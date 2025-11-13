المنامة، البحرين: أعلن صندوق العمل "تمكين" عن إطلاق تقرير المهارات في مجال الموارد البشرية، ضمن مبادرة “مهارات البحرين”، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز المهارات المهنية ورفع كفاءة وإنتاجية القوى العاملة البحرينية، وتعزيز دورها في دعم النمو الاقتصادي.

يستعرض التقرير التحولات النوعية التي يشهدها مجال الموارد البشرية على المستويين المحلي والعالمي، مدفوعًة بتسارع وتيرة التحول الرقمي وتغير توقعات القوى العاملة. كما يبرز أهمية دمج التكنولوجيا الحديثة في تحسين كفاءة عمليات الموارد البشرية، وتعزيز الإنتاجية والتفاعل في بيئة العمل، مثل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لفحص السير الذاتية ووضع مقاييس التوظيف ومنصات "البرمجيات كخدمة" (Software as a Service) في مجالات التوظيف وإدارة الأداء والمزايا.

كما تطرق التقرير، الذي تم اعداده بالتعاون مع ممثلي القطاع الخاص والجهات المعنية، إلى أبرز الوظائف المطلوبة مثل مدير التعويضات والمزايا، ومختص التدريب والتطوير، ومختص التصميم والتطوير التنظيمي، بالإضافة إلى أهم المهارات التقنية المطلوبة مثل تحليل البيانات، وصياغة السياسات، والتطوير التنظيمي للمؤسسات إلى جانب المهارات الأساسية التي تدعم النجاح في هذا المجال مثل التكيف، والتواصل، والتعاطف، والمبادرة، والمعرفة الرقمية

من جانبه، أكد السيد عامر مرهون، المدير العام لمهارات البحرين، على أهمية هذا التقرير في دعم تطوير رأس المال البشري، مشيرا إلى أن "الرؤى المستخلصة ستسهم في توجيه برامج تمكين نحو سد الفجوات المهارية، لتعزيز قدرة الكفاءات الوطنية لمواكبة التغيرات المستقبلية في هذا المجال. وأضاف "يشهد مجال الموارد البشرية تطورا متسارعا يتطلب تبني ممارسات مبتكرة قائمة على التكنولوجيا وتحليل البيانات، لضمان قدرة المؤسسات على المنافسة في سوق عمل دائم التغير."

عن مهارات البحرين: مهارات البحرين هي مبادرة تعمل تحت مظلة صندوق العمل "تمكين" وتهدف إلى موائمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل من خلال دراسة القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحليل بيانات سوق العمل. وتعمل المبادرة بشكل مباشر مع أصحاب الأعمال ومزودي خدمات التعليم والتدريب والجهات الحكومية ذات الصلة لتوفير المعلومات والأدوات اللازمة المتعلقة بالمهارات المطلوبة، وتحديد مسارات مهنية واضحة تدعم الانتقال السلس بين التعليم والتوظيف. ويعكس هذا النهج رؤية طموحة لإعداد كفاءات بحرينيّة مؤهلة وقادرة على المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي.

www.tamkeen.bh

-انتهى-

#بياناتحكومية