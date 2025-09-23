نمو الشركات الكورية الجنوبية المنتسبة إلى عضوية غرفة أبوظبي بنسبة 11.1% يؤكد جاذبية الإمارة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة،استضافت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالشراكة مع رابطة التجارة الدولية الكورية، منتدى أعمال "توسيع آفاق التجارة بين أبوظبي وكوريا" في فندق ريكسوس مارينا أبوظبي، بهدف فتح آفاق أوسع للفرص التجارية والاستثمارية المشتركة.

يأتي انعقاد المنتدى في ظل النمو المتواصل في حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية، والذي ارتفع بنسبة 11% مقارنةً بعام 2023 ليصل إلى 84.7 مليار درهم (23.1 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2024، فيما شهدت التجارة غير النفطية بين إمارة أبوظبي وكوريا الجنوبية في الفترة نفسها نمواً بنسبة 42.5%.

ضم المنتدى نخبة من الشركات الإماراتية والكورية الجنوبية لتعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون، حيث سلط الضوء على دور شراكات القطاع الخاص وتبادل المعرفة والاستثمار في تحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة. وأكدت الغرفة على الفرص التي تتيحها أبوظبي للشركات الكورية للاستفادة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة وبيئتها الداعمة للأعمال للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، عبر منصة مخصصة لربط الشركات بالفرص في القطاع الخاص بالإمارة.

نمو التجارة الثنائية

خلال العام الماضي، شهدت صادرات الإمارات إلى كوريا الجنوبية، ارتفاعاً ملحوظاً ، بنسبة 10% لتصل إلى66 مليار درهم ( 18 مليار دولار أمريكي)، فيما زادت الواردات من كوريا بنسبة 14% لتبلغ 18.7 مليار درهم ( 5.1 مليار دولار أمريكي).

وتواصل إمارة أبوظبي تعزيز مكانتها مركزاً جاذباً للاستثمارات الكورية، من خلال استقطاب عدد متزايد من الشراكات والمشاريع المشتركة في قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة، والتصنيع المتقدم، والتكنولوجيا. وقد بادرت العديد من الشركات الكورية بتأسيس عملياتها التشغيلية في الإمارة، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة والبيئة التنظيمية المرنة التي تتيح سهولة ممارسة الأعمال وتوسيع نطاق الاستثمار.

ويُتوقع أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات كوريا الجنوبية في تسريع اندماج الموردين الإماراتيين في سلاسل القيمة الكورية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاستراتيجي القائم على الابتكار والاستثمار المشترك.

الشركات الكورية في الغرفة

سجلت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نمواً في عدد الشركات الكورية الجنوبية المنتسبة إلى عضويتها بنسبة 11.1% في عام 2024 مقارنة بعام 2023 ، ما يعكس تنامي مكانة الإمارة كمركز إقليمي وعالمي جاذب للأعمال. كما تنشط الشركات الإماراتية في كوريا الجنوبية عبر أكثر من ثمانية قطاعات رئيسية، تشمل تجارة التجزئة والجملة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشغيل الموانئ، والشحن والتخزين، إلى جانب قطاعات التصنيع المتقدم.

وأكد سعادة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي، وسعادة يون جين سيك رئيس رابطة التجارة الدولية الكورية على أهمية ترسيخ الشراكات الاقتصادية بين أبوظبي وكوريا، ودور الابتكار والتنويع في فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار وتعزيز حضور القطاع الخاص في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وقال سعادة علي محمد المرزوقي: "يجسد منتدى الأعمال من البلدين التزام غرفة أبوظبي الاستراتيجي بتمكين الشراكات العالمية التي تعزز النمو وتوسع آفاق التعاون وتدعم طموحات القطاع الخاص مؤكدا ان التعاون مع رابطة التجارة الدولية الكورية يعكس رؤية مشتركة للابتكار والتنويع ويعزز مكانة أبوظبي كمنصة رائدة للشركات الكورية الساعية إلى توسيع حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية”.

تضم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أكثر من 158,000 شركة عضو، مما يجعلها صوتًا مؤثرًا وفاعلًا للقطاع الخاص في الإمارة. وتضطلع الغرفة بدور محوري في تمثيل مصالح مجتمع الأعمال، من خلال الدعوة إلى سياسات وتشريعات تعكس الواقع الاقتصادي وتعزز من تنافسية بيئة الأعمال، بما يواكب تطلعات الاستثمار والنمو المستدام. بالإضافة إلى دورها في صياغة السياسات، تقدّم الغرفة مجموعة متكاملة من خدمات الدعم المخصصة، تشمل المعلومات السوقية الدقيقة، والاستشارات القانونية، والخدمات الاستشارية للأعمال، إلى جانب منصات الربط العالمية التي تمكّن الشركات من الوصول إلى الشركاء والفرص المناسبة، داخل الدولة وخارجها.

ومن خلال تعاونها مع رابطة التجارة الدولية الكورية، التي تضم أكثر من 73,000 عضو، تسهم الغرفة في بناء جسر قوي بين مجتمع الأعمال لفتح آفاق جديدة للاستثمار والابتكار، مستندة إلى المنظومة الاقتصادية الحيوية في ابوظبي ودورها كمحرك للتوسع الدولي. ويتماشى ذلك مع خارطة الطريق الاستراتيجية للغرفة في تعزيز التنويع الاقتصادي ورفع معايير التميز عبر القطاع الخاص في الإمارة .

وتضمّن المنتدى جلسات حوارية يقودها خبراء، واجتماعات ثنائية منظمة، وجلسات متابعة تهدف إلى تحويل الحوار إلى نتائج عملية. كما شهد المنتدى فقرة مخصصة للتواصل المباشر بين الشركات الإماراتية والكورية لاستكشاف مشاريع مشتركة وفرص تعاون جديدة. ويمثل المنتدى بالنسبة للشركات العاملة في أبوظبي خطوة مهمة نحو دخول أحد أكثر الأسواق ديناميكية في آسيا، معززًا التزام غرفة أبوظبي بتمكين أعضائها من النمو بثقة والتوسع عالمياً.

