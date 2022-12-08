على هامش مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للأغذية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: على هامش مشاركتها في النسخة الأولى من معرض أبوظبي الدولي للأغذية، أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اليوم عن توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون مع جهات محلية وإقليمية، بما فيها مصرف الإمارات للتنمية وهيئة ابوظبي للزراعة والسلامة الغذائية و الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وذلك في إطار جهود الغرفة الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي، وتحفيز الاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية.

وشهد حفل التوقيع حضور سعادة الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وسعادة محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة أبوظبي، إلى جانب عدد من ممثلي مصرف الإمارات للتنمية وهيئة ابوظبي للزراعة والسلامة الغذائية والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

ورحّب سعادة محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة أبوظبي، بتوقيع هذه الاتفاقيات معتبراً إياها بداية لمرحلة جديدة من التعاون مع كافة الجهات والهيئات الرائدة بهدف زيادة إسهامات شركات القطاع الخاص في عدد من القطاعات الحيوية الرئيسية، وتمكينها من إطلاق مشاريع متميزة وتوجيهها بفعالية على المستويين المحلي والإقليمي.

كما أكد سعادته على دور الغرفة الريادي في دعم الشركات الخاصة من مختلف القطاعات والأحجام، وتزويدها بالإرشادات والتوجيهات اللازمة، وتوفير كافة المقومات لتمكينها من الانطلاق بأعمالها نحو آفاق أكثر نجاحاً، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة نظراً لدورها الفاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الإمارة.

وتأكيداً على جهودها المستمرة في دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة في مختلف القطاعات الصناعية، والتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية والأمن الغذائي المسجلة لديها، وقعت غرفة أبوظبي اتفاقية شراكة مع مصرف الإمارات للتنمية سيعمل كلا الطرفين بموجبها على تسليط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة في هذه المجالات. كما سيعمل المصرف على توفير حزمة من خيارات التمويل والدعم لمنتسبي الغرفة باعتباره أحد المحركات الرئيسية الداعمة لتمويل الاستراتيجية الوطنية للصناعة في دولة الإمارات، فضلاً عن تخصيص منصة إلكترونية لتقديم دورات تدريبية مجانية موجهة لمنتسبي الغرفة حول كيفية وضع استراتيجيات وخطط العمل بدءاً من مرحلة التأسيس وصولاً إلى تقديم الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات التي قد يواجهونها مستقبلاً.

ولدعم الجهود الحكومية الرامية لدفع عجلة نمو القطاع الزراعي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتحفيز ضخ الاستثمارات فيه، وقعت الغرفة اتفاقية شراكة مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تهدف لتعزيز التعاون المشترك لإيجاد الحلول للتحديات القائمة حالياً، وتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية المتعلقة بقطاع الزراعة وتحسين الأمن الغذائي، فضلاً عن تبادل المعلومات والخبرات، والبيانات المتعلقة بالمستثمرين. كما نصت بنود الاتفاقية على مواصلة التنسيق بين الطرفين لإطلاق الحملات التوعوية حول الفرص الاستثمارية المتاحة، والترويج لمقومات القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي لتحفيز المزيد من الشركات الخاصة على الاستثمار.

كما وقعت الغرفة اتفاقية تعاون مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بهدف تعزيز التعاون من أجل إقامة مشاريع زراعية متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي في دولة الإمارات والعالم العربي، سيعمل كلا الطرفين بموجبها على إعداد دراسات الجدوى للمشاريع الزراعية، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الزراعي، والاستفادة من الخبرات الواسعة والمتنوعة التي تمتلكها الهيئة في قطاع الإنتاج

النباتي والحيواني والتصنيع الزراعي باعتبارها مساهم رئيسي في دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي في جميع الدول العربية.

وحصرت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على رعاية والمشاركة في معرض أبوظبي الدولي للأغذية في دورته الأولى بهدف تعريف الجهات المشاركة بالخدمات المبتكرة التي توفرها لدعم الشركات الخاصة وتمكينها من تحقيق أهدافها التجارية، والأهم من ذلك تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي على الصعيدين الإقليمي والدولي في هذه قطاعات الأغذية والمشروبات والضيافة.

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