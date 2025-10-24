ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، اجتماع مجلس إدارة المصرف، لمراجعة النتائج المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، ومناقشة الأولويات الاستراتيجية الرامية إلى مواصلة النمو وتحقيق القيمة المستدامة.

وسجّل مصرف عجمان أرباحاً قبل الضريبة بلغت 414 مليون درهم، بزيادة قدرها 32% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت الأرباح بعد الضريبة 380 مليون درهم بزيادة نسبتها 31% على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي 1.2 مليار درهم، وصافي الدخل التشغيلي 660 مليون درهم، ما يعكس الأداء القوي عبر قطاعات الأعمال الأساسية والتنفيذ المنضبط لاستراتيجية النمو.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: تعكس النتائج القوية لمصرف عجمان خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نجاح استراتيجيته ودوره المتنامي في دعم النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات.

وأظهر تقرير للمصرف ارتفاع إجمالي أصوله بنسبة 23% منذ نهاية عام 2024 ليصل إلى 28.0 مليار درهم، مدفوعا بزيادة قدرها 20% في إجمالي التمويلات لتصل إلى 18.5 مليار درهم.

ونمت ودائع العملاء بنسبة 14% لتصل إلى 20.6 مليار درهم، وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 8% منذ بداية العام ليبلغ 3.4 مليار درهم، ما يعكس النمو المستمر في الميزانية العمومية وزخم التمويل المستقر.

وحافظ المصرف على متانة مركزه الرأسمالي والسيولة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.9% ونسبة الشريحة الأولى من رأس المال 15.8%، رغم نمو إجمالي التمويلات بنسبة 20%.

وارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 15.6% (بارتفاع قدره 276 نقطة أساس)، والعائد على الأصول إلى 2.0% (بارتفاع قدره 30 نقطة أساس).

وبلغت نسبة الكفاءة التشغيلية (التكلفة إلى الدخل) 44.8%، بانخفاض قدره 541 نقطة أساس مقارنة بنهاية عام 2024، مما يعكس استمرار الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وتعكس النتائج القوية للمصرف تحسّن جودة الأصول بشكل متواصل، حيث انخفضت نسبة التمويلات المتعثرة إلى 7.7% (بانخفاض قدره 219 نقطة أساس مقارنة بنهاية عام 2024)، وتراجعت نسبة التعرض العقاري بمقدار 801 نقطة أساس، بدعم من إدارة فعّالة للمخاطر الائتمانية وتنويع المحفظة التمويلية.

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: "تعكس نتائج الأشهر التسعة أداءً تشغيلياً قوياً لمصرف عجمان واستمرارية في تنفيذ استراتيجيته بكفاءة. ويواصل المصرف تركيزه على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين إدارة الميزانية العمومية، وتوسيع منظومته الرقمية لدفع النمو المستدام وتعزيز القيمة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة ".

وأكد مجلس إدارة مصرف عجمان التزامه بتعزيز الاستدامة والابتكار بما يتماشى مع رؤية عجمان 2030 وأهداف التحول الاقتصادي الوطني لدولة الإمارات.

كما أكد التزامه بتعهده بتوفير تمويلات مستدامة بقيمة 4 مليارات درهم بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، دعماً لرؤيته في تحقيق أثر اقتصادي ومجتمعي إيجابي ومستدام.



حول مصرف عجمان

تأسس مصرف عجمان عام 2007، ليكون أول مصرف إسلامي مُسجّل في إمارة عجمان. يقع مقره الرئيسي في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبدأ عملياته رسمياً في عام 2009، كما أنه مدرج في سوق دبي المالي. ويُعدّ مصرف عجمان ركناً أساسياً في استراتيجية التنمية الاقتصادية للإمارة ويحظى بدعم قوي من حكومة عجمان.

يُقدّم مصرف عجمان مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية والتمويلية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للأفراد والشركات والجهات الحكومية، وتغطي عملياته مجالات الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الخزينة.

