- عمار بن حميد: عجمان حريصة على توفير بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال

المكتب الإعلامي لحكومة عجمان : استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بمكتبه في الديوان الأميري، جانت شاو لينج، عضو اللجنة السياسية الوطنية للحزب الحاكم بجمهورية الصين، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الصينية، رئيس مجلس إدارة شركة سينوماك، المتخصصة في صناعات المعدات الثقيلة، بحضور الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان.

ورحب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ، بزيارة معالي " جانت شاو لينج " ،والوفد المرافق، مؤكدا سموه أهمية هذه الزيارة في تعزيز وتدعيم علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين الصديقين.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية ترتبطان بعلاقات صداقة تاريخية، وشراكة استراتيجية شاملة، مُزدهرة، ومتنامية أثمرت العديد من الإنجازات التنموية على مختلف الأصعدة، والتي تخدم تطلعات البلدين نحو التنمية والازدهار.

وتبادل سمو ولي عهد عجمان مع رئيس (سينوماك)، الحديث حول مشروعات الشركة الصينية وخططها في المنطقة، وأكد سموه أهمية بناء شراكات استراتيجية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتبادل الخبرات، وتنفيذ المشروعات الكبرى، دعماً لتحقيق أهداف التنمية والمساهمة في تعزيز الحركة الاقتصادية وتحفيز الابتكار والتطوير وتحسين بيئة الأعمال.

وعلى هامش اللقاء، شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي وجانت شاو لينج توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة عجمان وشركة سينوماك لبحث سبل التعاون المستقبلية في حزمة مشاريع استثمارية في البنية التحتية والصناعات التحويلية بقيمة 5 مليارات درهم.

وقع مذكرة التفاهم عن حكومة عجمان الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، ويان ويهوا، المدير العام لمجموعة CNEEC، نيابة عن شركة سينوماك.

وأكد سمو ولي عهد عجمان أن حكومة عجمان حريصة على توفير بيئة أعمال مثالية لرواد الأعمال وجذب الاستثمارات، تحقيقا للرؤى والاستراتيجيات الاقتصادية للإمارة والدولة.

وأضاف سموه "تولي عجمان اهتماما كبيرا بالتوسع في مشاريع البنية التحتية والصناعات التقنية الحديثة بما يسهم في استقطاب الشركات العالمية وتيسير إطلاق أعمالها".

من جانبه، أعرب جانت شاو لينج عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد عجمان، موجها الشكر لسموه على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

وأشاد شاو لينج بما تشهده دولة الإمارات عامة، وعجمان خاصة من نهضة حضارية في مختلف الميادين، واهتمام كبير في تقديم خدمات مرنة وجاذبة لقطاع الاعمال من كافة دول العالم من خلال تشريعات مرنة وبنية تحتية حديثة.

حضر اللقاء الشيخ راشد بن عمار النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي الثقافي، وسعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وسعادة مروان عبيد المهيري مدير عام الديوان الأميري وعدد من كبار المسؤولين.

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