرامية إلى تحفيز الاستثمار العقاري وتوسيع قاعدة المشاريع التطويرية، بما يواكب النمو السكاني والتوسع الحضري الذي تشهده الإمارة، إلى جانب الاستعدادات القائمة لتنظيم النسخة القادمة من معرض الشارقة العقاري "إيكرس 2026"، فيما أشار لالو صاموئيل رئيس مجموعة عمل قطاع الصناعة إلى الجهود المبذولة على صعيد إطلاق المبادرات والبرامج التي تعزز مكانة الصناعات المحلية وتدعم تنافسيتها في الأسواق العالمية، مع التركيز على اعتماد التقنيات الحديثة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، لتعزيز تنافسية واستدامة هذا القطاع الحيوي.

تطوير البنية التحتية لسوق الحراج

وأشار رئيس مجموعة عمل قطاع تجارة السيارات المستعملة خالد عمر باطرفي إلى الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية لسوق الحراج في الشارقة، وتسريع عملية التحول الرقمي في خدمات ترخيص المركبات، فيما أشار عبد الله البلوشي رئيس مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق إلى النجاح الذي يحققه القطاع على صعيد استقطاب استثمارات جديدة، إلى جانب تسجيل نمو ملحوظ في أعداد الزوار ومرتادي هذه المراكز، مما يعكس جاذبية هذا القطاع وقدرته على تعزيز النشاط الاقتصادي.

واستعرض فادي مشرفية رئيس مجموعة عمل قطاع الفنادق، خطة عمل المجموعة وتوجهاتها للفترة القادمة ومن ضمنها رفع نسبة إشغال الفنادق، وتنمية السياحة الثقافية والتعليمية والتاريخية، وتعزيز اعتماد ممارسات الاستدامة في هذا القطاع، لا سيما على صعيد تقليل النفايات وخفض استهلاك الطاقة، وتسريع التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للعملاء، فيما أكد ربيع أبو مراد نائب رئيس لجنة مجموعة عمل الشقق الفندقية الحرص على مواصلة العمل لزيادة عدد الشقق الفندقية في الإمارة واستقطاب الزوار من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى إطلاق العروض الصيفية بهدف تنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

وأشاد رؤساء مجموعات العمل بالدور الحيوي الذي تؤديه غرفة الشارقة في دعمهم وتمكينهم، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لثقة الغرفة المتجددة وسعيها المستمر على تعزيز حضور مجموعاتهم ضمن المنظومة الاقتصادية للإمارة، وحرصها على تذليل التحديات التي تواجه قطاعاتهم ومواصلة العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة.

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