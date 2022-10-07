أبوظبي، الإمارات: استقبل سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في مقر الغرفة وفداً رفيع المستوى من شركة جيانغسو للتعاون والاستثمار الأجنبي (جوسيك) برئاسة السيد زو يونغانغ المدير التنفيذي للشركة.

ضم الوفد الزائر مجموعة من عملاء ومسؤولي المنطقة النموذجية للتعاون الصناعي الصيني الإماراتي، والتي تديرها شركة جوسيك الصينية، إلى جانب عدد من ممثلي المقاطعات الصينية بما في ذلك مكتب شاندونغ للأعمال، ومكتب التمثيل التجاري لمقاطعة خونان في الشرق الأوسط، ومكتب التمثيل التجاري لمقاطعة يونان في دولة الإمارات، ومكتب التمثيل الاقتصادي والتجاري لمقاطعة جيانغسو في الدولة.

وثمّن سعادة محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة أبوظبي زيارة الوفد الضّيف مثنياً على العلاقات المتينة التي تجمع دولة الإمارات مع جمهورية الصين الشعبية، لاسيما الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين وما نتج عنها من تطور لافت في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية، بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

كما قدّم مدير عام غرفة أبوظبي شرحاً وافياً عن ماهية خدمات الغرفة ومبادراتها والدور الذي تقوم به في المساهمة بتطوير وتنظيم الشؤون التجارية بإمارة أبوظبي والرفع من تنافسية مؤسسات القطاع الخاص وبيئة الأعمال، لافتاً إلى استعداد غرفة أبوظبي التام للتعاون مع شركة جوسيك، وتقديم كافة التسهيلات والمعلومات الممكنة للمستثمرين ورواد الأعمال الصينيين، والوقوف على أية تحديات قائمة أمامهم للوصول إلى مستويات جديدة من التعاون الثنائي، بما يسهم في بلورة رؤية مشتركة في مجال التنمية المستدامة وإرساء الشراكات الفاعلة التي تنسجم مع توجهات القيادتين الرشيدتين في البلدين الصديقين.

من جانبه، أكد السيد/ زو يونغانغ، المدير التنفيذي لشركة جوسيك، بأن جميع الجهات المشاركة في الوفد تسعى لتطوير علاقاتها مع غرفة أبوظبي، مشيراً إلى أن الغرفة هي صوت القطاع الخاص في أبوظبي وتعمل على دعم وتعزيز وحماية مصالح الشركات في الإمارة، قائلاً: "يسعدنا أن نتعرف أكثر على السياسات والمبادرات والخدمات التي تقدمها غرفة أبوظبي لمجتمع الأعمال حتى نتمكن من دعم وتوجيه المستثمرين والتجار الصينيين لتوسيع أعمالهم في أبوظبي خصوصاً ودولة الإمارات عموماً". كما أعرب عن تطلعه لبناء علاقات طويلة المدى مع غرفة أبوظبي لتحسين وتعزيز فرص الأعمال والتعاون بين مجتمع الأعمال في الصين وأبوظبي.

كما أشار المدير التنفيذي إلى أن شركة جوسيك تتولى عملية استثمار وتطوير وتشغيل المنطقة النموذجية للتعاون الصناعي الصيني الإماراتي في مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي – كيزاد والتي تمتد على مساحة 12.2 كيلومتر مربع، مؤكداً أن مهمة هذه المنطقة هي تحسين موقع دولة الإمارات ضمن سلاسل القيمة الصناعية من خلال جذب وتمكين الاستثمارات الصناعية عبر بنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة، إلى جانب إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية من خلال تعزيز عولمة القدرات الصناعية الصينية المتقدمة والتي تتماشى مع أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية.

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