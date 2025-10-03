​​​​​الاتفاقية خطوة نوعية نحو تعزيز حضور الشركات العائلية في القطاعات الاستراتيجية

نيويورك، الولايات المتحدة: أعلنت مجموعة الصايغ عن توقيع اتفاقية مع شركة ترايتون الأمريكية للمركبات الكهربائية، الرائدة في تصنيع المركبات الكهربائية والهيدروجينية، بهدف تأسيس مركز تصنيع متطور للشاحنات الكهربائية في إمارة أبوظبي. ويُتوقع أن يشكّل هذا المركز قاعدة إقليمية لتلبية احتياجات أسواق مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا، ودعامة جديدة لترسيخ مكانة أبوظبي كمحور صناعي عالمي في قطاع الصناعات المستقبلية.

وتعد الاتفاقية، التي وقعت ضمن فعاليات زيارة وفد أبوظبي الاقتصادي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، خطوة نوعية نحو تعزيز حضور الشركات الوطنية والعائلية في القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة، وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يواكب التحولات العالمية نحو حلول النقل المستدامة ويعزز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

دور محوري لغرفة أبوظبي

تعكس هذه الاتفاقية الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة أبوظبي كمنصة رائدة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز حضوره العالمي، وذلك في إطار التزامها بخارطة الطريق 2025 – 2028، التي تضع في صميم أولوياتها دعم الشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة، وفتح مجالات جديدة للشراكات الاقتصادية الدولية. فقد لعبت الغرفة دوراً رئيسياً في دعم هذه الاتفاقية من خلال بناء قنوات تواصل فعّالة بين مجتمع الأعمال المحلي ونظرائه الدوليين، وتوفير منصات للحوار والتعاون أسست لجسور ثقة وأرست شراكات مبتكرة.

ولعبت الفعاليات التي تنظمها غرفة أبوظبي للربط بين الشركات المحلية والعالمية دورًا محوريًا في عقد هذه الشراكة من خلال إتاحة فرص مباشرة أمام الشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة للتواصل مع كبريات الشركات العالمية، واستكشاف مجالات تعاون جديدة تعزز قدرتها على التوسع والابتكار. كما أسهمت هذه الفعاليات في تمكين هذه الشركات من مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، بما يدعم تنافسية القطاع الخاص الإماراتي على المستويين الإقليمي والدولي.

توطين أحدث تقنيات الصناعية

وأكدت مجموعة الصايغ أن المشروع الجديد سيُسهم في تبني أحدث تقنيات تصنيع المركبات الكهربائية، ونقل المعرفة والخبرات العالمية إلى إمارة أبوظبي، بما ينسجم مع رؤيتها في دعم الابتكار الصناعي وتعزيز استثماراتها في قطاعات المستقبل.

وبهذه المناسبة، قال منصور الصايغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصايغ:"يجسد توقيع هذه الاتفاقية التزامنا بتعزيز مكانة أبوظبي كمركز صناعي عالمي في مجال المركبات الكهربائية، ويؤكد الدور المحوري لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي التي أسهمت في دعم هذه الشراكات وفتح قنوات للتواصل مع كبرى الشركات العالمية. ونؤمن أن هذه الاتفاقية ستفتح آفاقًا أوسع أمام الشركات العائلية والوطنية، وتدعم مساهمتها في مسيرة الابتكار والتنمية الاقتصادية المستدامة."

الجدير بالذكر أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تواصل دورها الريادي كحلقة وصل رئيسية بين مجتمع الأعمال المحلي والشركات العالمية، وداعماً محورياً لمسيرة الإمارة نحو بناء اقتصاد متنوع وتنافسي قائم على الابتكار والاستدامة.

-انتهى-

#بياناتحكومية