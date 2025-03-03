المنامة ـ جامعة الخليج العربي: أطلق طلبة وطالبات كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الخليج العربي حملة توعوية بالأمراض المناعية في مجمع الليوان تحت شعار "حارب معنا الأمراض المناعية"، وذلك ضمن جهود الكلية المستمرة في تعزيز الوعي الصحي المجتمعي بهدف زيادة الوعي بهذا النوع من الأمراض وتأثيراتها على الصحة العامة.

وتضمنت الحملة التي حضرتها وكيل وزارة الصحة الدكتورة لولوة راشد شويطر سلسلة من المحطات المعرفية عن طبيعة الأمراض المناعية التي أدارها الطلبة بالتعاون مع عدد من الأطباء المتخصصين في هذا المجال، حيث تم استعراض أسباب هذه الأمراض، أعراضها، وطرق الوقاية منها، كما تم تسليط الضوء على أحدث العلاجات في مجال علاج الأمراض المناعية.

وأشارت عميدة شؤون الطلبة بجامعة الخليج العربي، الدكتورة أسيل الصالح، إلى أهمية هذه الحملات في تعزيز المعرفة الصحية لدى أفراد المجتمع، لافتة إلى أن الأمراض المناعية تشكل أحد التحديات الصحية الكبرى في المنطقة، مما يستدعي تكاتف الجهود للتوعية والوقاية منها. وأكدت أن طلاب جامعة الخليج العربي يعملون من خلال هذه الحملة على زيادة الوعي العام حول هذه الأمراض، خاصة في منطقة الخليج التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الإصابة ببعض الأمراض المناعية. كما تهدف الحملة إلى تقديم معلومات قيمة حول كيفية تشخيص هذه الأمراض في مراحل مبكرة، مما يسهم بشكل كبير في تحسين فرص العلاج.

وأوضحت أن الأمراض المناعية هي حالات تحدث عندما يهاجم جهاز المناعة في الجسم خلايا وأنسجة الجسم السليمة عن طريق الخطأ، مما يؤدي إلى التهابات وأضرار في الأعضاء المختلفة. من أبرز هذه الأمراض: مرض الذئبة الحمراء، التصلب المتعدد، السكري من النوع الأول، مرض كرونز، والعديد من الأمراض الأخرى التي تصنف تحت الأمراض المناعية الذاتية.

تشير الدراسات إلى أن الأسباب الدقيقة لهذه الأمراض ما زالت غير مفهومة تمامًا، ولكن يُعتقد أن هناك مجموعة من العوامل الوراثية والبيئية التي قد تسهم في ظهورها. ويشمل العلاج في العديد من الحالات تناول الأدوية المثبطة للمناعة، بالإضافة إلى العلاج الداعم لتخفيف الأعراض.

من جانبها، قالت رئيسة اللجنة الطلابية المنظمة للحملة، الطالبة بكلية الطب والعلوم الصحية نورة الحادي: "نحن كطلبة طب بجامعة الخليج العربي نؤمن بأهمية دورنا في توعية المجتمع بالأمراض المناعية التي قد تكون غير مرئية في البداية، ولكنها قد تترك تأثيرات خطيرة إذا لم يتم تشخيصها وعلاجها في الوقت المناسب. من خلال هذه الحملة، سعينا إلى إلقاء الضوء على هذه الأمراض وتسليط الضوء على أهمية الوقاية والعلاج المبكر لتعزيز الوعي الصحي في المجتمع".

شهدت الحملة إقبالًا من قبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ورواد المجمع، الذين عبروا عن تقديرهم لمبادرة الجامعة في نشر الوعي الصحي، وأكدوا أهمية استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات الصحية التي تساهم في تعزيز صحة المجتمع بشكل فعّال وشيق.

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