أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن إطلاق مجموعة عمل العلاقات العامة والتسويق الرقمي، بهدف الارتقاء بمجال العلاقات العامة والتسويق الرقمي في إمارة أبوظبي، وتمكينه من النمو والتوسع. وتهدف المجموعة إلى تحديد الفرص والتحديات، وتقديم التوصيات العملية، وايجاد الحلول، بما يسهم في تسريع وتيرة التقدم من خلال تعزيز التعاون الفعّال بين القطاعين العام والخاص.

وتؤكد هذه المبادرة التزام غرفة أبوظبي بدعم نمو وتطور صناعة العلاقات العامة والتسويق الرقمي، وتعزيز مساهمتها الحيوية في النمو والتنويع الاقتصادي في الإمارة.

وقال سعادة شامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي: "يأتي إنشاء مجموعة عمل العلاقات العامة والتسويق الرقمي تقديرًا للدور المهم الذي يلعبه القطاع في دولة الإمارات، والتزام أبوظبي بتعزيز ودعم هذه الصناعات المهمة. ومن خلال جمع القادة والخبراء، نرسّخ التعاون من أجل دفع عجلة الابتكار وتحسين المعايير".

تدعم هذه المبادرة التزام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بتطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع بيئة أعمال ديناميكية في الإمارة. ومنذ يناير 2023، تعلب غرفة أبوظبي دورًا محوريًا في تشكيل فرق عمل وإنشاء منصات لحوار فعّال بين القطاع الخاص والجهات الحكومية.

وتوفر هذه المجموعة منصة حيوية للتشاور وتبادل الرأي، بما يضمن إيصال صوت القطاع الخاص ودمج رؤيته في النقاشات التنظيمية وعمليات صنع القرار، وتهدف إلى رصد التحديات واستكشاف الفرص الرئيسية في قطاع العلاقات العامة والتسويق الرقمي في أبوظبي، وتطوير حلول لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي لعرضها على الجهات المعنية، إلى جانب مراجعة اللوائح بما يسهم في تحسين كفاءة عمل القطاع.

وتتألف مجموعة عمل العلاقات العامة والتسويق الرقمي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي من نخبة من المتخصصين من مختلف أنحاء القطاع، بمن فيهم:

غالب زيدان، المدير العام الإقليمي في ويبر شاندويك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا رئيس المجموعة؛ وسمير حماد، مؤسس وكالة كولومنا نائب رئيس المجموعة؛ وأشرف الشكعة، رئيس ميماك أوجيلفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وبهاء هارون، نائب الرئيس الأول في بيرسون؛ وجونتي سامرز، المدير العام لشركة هانوفر الشرق الأوسط؛ وكيت ميدتون، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة أكورن ستراتيجي ورئيسة جمعية العلاقات العامة في الشرق الأوسط (MEPRA)؛ ولويز جاكوبسون، الشريك الإداري في برازين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وعمر قرم، الرئيس التنفيذي لشركة إيدلمان الشرق الأوسط ونائب رئيس الشؤون المؤسسية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (PRCA MENA) ؛ وبيتر جاكوب، الرئيس التنفيذي لشركة كارنت جلوبال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

وقال غالب زيدان، المدير الإقليمي لشركة ويبر شاندويك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، رئيس مجموعة عمل العلاقات العامة والتسويق الرقمي: "مع التطور السريع الذي يشهده قطاع الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتجه المزيد من المؤسسات إلى الاستفادة من إمكانيات الاتصالات في المساعدة على تعزيز مكانتها، وتعزيز سمعتها، وحل تحديات الأعمال. وأتقدم بجزيل الشكر لغرفة أبوظبي بثقتها على تعييني رئيسًا لمجموعة عمل العلاقات العامة والتسويق الرقمي، وأتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع زملائي في هذا القطاع لإحداث تغيير إيجابي".

غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ،هي المؤسسة الرائدة في دعم الأعمال في أبوظبي. بتركيزها على تعزيز التجارة والاستثمار، تلعب الغرفة دورًا محوريًا في دعم نمو اقتصاد أبوظبي، لا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص. من خلال مبادرات وشراكات متنوعة، تهدف الغرفة إلى تعزيز بيئة أعمال داعمة تُسهّل الاستثمار والتنمية الاقتصادية في الإمارة.

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