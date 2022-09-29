ضمن منتدى عملاء "فيزا" في دول مجلس التعاون الخليجي

دبي: أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تتبنى تسريع عمليات التحول الرقمي لتطوير فرص استثمارية جديدة تقوم على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وبناء اقتصاد معرفي ومستدام لتحسين حياة الناس.

جاء ذلك، خلال مشاركته في منتدى عملاء دول مجلس التعاون الخليجي 2022 الذي نظمته شركة "فيزا" الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية في متحف المستقبل بدبي، بحضور نخبة من المسؤولين والمتخصصين وقادة قطاع الخدمات المصرفية والمدفوعات في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن الشركات الناشئة وحاضنات ومسرعات الأعمال النامية في المنطقة.

وقال عمر سلطان العلماء في كلمة خلال المنتدى، إن تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات رقمية هادفة، يجسد توجهات حكومة دولة الإمارات في تسخير كل الإمكانات للاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة والحلول الرقمية في تعزيز الجاهزية للمستقبل وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات والانتقال إلى اقتصاد المعرفة لخير المجتمعات والشعوب.

وأضاف: أن توظيف الذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوك تشين وعلوم الروبوت والميتافيرس، هي الطريق نحو ضمان مستقبل أكثر مرونة وسرعة في تبني التقنيات المتطورة إضافة إلى تمكين المبدعين والموهوبين لتحقيق التقدّم والازدهار والمشاركة في تحقيق رؤية الدولة المستقبلية الطموحة لترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة لابتكار تطبيقات رقمية جديدة وتسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي لمستقبل أكثر إشراقاً.

من جهتها، قالت الدكتورة سعيدة جعفر المدير الإقليمي للمجموعة ونائب الرئيس الأول لعمليات "فيزا" في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي :"نلتزم بهدفنا المتمثل في الارتقاء بتجربة جميع عملائنا في

كل مكان من خلال مكانتنا الرائدة كأفضل وسيلة لإدارة المدفوعات، وسنواصل خططنا في الابتكار والنمو لمساعدة الأفراد والشركات والاقتصادات على التطور والازدهار. ومع تصدّر الرقمنة لقائمة الأولويات في أجندات حكومات المنطقة، تهدف "فيزا" إلى تسخير جهودها المتكاملة وخطوات التعاون الإيجابي والمثمر مع شركائها لتعزيز إمكانية وصول المجتمعات في دولة الإمارات وسائر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى آخر ما توصل إليه عالم الحلول الرقمية".

واستعرض المنتدى الذي حمل شعار "التوجّه نحو الرقمنة" حقائق ورؤى ما بعد جائحة كوفيد-19، كما ركّز على الفرص المتاحة في مجال المدفوعات الإقليمية والعالمية ومنظومة التجارة من منظور الرقمنة والابتكار والتعاون المشترك، متيحاً للضيوف منصة للتواصل ونقل المعارف ومناقشة الموضوعات الهامة. وتضمنت الجلسات عدة حلقات نقاشية منها "الارتقاء بالتحول الرقمي إلى مستويات جديدة" و" استشراف مستقبل التحول الرقمي"و "مستقبل المدفوعات" وغيرها من محاور النقاش.

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