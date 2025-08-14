بحث سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، مع سعادة زاكي زانوم كيبيدي سفير جمهورية أوغندا لدى الدولة، فرص تنمية الاستثمارات المتبادلة وتعزيز العلاقات الاقتصادية ونمو حجم التجارة البينية بين عجمان وأوغندا.

حضر اللقاء سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، وعائشة النعيمي مدير إدارة مدير ادارة الاستثمار وترويج الاعمال، ووفد سفارة جمهورية أوغندا، وذلك في مقر غرفة عجمان.

وأكد سعادة عبدالله المويجعي، حرص غرفة عجمان على مد جسور التعاون والتواصل مع كافة الدول، بهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية ودعم بيئة الأعمال في الإمارة وجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيداً بالممكنات الزراعية والصناعات الغذائية النوعية في جمهورية أوغندا وصناعات الغزل والنسيج وغيرها من الصناعات الداعمة لفتح آفاق من الشراكة والتعاون بين المستثمرين من البلدين.

تناول اللقاء عرضاً شاملاً حول فرص الاستثمار في إمارة عجمان، والمقومات النوعية للإمارة وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة، إلى جانب سهولة ممارسة الأعمال وتكامل الجهات الحكومية في تقديم الخدمات، وتم تسليط الضوء على فرص الاستثمار في القطاعات الواعدة "الصناعة، السياحة، البناء والتشييد، العقارات، التعليم، الصحة، والخدمات".

وأوصى اللقاء بضرورة عقد لقاءات مشتركة تضم أصحاب الأعمال والمستثمرين من البلدين، بهدف تبادل الخبرات واستعراض الفرص الاستثمارية وبحث الشراكات المحتملة، وبحث إمكانية توقيع مذكرات تعاون لتبادل الخبرات والشراكات مع غرف التجارة الاوغندية، بهدف تعزيز التبادل التجاري وتنويع مجالات التعاون، وفتح آفاق جديدة تدعم التنمية الاقتصادية وتحقق المصالح المشتركة للطرفين، كما تم توجيه الدعوة للمستمرين من أوغندا لزيارة إمارة عجمان والتعرف على فرص الاستثمارات المتاحة في منطقة عجمان الحرة ومنطقة الزوراء وغيرها من القطاعات الرئيسية.

من جانبه، أعرب زاكي زانوم كيبيدي، سفير جمهورية أوغندا لدى الدولة، عن تقديره لجهود غرفة عجمان في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، مشيداً بالمقومات المتنوعة التي تتمتع بها الإمارة وما توفره من بيئة جاذبة للاستثمار، وأكد حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات، بما يعزز من حجم التبادل التجاري ويدعم فرص الشراكة بين مجتمعي الأعمال في أوغندا وعجمان، كما وجه الدعوة لمشاركة غرفة عجمان في منتدى الاعمال الاوغندي الاماراتي، في أكتوبر المقبل في كمبالا ـ أوغندا.

وفي ختام اللقاء تبادل سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، مع سعادة زاكي زانوم كيبيدي سفير جمهورية أوغندا لدى الدولة، الدروع والهدايا التذكارية.

