عمانتل تحصد جائزة "سامينا" عن أفضل تطبيق لتقنية الجيل الخامس

تبوأت عمانتل موقعا رائدا في المشهد الإقليمي في قطاع الاتصالات نتيجة لجهود الشركة ومبادراتها الخاصة بتبني شبكة الجيل الخامس المتطورة وذلك منذ إدخال لهذه التقنية المتطورة في نهاية عام 2019م. حيث أصبحت شبكة عمانتل للجيل الخامس تمثل أكثر من 68.18٪ من إجمالي حركة الوصول اللاسلكي و88.03٪ من إجمالي حركة الوصول اللاسلكي الثابت - مما يجعلها المشغل الوحيد في سلطنة عمان الذي حقق هذه الأرقام في نشر شبكة الجيل الخامس ومن بين أفضل مشغلي شبكة الجيل الخامس في المنطقة.

ونتيجة لهذه الجهود، تم الإعلان مؤخراً عن فوز عمانتل بجائزة سامينا للاتصالات" عن فئة أفضل تطبيق لخدمة الجيل الخامس" وذلك في حفل أقيم في مدينة دبي الأسبوع الماضي، تسلم الجائزة نيابة عن الشركة المهندس سعيد بن عبدالله العجمي نائب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والبنية الأساسية

تعليقاً على ذلك، قال طلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي لعمانتل: " يسعدنا الفوز بهذه الجائزة المرموقة من أكبر تجمع مهني لقطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نفخر بشراكاتنا وتعاوننا مع عدد كبير من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص بهدف توفير الأنظمة والتقنيات الحديثة مثل شبكة الجيل الخامس، إضافة لتطبيقات الهواتف الذكية، أنظمة المراقبة الذكية وإنترنت الأشياء، تقديم خدمات وحلول المدن الذكية وحلول الاتصالات المتنقلة بهدف تعزيز التحول الرقمي في السلطنة والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 ".

وأضاف المعمري "إن متانة البنية الأساسية لعمانتل بدءا من الشبكات الواسعة والارتباط الدولي ومراكز البيانات إلى الحوسبة السحابية لا مثيل لها في المنطقة ويتم الاستفادة منها لترسيخ ريادتنا ومكانتنا كشركة رائدة ليس فقط على المستوى المحلي وإنما على المستوى الإقليمي والدولي، يستهدف التوسع في خدمات عمانتل تطوير فرص أعمال في مجالات جديدة تغطي مجال البنية الأساسية العامة الذكية وحلول إدارة المباني الذكية والخدمات المصرفية الرقمية والبنية التحتية لخدمات الرعاية الصحية والحوسبة عالية الأداء وحلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتحليل البيانات الضخمة والتعلم العميق والعقود الذكية".

تسعى عمانتل إلى إعادة تصور المستقبل ومع التحول الهائل الجاري، تعمل عمانتل على الاستفادة من المزايا اللامحدودة التي توفرها تقنية الجيل الخامس لتمكين المؤسسات من تطوير نماذج أعمالها وإطلاق حلول جديدة في السوق، كما تعمل عمانتل مع مختلف قطاعات الأعمال والشركاء لتوسيع نطاق التحول الرقمي في السلطنة ، ومن أبرز هذه المبادرات تعاون عمانتل مع موانئ هوتشيسون صحار وهواوي لإطلاق عدد من الخدمات الذكية لإدارة عمليات الموانئ تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى تعاونها مع هواوي وشركة نفط عمان للتسويق لإطلاق أول منفذ ذكي بتقنية الجيل الخامس بنجاح في سلطنة عمان.

عمانتل هي المزود الأول والرائد لخدمات الاتصالات المتكاملة في السلطنة، مما يمكن المجتمع الرقمي من الازدهار، ويتيح طرقا جديدة لممارسة الأعمال التجارية وتقديم عالم من المعلومات والأخبار والترفيه. وفي الوقت الذي تسعى فيه عمانتل جاهدة لضمان رضا الزبائن الأمثل، فإنها تلعب دورا اجتماعيا رئيسيا في توفير الدعم والمساعدة المطلوبة لجميع القطاعات في المجتمع.

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