بيروت: استقبل رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب اللبناني سعادة النائب طوني فرنجية في مكتبه سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية" والوفد المرافق لبحث ملفات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسبل التعاون في مجال تطوير القطاع الرقمي في لبنان.

وتحدث الدكتور أبوغزاله عن الجهود الحثيثة التي تقودها المجموعة بالتعاون مع الحكومة اللبنانية في مجال محو الأمية الرقمية، حيث بدأت بافتتاح عدد من محطات المعرفة في الجامعة اللبنانية بفروعها المنتشرة في لبنان بالإضافة إلى المكتبة الوطنية في بيروت.

وأكد الدكتور أبوغزاله أهمية تلك المحطات لرفع الوعي المجتمعي وبناء القدرات ومحو الأمية الرقمية، من خلال الدورات التدريبية التي سيتم إطلاقها قريبا بالتعاون مع الجامعة اللبنانية ووزارة الثقافة والعديد من المؤسسات الرسمية والخاصة.

بدوره أعرب النائب فرنجية عن شكره وتقديره للجهود التي يقودها سعادة الدكتور طلال أبوغزاله في خدمة لبنان وشعبه، مبدياً استعداد لجنة تكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب اللبناني للتعاون في هذا المجال.

ووجه السيد فرنجية الدعوة للدكتور أبوغزاله لاستكمال هذه المبادرات من خلال عقد لقاءات مستقبلية لمزيد من التنسيق، خاصة وأن الواقع اللبناني الحالي يحتاج لتضافر الجهود وإلى مثل تلك المبادرات الرائدة التي يقدمها أبوغزاله لخدمة المجتمع المحلي.

وحضر اللقاء رئيس مجلس المديرين في "طلال أبوغزاله العالمية" الاستاذ صلاح ابو عصبة، والمدير التنفيذي لمكتب لبنان الاستاذ مروان ابوصهيون، والمدير التنفيذي ممثل الدكتور طلال أبوغزاله للثقافة والاعلام في لبنان الاستاذ برهان الاشقر، والمنسق العام لشبكة التحول والحوكمة الرقمية الدكتور نديم منصوري، ونقيب تكنولوجيا التربية الدكتور ربيع بعلبكي، وأمينة سر النقابة الدكتورة نورا المرعبي، والدكتورة وديعة الأميوني منسّقة مشروع الحوكمة بين شبكة التحول والحوكمة الرقمية وبين رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب طوني فرنجيه.

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