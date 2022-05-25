اجتمع سعادة عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مع معالي كلاوس إرنست عضو البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ) ورئيس لجنة حماية البيئة والطاقة، في مقر برج الغرفة بأبوظبي وذلك لبحث مجالات تنمية التعاون التجاري والاستثماري بين قطاعي الأعمال في أبوظبي وألمانيا الاتحادية، بما يسهم في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات الاهتمام المشترك خاصة في مجالات الطاقة والهيدروجين، وأمن الطاقة ومصادرها.

حضر الاجتماع سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي ومعالي بيتر رامساوار وزير اتحادي سابق وعضو البرلمان الألماني، عضو بالنيابة بلجنة الشؤون الاقتصادية.

ورحب المزروعي بالوفد البرلماني الألماني الزائر مؤكداً أهمية الزيارة التي تتيح مجال التعارف وتبادل الخبرات، والقاء الضوء على الخدمات التي تقدمها الغرفة لدعم بيئة الأعمال في أبوظبي وتمهيد الطرق الممكنة للشركات والمؤسسات الألمانية الراغبة في الاستثمار وتأسيس المشاريع في أبوظبي، معرباً عن استعداد غرفة أبوظبي للتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لقطاع الاعمال في ألمانيا، من أجل استكشاف سبل لفتح أفاق جديدة للاستثمار والتبادل التجاري، وتعزيز الشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية الطموحة التي تخدم اقتصاد المستقبل وبما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة لدى الجانبين.

من جانبه أكد كلاوس إرنست أن بيئة الأعمال في دولة الإمارات عامة وإمارة أبوظبي خاصة، تعتبر من الأسواق المهمّة للاقتصاد الألماني، حيث تتطلّع الشركات الألمانية من خلالها للنمو في المستقبل، وذلك بفضل موقعها بين الأسواق الاستراتيجية في جنوب آسيا وأفريقيا، مشيراُ إلى توجه الشركات الألمانية بالتركيز على مجالات البحوث والابتكار، وتحول الطاقة وتقنياتها والرقمنة.

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