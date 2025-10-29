وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، تهدف من خلالها تعزيز أطر التعاون المشترك في تطوير حلول رقمية مبتكرة ومستدامة وتحقيق التكامل بين النقل والخدمات اللوجستية وتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز تنافسية دبي ودعم تحوّلها إلى مركز لوجستي رئيسي في المنطقة. وتهدف المذكرة أيضاً إلى تطوير سلسلة إمداد متكاملة تربط بين جميع أصحاب المصلحة في القطاع اللوجستي، وبما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات ودعم الاستدامة وتحفيز التحوّل الرقمي في الإمارة، ودعم التنسيق بين أنظمة النقل وسلاسل الإمداد لضمان كفاءة العمليات، وتطوير الحلول الذكية والمستدامة لتبسيط وتسهيل الإجراءات. ونصّت مذكرة التفاهم على توحيد الجهود بين الطرفين من خلال الربط الإلكتروني بين المنصات الرقمية، وتبادل البيانات والتقارير، وعقد اجتماعات تنسيقية دورية لمتابعة سير العمل واستكشاف فرص تطوير مستقبلية، بما يدعم جاهزية الإمارة لمتطلبات الاقتصاد الرقمي والنمو المستدام. وقّع المذكرة: أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، ومحمد أبوحمراء، الرئيس التنفيذي للعمليات، التكنولوجيا الرقمية، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة وبحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وأكّد أحمد محبوب أنّ هذه المذكرة تمثل خطوة نوعية ضمن جهود الهيئة في بناء منظومات رقمية متكاملة تدعم قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وأن هذا التعاون يأتي في إطار التزام الهيئة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة النقل التجاري والعمليات اللوجستية، وتطوير حلول ذكية ومستدامة تعزز مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية." وأضاف أن مذكرة التفاهم تدعم رؤية الهيئة ورسالتها في تحقيق الريادة العالمية في التنقّل السهل والمستدام والمبتكر وتدعم كذلك الأهداف الوطنية في تعزيز بناء قطاع النقل التجاري واللوجستي البري، باعتباره من القطاعات الحيوي في إمارة دبي. من جانبه، قال محمد أبوحمراء: "نؤمن بأن التكامل بين الحلول الرقمية والبنية التحتية للنقل يمثّل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية دبي عالمياً. ومن خلال هذه الشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات، نسعى إلى تطوير منظومة لوجستية مترابطة تُمكّن من تحسين تدفق البضائع، وتوفير خدمات أكثر كفاءة وذكاء."

