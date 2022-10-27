· تستهدف الاتفاقية توفير شهادات الحلال للشركات البرازيلية وزيادة نسبة الصادرات ذات القيمة المضافة

· يندرج تحت الاتفاقية استثماراً بقيمة 2.84 مليون دولاراً على مدار 30 شهر لتعزيز التبادل التجاري

أبرمت غرفة التجارة العربية البرازيلية اتفاقية شراكة مع وكالة ترويج التجارة والاستثمار البرازيلية "أبيكس – برازيل"، للنهوض بمستوى صادرات البرازيل من المنتجات الحلال للدول العربية. وتستهدف الاتفاقية تعزيز وصول المزيد من المنتجات البرازيلية للسوق الحلال، وبالأخص المزيد من منتجات الأغذية ذات القيمة المضافة. وعليه، ستقوم كل من الغرفة العربية و أبيكس – برازيل بتنفيذ مشروع "حلال من البرازيل" للارتقاء بحجم صادرات القطاع على مستوى دولي.

وتتوقع الاتفاقية وصول قيمة الاستثمارات الرامية لتنويع الصادرات إلى حوالي 2.84 مليون دولاراً على مدار 30 شهراً. وتتضمن هذه الاستثمارات تقديم الدعم المادي لشركات الأغذية البرازيلية التي تسعى للحصول على شهادات اعتماد حلال لمنتجاتها، والتي تستهدف بشكل رئيسي تقديم هذه الشهادات لحوالي 500 من مصدّري الأغذية والمشروبات البرازيلية لتمكينهم في الانخراط في عملية التبادل التجاري للأغذية الحلال عالمياً. كما تركز مساعي الاتفاقية على زيادة الصادرات البرازيلية لماليزيا وإندونيسيا، إلى جانب توسعة نطاق التبادل التجاري مع الدول العربية، والارتقاء بمستوى مبيعات الأغذية الحلال للدول ذات التعداد السكاني الأقل من المسلمين، بما فيها فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة.

وقال أوسمار شحفة، رئيس "الغرفة التجارية العربية البرازيلية": يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية ونتطلّع قدماً للنهوض بمستوى صادرات المنتجات البرازيلية من الأغذية في السوق الحلال، وذلك عبر الاستفادة من شراكاتنا الراسخة مع الدول العربية إلى جانب الاعتراف بدولة البرازيل كأحد الدول الرائدة في مجال تصنيع منتجات الأغذية الحلال، والذي بدأ بتجارة البروتينات منذ السبعينات. ويستهدف هذا التعاون ترويج وتعزيز نمو الصادرات البرازيلية في الأسواق الإسلامية عبر توفير شهادات اعتماد حلال لشركات الأغذية البرازيلية، والرامية للارتقاء بمستوى الأغذية الحلال المعتمدة."

وأضاف: "يعزّز توفير شهادات اعتماد للأغذية الحلال من منتجات الأغذية البرازيلية الحلال، تماشياً مع الاهتمام الكبير الذي توليه الدول الإسلامية بالأغذية ذات المكونات وعمليات التصنيع الحلال، إلى جانب عوامل النظافة والصحة. كما أنّ مفهوم الحلال يضع قواعدًا ليس فقط للطعام، ولكن أيضًا لمستحضرات التجميل ومواد النظافة الشخصية، والأدوية، والأزياء، والترفيه، والسياحة، وحتى النظام المالي الإسلامي."

ووفقًا لتقرير حالة الاقتصاد الإسلامي العالمي 2022، فمن المتوقع نمو سوق الحلال العالمي بنسبة 7.1% بحلول العام 2025، أي نحو 1.9 مليار مستهلك للمنتجات الحلال بقيمة تبلغ 1.267 تريليون دولار سنوياً.

#بياناتحكومية

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