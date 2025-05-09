شادي ملك: يعكس التعاون التزام دولة الإمارات بتوطيد الشراكات طويلة الأمد مع الدول الأفريقية وتعزيز أنظمة النقل المستدام

الشراكات في إطار جهود الإمارات لتعميق علاقاتها مع الدول الإفريقية وتحقيق ازدهار اقتصادي مستدام

أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة، شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، توقيع مذكرتي تفاهم بين شركة قطارات الاتحاد المُطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، وكل من حكومة أوغندا ممثلة بوزارة الأشغال والنقل، وشركة السكك الحديدية الكينية، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي أجراها سموه لدول أفريقية من ضمنها أوغندا وكينيا، بهدف بحث سبل التعاون وعقد الشراكات في مختلف المجالات التنموية لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وفي مجالات الطاقة والنقل

وبحضور فخامة يوري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، وقع سعادة شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد، مذكرة التفاهم مع معالي الجنرال كاتومبا وامالا وزير الأشغال والنقل في أوغندا. وفي كينيا حضر مراسم مذكرة التفاهم فخامة الدكتور ويليام ساموي روتو رئيس جمهورية كينيا وقام بتوقيعها سعادة شادي ملك، و سعادة فيليب جي ماينجا مدير عام شركة السكك الحديدية الكينية

وجاء توقيع مذكرتي التفاهم بهدف تعزيز أطر التعاون بين الجهات، ونقل الخبرات وتبادل المعرفة لتعزيز منظومات النقل. وفي إطار سلسلة من مذكرات التفاهم التي وقعتها دولة الإمارات في عدد من الدول الإفريقية وبما ينسجم مع جهودها الرامية إلى تعميق علاقاتها مع تلك الدول لتعزيز مقومات النمو وتحقيق المزيد من الازدهار الاقتصادي المستدام. وذلك بعد أيام قليلة من توقيع مذكرتي تفاهم بين قطارات الاتحاد وكل من وزارة النقل في جمهورية جنوب السودان، وفي جمهورية تشاد ، خلال الاجتماع الوزاري رفيع المستوى الذي استضافته الشركة في العاصمة أبوظبي مطلع مايو الجاري، بالشراكة مع وزارة الخارجية ووزارة الطاقة والبنية التحتية. في خطوة تؤكد التزام دولة الإمارات بتعزيز أنظمة النقل المستدام والربط الإقليمي في الدول الإفريقية

تعزيز الربط الإقليمي من خلال الشراكات الثنائية

وبهذا الصدد قال سعادة شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد: "يعكس التعاون التزام دولة الإمارات بتوطيد الشراكات طويلة الأمد مع الدول الأفريقية بهدف تعزيز أنظمة النقل المستدام وتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية، لاسيما وأن قطاع النقل يعد عنصراً رئيسياً في التحول الاقتصادي والتكامل الإقليمي في أوغندا وكينيا. ويسرنا في قطارات الاتحاد التعاون مع الجهات المختصة في الدولتين لدعم رؤيتهما الطموحة بشأن تطوير شبكات السكك الحديدية. ومن خلال هذه الشراكات، سنعمل معاً على دراسة الفرص التي تحقق قيمة مستدامة، وتعزز الربط الإقليمي، وممرات التجارة، لنسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً للمنطقة"

وتهدف مذكرة التفاهم بين قطارات الاتحاد وحكومة أوغندا ممثلة بوزارة الأشغال والنقل إلى تعزيز القدرات اللوجستية لشبكة السكك الحديدية في أوغندا، ودعم التجارة عبر الحدود، فإنه من خلال الاستفادة من خبرات دولة الإمارات في خلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي والربط الإقليمي ستقدم هذه الشراكة فرصة حقيقية لتحديث الشبكة الوطنية الأوغندية وتعزيز التجارة الإقليمية

ومن جانبها تركز مذكرة التفاهم بين قطارات الاتحاد وشركة السكك الحديدية الكينية على تعزيز سبل التعاون التقني، وتبادل المعرفة، وإجراء دراسات جدوى لتجديد شبكة السكك الحديدية الوطنية في كينيا، بهدف تطوير أنظمة نقل تُعزز التكامل الإقليمي، في مشهد يعكس أهمية التعاون الدولي في تحقيق حلول مستدامة للبنية التحتية

كينيا وأوغندا: مساهمتان رئيسيتان في التنمية الإقليمية

تمتاز كينيا وأوغندا بمكانة اقتصادية رائدة، وتلعبان دوراً محورياً في التجارة الإقليمية وتعزيز الترابط والتكامل بين دول المنطقة. وتأتي مذكرات التفاهم مع قطارات الاتحاد بما يعكس ثقة دولة الإمارات بأهمية الدور التحولي الذي تلعبه أنظمة النقل في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتيسير حركة التجارة وتعزيز الروابط الإقليمية، وذلك بما ينسجم مع مكانة الدولتين في مشهد التنمية الإقليمية

قطارات الاتحاد تشارك خبراتها الرائدة

ومن خلال تبادل المعارف والخبرات وتعزيز سبل التعاون، تجدد قطارات الاتحاد التزامها بالمساهمة في تطوير بنية تحتية مستدامة للسكك الحديدية تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة وفي القارة الإفريقية، لتنقل تجربتها الرائدة في تطوير منظومة النقل والبنية التحتية في دولة الإمارات

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