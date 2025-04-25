الشيخ فاهم القاسمي: "التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي تحقيق معدلات نمو مستقرة، في وقت تبرز فيه بلجيكا كشريك محوري ضمن هذه المنظومة"

الشارقة، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع بلجيكا، نظّمت دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، مؤخراً، عشاءً رسميًا في فندق تشيدي البيت بمنطقة قلب الشارقة، جمع نخبة من الدبلوماسيين والمستثمرين البلجيكيين، إلى جانب رؤساء ومديري عدد من الهيئات والمؤسسات في الإمارة، وذلك بحضور الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، وسعادة أنطوان ديلكور، سفير مملكة بلجيكا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي اللقاء في إطار جهود إمارة الشارقة الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي، واستكشاف فرص استثمارية جديدة، حيث شكّل مناسبة مهمة لتبادل الرؤى ومناقشة سبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي، بما يواكب تطلعات الإمارة التنموية.

وتضمن اللقاء عرضاً شاملاً لأبرز القطاعات الحيوية في الشارقة والفرص الواعدة التي توفرها للمستثمرين الأوروبيين، لا سيما في مجالات التكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والتعليم، والثقافة، حيث أتيحت الفرصة للمشاركين للتعرف على بيئة الأعمال في الإمارة، والمزايا التنافسية التي تقدمها للمستثمرين الدوليين.

وشهد اللقاء حضور كل من وجورين سيليسلاغ، مستشار الشؤون السياسية ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية البلجيكية، وألبرت فيتونز، مفوض العلوم والتكنولوجيا لوكالة فلاندرز للاستثمار والتجارة، ولورانس هيبلوم، المفوض التجاري لمنطقة بروكسل، و السيدة إديث مايو مفوّضة التجارة في منطقة والون، إلى جانب عدد من المسؤولين من إمارة الشارقة، من بينهم سعادة حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وسعادة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، وسعادة خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة، وسعادة عمر الملا، الرئيس التنفيذي لمكتب الشارقة لإدارة الأصول.

كما شارك في اللقاء ممثلون عن عدد من كبرى الشركات البلجيكية العاملة في المنطقة في مجالات البنية التحتية والطاقة والتمويل والتكنولوجيا والصناعة والخدمات، ما أتاح فرصاً مباشرة للنقاش وتبادل الخبرات، واستكشاف مشاريع محتملة للتعاون المستقبلي.

مسار شراكة متنامية مع بلجيكا

وفي تعليقه على حفل الاستقبال، أكد الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، أن هذا اللقاء يمثل خطوة جديدة في مسار الشراكة المتنامية بين إمارة الشارقة ومملكة بلجيكا، ويعكس حرص الإمارة على تعزيز قنوات التواصل الاقتصادي والثقافي مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي، الذي يُعد ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات.

وقال القاسمي: "تؤكد المؤشرات متانة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، حيث تواصل التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي تحقيق معدلات نمو مستقرة، في وقت تبرز فيه بلجيكا كشريك محوري ضمن هذه المنظومة، لا سيما في مجالات إعادة التصدير والتكامل اللوجستي، إذ تحتل المرتبة الأولى في إعادة التصدير من الإمارات إلى دول الاتحاد، ما يدل على عمق الترابط بين موانئنا وأسواقنا".

وأضاف: "على مستوى العلاقات الثنائية، نفخر بالشراكة الاقتصادية المتقدمة التي تجمع الإمارات وبلجيكا، حيث تسجل معدلات التبادل التجاري غير النفطي نمواً متسارعاً، وتستحوذ الإمارات على نسبة مهمة من تجارة بلجيكا مع العالم العربي، وهو ما يعكس ثقة متبادلة تؤسس لمزيد من التعاون النوعي في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا والبنية التحتية. وإننا نأمل أن يكون لقاؤنا اليوم بوابة لفتح فرص أكبر بين المستثمرين البلجيكيين الراغبين في توسيع أعمالهم بإمارة الشارقة، والاستفادة من الفرص التي توفرها".

وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لسلسلة من اللقاءات التي نظّمتها دائرة العلاقات الحكومية مع الجانب البلجيكي، سواء داخل الدولة أو في العاصمة بروكسل، في إطار حرص الشارقة على بناء شراكات طويلة الأمد مع المستثمرين الأوروبيين، وتعزيز موقعها كوجهة جاذبة للاستثمار النوعي في المنطقة.

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