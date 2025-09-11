فاهم القاسمي: المذكرة خطوة جديدة في تأهيل الأجيال الحالية والمستقبلية من الدبلوماسيين

محمد إبراهيم الظاهري: نتطلع لتطوير محتوى علمي ودراسات متخصصة تدعم الحضور الدولي لدولة الإمارات

وقعت دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، مذكرة تفاهم خلال فعاليات اليوم الأول من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2025 بالشارقة، لتعزيز التعاون المشترك في مجال تبادل المعرفة والخبرات المؤسسية والبحوث، وتطوير آليات التنسيق في قطاعات الاتصال الحكومي والدبلوماسية والسياسة الخارجية.

ووقّع المذكرة كل من الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، وسعادة الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بحضور كل من سعادة عمر عبيد محمد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، وسعادة أسماء راشد سلطان بن طليعة، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسعادة أحمد حمد راشد مطر السويدي، الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، إلى جانب عدد من ممثلي الدائرة والأكاديمية، ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية.

وأكد الشيخ فاهم القاسمي أن المذكرة تشكل خطوة جديدة في مسيرة التعاون والتكامل المؤسسي في دولة الإمارات، وتوحيد جهود المؤسسات وتوجيهها نحو بناء الكفاءات الوطنية وتأهيل الأجيال الحالية والمستقبلية من الدبلوماسيين وصناع القرار القادرين على خدمة مجتمعاتهم وتمثيل وطنهم، بما يسهم في تعزيز المشروع الحضاري لدولة الإمارات العربية المتحدة، وخدمة أهدافها الوطنية.

وقال الشيخ فاهم القاسمي: "تجسد المذكرة التزام الشارقة ودولة الإمارات بتطوير أدوات العمل المؤسسي بما يضمن استدامة التميز في مجالي الاتصال الحكومي والدبلوماسية، فهي لا تقتصر على تبادل المعرفة فحسب، بل تضع إطاراً عملياً لتصميم مبادرات مستقبلية تعزز جاهزية الكوادر الوطنية، وتدعم حضور الدولة في المحافل الدولية برؤية أكثر شمولاً وفاعلية، فما نتطلع إليه من خلال هذه الشراكة هو إرساء نموذج يحتذى في التعاون بين المؤسسات الوطنية، يثمر برامج رائدة تواكب التغيرات العالمية وتخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة".

من جانبه، قال سعادة الدكتور محمد إبراهيم الظاهري: " يمثل توقيع مذكرة التفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ودائرة العلاقات الحكومية في الشارقة محطة استراتيجية مهمة نحو توسيع آفاق التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات، لا سيما في ميادين الدبلوماسية والاتصال الحكومي والسياسة الخارجية. ونؤمن أن هذه الشراكة ستسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تمتلك المعرفة والأدوات اللازمة لتمثيل دولة الإمارات بكفاءة واقتدار في مختلف المحافل الدولية، بما يعزز حضورها العالمي ويعكس قيمها ورسالتها في الانفتاح والتواصل الحضاري".

وبموجب المذكرة، سيسعى الجانبان إلى تطوير آلية التنسيق والتعاون في مجال التدريب، والاتّصال، والمبادرات، والفعاليات، إلى جانب بحث إمكانية تبادل الخبرات المؤسسية في مشاريع متنوّعة في نطاق اختصاصهما. كما تنص المذكرة على تنسيق تنظيم الاجتماعات والزيارات وحلقات النقاش في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث أشكال التعاون الأخرى التي يتم الاتّفاق عليها بين الطرفين.

نبذة عن أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية

تتخذ أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية من العاصمة أبوظبي مقراً لها، وتعد مركزاً دبلوماسياً متميزاً ومعترف به عالمياً، حيث تقدم برامج تعليمية وتدريبية معتمدة مخصصة لإعداد دبلوماسيي المستقبل، والرواد القياديين في القطاعين الحكومي والخاص. وتجمع الأكاديمية بين النطاقات الدبلوماسية والأكاديمية والبحثية، وتعمل كمركز بحثي إقليمي متخصص لإجراء البحوث التي توفر المعرفة ذات الصلة بأهداف السياسة الخارجية لدولة الإمارات، وإعداد المراجع الموثوقة عبر ما تنتجه من منشورات ودراسات بحثية متخصصة. وتوفر المزيد من المعلومات على موقعها الرسمي: https://www.agda.ac.ae/home.

-انتهى-

#بياناتحكومية