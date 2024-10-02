المكتب الإعلامي لحكومة عجمان : أثنى الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، على خطط الهيئة العامة للرياضة الهادفة لتطوير البنية التحتية للقطاع الرياضي، وتنفيذ مشروعات وبرامج موسعة ضمن "الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031".

وقال إن "الهيئة العامة للرياضة تبذل جهودا ملموسة لاكتشاف ورعاية المواهب، وتحرص على تنظيم الفعاليات الرياضية المجتمعية المتميزة، وتتعاون مع الاتحادات الرياضية لتطوير البطولات وتوسيع المشاركة في البطولات القارية والدولية".

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، سعادة غانم بن مبارك الهاجري، المدير العام للهيئة العامة للرياضة، في مبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري في عجمان.

وأكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي أن عجمان، وفقا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حريصة على دعم كافة الجهود الهادفة لتطوير القطاع الرياضي في الدولة، وتنظيم الفعاليات والبطولات الرياضية التي تسهم في جذب واكتشاف المواهب الرياضية وتدريبها وتأهيلها للمشاركة في المنافسات المحلية والدولية.

وتناول اللقاء عرضا لمحاور "الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031"، والمشروعات التي تم تنفيذها منها، وخطط المراحل الحالية والمقبلة من الاستراتيجية، خصوصا مشروعات الكشف عن المواهب وتدريبها وفق أعلى المعايير الدولية، والذي يستهدف اكتشاف 1500 موهبة رياضية واعدة في 9 ألعاب مختلفة، إضافة إلى خطط دعم المعسكرات الخارجية والمشاركة في البطولات الدولية .

وتحدث سعادة غانم بن مبارك الهاجري، خلال اللقاء، عن خطط زيادة أعداد المشاركين في الألعاب المدرسية من جميع إمارات الدولة في الرياضات المختلفة ومنها كرة القدم، وألعاب القوى، والسباحة، والقوس والسهم، والريشة الطائرة، والمبارزة، والجودو، والتايكوندو، والجوجيتسو والرماية.

وتناول اللقاء عرضا لمشروع "الإمارات وجهة الفعاليات الرياضية"، الذي يستهدف استثمار البنية التحتية المتميزة في قطاع الرياضة، لرفع عدد الفعاليات والبطولات والأحداث الرياضية في الدولة بنسبة 25%.

وقال المدير العام للهيئة العامة للرياضة إن الهيئة تعمل على تعزيز التعاون مع المنظمات والهيئات الرياضية الدولية لإقامة الفعاليات الرياضية المشتركة، وتبادل الخبرات في مجالات تنظيم الأحداث الرياضية، وإدارة الفعاليات الرياضية، وتطوير السياسات والبرامج للوصول برياضة الإمارات إلى أعلى مستويات المنافسة العالمية.

ووجه سعادة غانم الهاجري، الشكر لصاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهد عجمان، لحرص سموهما على تطوير القطاع الرياضي بالإمارة، وتنظيم البطولات التي تسهم في الارتقاء بمستوى الرياضة الإماراتية، واكتشاف المواهب الصاعدة لتعزيز صفوف الفرق الرياضية.

حضر اللقاء سعادة مروان عبيد المهيري المدير العام للديوان الأميري في عجمان، وأحمد علي الرئيسي مدير مشاريع مكتب ولي عهد عجمان.

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