الشارقة، استقبل الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، في مقر الدائرة، سعادة خالد عبدالرحيم الزعابي، القنصل العام لدولة الكويت في دبي والمناطق الشمالية، حيث ناقش الجانبان تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين. ورافق سعادته خلال الزيارة السيد خالد الفارسي، الملحق الدبلوماسي في القنصلية العامة لدولة الكويت. وحضر اللقاء الشيخ ماجد بن عبد الله القاسمي، مدير الدائرة.

ورحّب الشيخ فاهم القاسمي بسعادة القنصل العام، مؤكداً أهمية هذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين الجانبين، مشيراً إلى أن اللقاء يُشكل فرصة لتعزيز التنسيق والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الطرفان سُبل دعم الطلبة الكويتيين الدارسين في جامعات الشارقة، حيث أكد سعادة القنصل العام حرصه على تعزيز سبل الراحة والرعاية للطلبة وعائلاتهم خلال إقامتهم أو زياراتهم، مشيداً بما توفره إمارة الشارقة من بيئة تعليمية متكاملة، ومؤكداً أهمية استمرار التعاون لتسهيل الإجراءات ذات الصلة، بما في ذلك خدمات التأمين الصحي.

وفي ختام اللقاء، كشف الشيخ فاهم عن وجود خطة لزيارة وفد رسمي من إمارة الشارقة إلى دولة الكويت الشقيقة خلال العام الجاري، في إطار توطيد العلاقات الثنائية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات.

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