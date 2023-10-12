أعلنت شركة "عُملات للطباعة الأمنية"، المملوكة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عن توقيع اتفاقية مع شركة "سيكبا" السويسرية لطباعة الطوابع الضريبية المتطورة وتتبع الضرائب باستخدام أحدث التقنيات العالمية.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر المصرف المركزي، بحضور معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وسعادة آرثر ماتلي سفير سويسرا لدى دولة الإمارات ومملكة البحرين، حيث وقّع الاتفاقية كل من سعادة سيف الظاهري، مساعد المحافظ لشؤون الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحوّل الرقمي، رئيس مجلس إدارة شركة "عُملات للطباعة الأمنية"، وفيليب آمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة "سيكبا".

وتهدف الاتفاقية إلى توسيع نطاق التعاون بين شركتي "عُملات" و"سيكبا"، بدءاً من تطوير مزايا الأوراق النقدية إلى تقديم منتجات وحلول الطباعة عالية الأمان.

وتنصّ الاتفاقية على تأسيس شركة "أو آند إس للحلول الأمنية" في دولة الإمارات، والتي تجمع بين أنظمة الأمن والحماية الحديثة والمتكاملة من شركة "عُملات" مع أنظمة التحقق والتتبع والأحبار عالية الأمان من شركة "سيكبا"، بما يتوافق مع متطلبات الامتثال الدولية. وستعمل شركة "أو آند إس للحلول الأمنية" على إنتاج وتوريد الطوابع الضريبية المتطورة، وتوفير حلول لحماية تحصيل الضرائب وغيرها من الخدمات الأخرى ذات الصلة في دولة الإمارات والدول الأخرى.

وقال سعادة سيف الظاهري، مساعد المحافظ لشؤون الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحوّل الرقمي، رئيس مجلس إدارة شركة عُملات: "يأتي توقيع الاتفاقية مع شركة سيكبا ضمن استراتيجية شركة عُملات في تنويع خدماتها لتقديم حلول آمنة للطباعة، وتُمثّل هذه الاتفاقية خطوة مهمة لتعزيز الخدمات، بأحدث تقنيات الأمان وأنظمة التتبع والمراقبة." وأضاف: "سنواصل العمل لإبرام شراكات مع أبرز مزودي خدمات الطباعة الآمنة لتوفير حلول متعددة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية."

من جهته، قال فيليب آمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "سيكبا": "يسعدنا إبرام هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع شركة عُملات، الشركة الرائدة في مجال الطباعة الأمنية في الشرق الأوسط. ويجسد هذا المشروع علامةً فارقة جديدة في مسيرة تطورنا والتي تمتد إلى قرن من الزمان في دعم الحكومات على مستوى العالم. وتعد هذه الشراكة خطوة إضافية لتحقيق أهداف "سيكبا" الاستراتيجية.

وأضاف السيد وسيم المرقطن، نائب رئيس سيكبا لمنطقة الشرق الأوسط: "تفتح هذه الشراكة الباب أمام مستقبل واعد من التعاون بين شركتي عُملات وسيكبا، مما سيعود بالنفع على الأسواق المحلية والعالمية.

وتعد "سيكبا"، شريكاً موثوقاً للبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، بخبرة واسعة في مجال أمن المواد وأحدث ابتكارات الأمن الرقمي لزيادة حماية تعاملات الأفراد من القطاعين العام والخاص وحماية المستهلكين من المنتجات المقلدة.

لمزيد من المعلومات حول "عُملات" ومنتجاتها، يرجى زيارة http://www.oumolat.com

لمزيد من المعلومات حول "سيكبا" وحلولها للحكومات والبنوك المركزية، يرجى زيارة https://www.sicpa.com/.

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حول شركة "عُملات للطباعة الأمنية":

تأسست شركة "عُملات للطباعة الأمنية"، أول شركة طباعة عالية الأمان في الشرق الأوسط، عام 2016 وتعود ملكيتها إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهي مصممة لطباعة الأوراق النقدية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتصديرها. واعتباراً من عام 2020، قدمت الشركة الدعم اللازم للمصرف من خلال إصدار سلسلة الأوراق النقدية الجديدة من البوليمر وطباعة ست فئات من مادة البوليمر، والتي سيتم إصدار أربعة منها للتداول، وسيتبعها الباقي قريباً. وبعد التعاون مع شركة "سيكبا" السويسرية، ستحصل أعلى فئات السلسلة الجديدة على ميزة الحبر "Spark Flow®" من شركة "سيكبا"، مما يجعل الأوراق النقدية في دولة الإمارات واحدة من أولى الأوراق النقدية التي تمتلك هذه الميزة وشركة "عُملات" من أولى شركات الطباعة التي تستخدم هذه الميزة.

وتقع الشركة في مدينة كيزاد الصناعية بأبوظبي، بالقرب من ميناء خليفة. وهي شركة طباعة مستقلة تتعاون مع موردي الميزات وجميع أنواع المواد لتزويد العملاء بأوراق نقدية على مستوى عالي من المرونة والجودة.

وتكرس الشركة جهودها لعقد الشراكات مع العملاء وشركاء التكنولوجيا في مجال طباعة الأوراق النقدية ومجالات الأعمال ذات الصلة للاستفادة من بيئة الأعمال الداعمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن الاستفادة من الدعم الحكومي والمصنع الحديث في أبو ظبي.

حول شركة "سيكبا":

تأسست شركة "سيكبا" في لوزان عام 1927، ويقع مقرها في سويسرا وتعمل في خمس قارات، وتحتضن حوالي 3000 موظف. وهي شركة رائدة في مجال الأحبار الأمنية للأوراق النقدية ومزود رائد لحلول المصادقة وتحديد الهوية وأنظمة التتبع وحلول سلاسل التوريد الآمنة. وتعد "سيكبا" شريكاً موثوقاً للحكومات والبنوك المركزية وشركات الطباعة عالية الأمان والقطاع المالي. وتعتمد يومياً العديد من الحكومات والشركات والمواطنين على خبرة الشركة، التي تجمع بين الميزات السرية القائمة على المواد والتقنيات الرقمية، بهدف حماية وضمان سلامة وقيمة عملتهم، وهويتهم الشخصية، والوثائق القيمة، والخدمات الحكومية الإلكترونية، بالإضافة إلى المنتجات والعلامات التجارية. وتحقيقاً لهدفها المتمثل في تمكين الثقة من خلال الابتكار المستمر، تسعى الشركة إلى إرساء اقتصاد الثقة في جميع أنحاء العالم، حيث تكون المعاملات والتفاعلات والمنتجات عبر العالمين المادي والرقمي مستندة إلى بيانات محمية يمكن التحقق منها وغير قابلة للتزوير.

موقع الشركة الإلكتروني: www.sicpa.com