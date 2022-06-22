الإمارات العربية المتحدة، دبي، 22 يونيو 2022: خلال مشاركتها في المؤتمر الطبي التابع لهيئة الصحة بدبي، قدمت عيادات أفيف كلينيكس دبي عرضاً تفصيلياً حول العلاج الطبي المتطور الذي يُسهم في تعزيز الوظائف المعرفية للمخ ضمن مرحلة التعافي من السكتة الدماغية أو إصابات المخ، عبر استخدام تقنية العلاج بالأكسجين عالي الضغط (HBOT).

واستطاع الفريق الطبي المختص في عيادات Aviv Clinics دبي، تسليط الضوء على الحقائق العلمية المثبتة التي تؤكد فعالية البروتوكول العلاجي، واستخدام التقنية المبتكرة في تحسين الأداء المعرفي والجسدي للأشخاص الذين يعانون من السكتة الدماغية وإصابات الدماغ، بغض النظر عن شدة حالتهم. إذ يعمل بروتوكول أفيف الطبي الجديد على تحسين المرونة العصبية، والتي تشير إلى التغيرات الفسيولوجية في الدماغ تعكس القدرة على التكيف والاستجابة، لتخفيف الإصابة أو وطأة المرض، كما يعيد البروتوكول تنشيط تكوين الخلايا العصبية، وتجديد الخلايا العصبية في الدماغ.

تعتبر السكتة الدماغية السبب الثاني للإعاقات الجسدية في دولة الإمارات بعد حوادث الطرق، حيث يُقدّر عدد الأشخاص الذين يصابون بالسكتة الدماغية في الدولة سنوياً بين 8,000 إلى 10,000 شخص، ويعاني قرابة 50% من الناجين من تلك السكتات الدماغية إما من خلل حركي أو ضمور في المخ، الأمر الذي يجعل البروتوكول العلاجي باستخدام الأكسجين عالي الضغط خطوة هامة لتجنب الآثار السلبية التي تولدها هذه الصدمات.

كما وأعرب المرضى الذين يخضعون لبروتوكول علاج عيادات Aviv Clinics دبي عن تحسُّن كبير في قدراتهم المعرفية والجسدية، الأمر الذي ساهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتطوير جودة حياتهم بشكل عام. وتشمل التحسينات الإدراكية، تطوير قدرات الذاكرة والتركيز، وتحسين عملية اتخاذ القرار، والقدرات المعرفية الأخرى. بينما تتضمن التحسينات الجسدية زيادة الطاقة، والقوة، والقدرة على التحمل، والتنسيق والتوازن، بالإضافة إلى تحسين النوم.

يأتي الإعلان عن البرتوكول الجديد في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين فريق الأبحاث الطبية في عيادات Aviv Clinics دبي، وشركة مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، و"هيئة الصحة في دبي"، وحرصهم على استقطاب ابتكارات نوعية ضمن مجال الرعاية الصحية عالمية المستوى إلى دولة الإمارات.

وقد استثمرت عيادات أفيف كلينيكس دبي جهودها لأكثر من 15 عاماً لتطوير وإثبات كفاءة العلاج بالأكسجين عالي الضغط، حيث استعرض الأطباء المختصين خلال المؤتمر الطبي المنعقد، طريقة عمل بروتوكول العلاج من خلال تنفس المريض للأكسجين النقي بنسبة 100% في غرفة متخصصة للعلاج بالأكسجين عالي الضغط.

أسست مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، عيادات Aviv Clinics دبي كشركة فرعية مملوكة لها بالكامل، لتقديم تكنولوجيا عالية التخصص، واستقطاب البرنامج العلاجي إلى دولة الإمارات، الأمر الذي يُسهم في تعزيز مكانة دبي كوجهةً بارزةً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للابتكار في مجال الرعاية الصحية والاستثمار وتعزيز جودة الرعاية.

يوفر برنامج التعليم الطبي المستمر (CME) التابع لهيئة الصحة دبي، منصة رائدة لتمكين المتخصصين في مجال الرعاية الصحية من مواكبة أحدث بروتوكولات العلاج، والتعرف على رؤية وأهداف بروتوكول العلاج بالأكسجين عالي الضغط الخاص بعيادات Aviv Clinics دبي.

ومن جانبه، صرح سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" ورئيس مجلس إدارة عيادات Aviv Clinics دبي: "تتمثل رؤيتنا في تأسيس عيادات Aviv Clinics في دولة الإمارات، لمنح المتخصصين في الرعاية الصحية في جميع أنحاء دبي والإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، الفرصة للاطلاع على الابتكارات الطبية الحديثة واستخدام العلاج الفريد من نوعه بهدف تحسين جودة الحياة في مجتمعنا. وبالفعل أثبت البروتوكول الجديد قدرته على تحسين وظائف المخ، فضلاً عن كفاءة كوادرنا الطبية للتعامل مع مجموعة واسعة من الحالات المرضية".

وفي حديث له خلال المؤتمر الطبي، أوضح الدكتور معين فكري، المدير الطبي لمركز الحوادث والإصابات بمستشفى راشد: "إن توافر بروتوكولات العلاج المعتمدة في العيادات والمراكز الطبية مثل عيادات Aviv Clinics دبي، وسيلة تساعد المرضى على تحسين نوعية الحياة والتخفيف من أعراض ما بعد السكتة الدماغية، وإصابات الدماغ، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الأمراض التي تصيب الدماغ والحالات المرتبطة بتقدم العمر".

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