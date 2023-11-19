أكد سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، على تبني والتزام غرفة عجمان للمبادئ التوجيهية لرؤية عجمان وتجسيدها ضمن كافة أنشطة الغرفة، لتمثل المبادئ مرجعاً رئيسياً لتحديث الخدمات والمشاريع وإطلاق مبادرات نوعية مبتكرة لضمان استدامة مجتمع الأعمال وبما يتوافق مع توجهات الإمارة، مشيداً بتنوع أدوات الدعم الحكومي لكافة الجهات وتحديد الملامح الرئيسية لخطط التنمية على مستوى الإمارة.

وأفاد أن الغرفة بدأت بشكل عملي في دمج وتجسيد المبادئ مع خطة الغرفة التنموية للمرحلة المقبلة، بحيث تتخلص المبادئ التوجيهية للإمارة في "الاستدامة، للجميع فرصة، المجتمع محور اهتمامنا، المرونة والرشاقة المؤسسية، الجاهزية للمستقبل، المساءلة، التعاون، وروح الاتحاد".

وأضاف أن "تسارع معدلات نمو الاقتصاد المحلي في الإمارة وتزايد حجم الاستثمارات وكذلك نمو أعداد عضوية غرفة عجمان والتي وصلت حتى الربع الثالث من العام الجاري إلى 33100 عضوية، يُحتم على الغرفة المرونة والتكيف لاحتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال في الإمارة، وتسخير التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة في تطوير خدماتها وتعزيز استباقيتها بما يتلاءم مع توجهات رؤية إمارة عجمان".

وأكد سعادته، أن الغرفة تُجدد التزامها الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رؤية وتوجهات الإمارة تحقيقاً لجودة الحياة وسعادة المجتمع، كما تؤكد الغرفة التزامها بتحفيز الابتكار والمساهمة في الارتقاء بمكانة الإمارة كوجهة استثمارية رائدة في الدولة والمنطقة لاسيما في ظل تنوع الفرص المتاحة في كافة القطاعات "الصناعية، الخدمية، السياحية، الصحية، التعليمية وغيرها.

ووجه رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان بأهمية تكثيف التعاون وتعزيز الشراكات مع كافة الجهات الحكومية المحلية لضمان تحقيق المبادئ التوجيهية لرؤية عجمان.

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