دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في دولة الإمارات، عن اختيار 20 شركة ناشئة مبتكرة للانضمام إلى الدفعة العاشرة من برنامج مسرع الابتكار التابع للصندوق.

وتم تصميم برنامج مسرّع الابتكار، التابع للصندوق والذي أُطلق في العام 2018، بهدف تحفيز الابتكار في الدولة. ويعمل البرنامج على تمكين المبتكرين لتعزيز إمكاناتهم وتوسيع أعمالهم ضمن قطاعاتهم بما ينسجم مع القطاعات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للابتكار في دولة الإمارات.

وستحظى الشركات المقبولة ضمن برنامج مسرّع الابتكار، بدعم كبير يشمل شبكة علاقات واسعة، وإمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية، والبرامج الإرشادية. وستتلقى أيضاً تدريباً من قبل الخبراء مع إمكانية الوصول لموارد متقدمة؛ حيث تم تصميم كافة أدوات الدعم في البرنامج لتمكين المشاركين من تحسين قدراتهم، وتسريع وتيرة نمو أعمالهم، وتحقيق طموحاتهم في النمو والتوسع.

دور حيوي في استشراف المستقبل

وفي تعليقها على انضمام الدفعة الجديدة، قالت فاطمة يوسف النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وممثل الوزارة في صندوق محمد بن راشد للابتكار: "نرحب بانضمام الدفعة العاشرة إلى برنامج مسرع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار، ونجدد التزام وزارة المالية بتزويد الشركات الناشئة الطموحة بكل الإمكانات والأدوات اللازمة لازدهارها ولتسهم بفعالية في دعم الاقتصاد القائم على الابتكار في دولة الإمارات. وقد جاء اختيار الشركات المؤهلة للبرنامج بعد خطوات من التقييم الدقيق والشامل للتأكد من تلبية هذه الشركات أعلى معايير الكفاءة وانسجام أعمالها مع أولوياتنا الاستراتيجية. إن التنوع اللافت في الشركات المبتكرة المقبولة في هذه الدفعة ورؤاها الطموحة يعكس قدرة البرنامج على جذب أفضل الشركات المحلية والعالمية، ودوره الحيوي في استشراف المستقبل المستدام والقائم على المعرفة".

وأضافت النقبي: "إن برنامج مسرع الابتكار التابع ليس مجرد منصة للدعم، بل محفز للتحول. فمن خلال وضع الأدوات الملائمة والخبرات اللازمة في متناول المبتكرين ومدِّهم بدعم منظومة متكاملة، نمكّنهم من تحقيق أقصى قدراتهم وتعزيز نطاق بصمتهم الإيجابية".

قائمة الشركات

وتشمل قائمة الشركات المنضمة للدفعة العاشرة من برنامج مسرع الابتكار، "تيبمر إكستشانج": منصة سلسلة الإمداد الرقمية لصناعة الأخشاب، و"سوشيانيست": أدوات لوجستية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للعمليات البحرية، و"تابي": جهاز مراقبة ذكي للصحة مخصص للأطفال من ذوي الهمم وكبار السن/ و"ووندر تري": منصة تعليمية وعلاجية قائمة على الواقع المعزز للأطفال من ذوي الهمم، و"هلثيرا": منظومة رعاية صحية اجتماعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، و"كيترون": وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلون للفرق القانونية، و"غيستيفاي": تحويل محتوى الفيديو إلى تجارب تفاعلية تعتمد على الإيماءات، و"آي وارانتي": نظام ذكي للضمان والمطالبات، و"بيكسونال": حلول المعلومات القائمة على البيانات، و"جدولني": منصة متكاملة لتخطيط السفر، و"رودك": منصة ترميز الأصول وأدوات الإقراض.

كما تتضمن القائمة، شركة "كوربوويد": أداة تسهيل وصول أصحاب الهمم للمواقع الإلكترونية، و"إيكرو": منصة الضمان والعقود للمدفوعات الآمنة، و"ريفينت": أجهزة مستعملة لتقنية المعلومات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، و"أوبن فارمينغ": منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لسلسة إمداد المواد الغذائية، و"آي-إي إس جي": الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة للامتثال لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، و"بلانتافورم": حديقة داخلية آلية بدون تربة، و"إنريتشلي": منصة لتعزيز تقدير الذات والرفاه العاطفي، و"إنفينيت مايندز": صقل المهارات الرقمية لأصحاب الهمم، و"جسور لابس": محاكاة ثلاثية الأبعاد ومختبرات افتراضية للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

ويواصل برنامج مسرع الابتكار، بعد تسع دفعات ناجحة أداء دور أساسي في دعم منظومة الابتكار بدولة الإمارات، وتعزيز جهود تنويع اقتصادها.

لمزيد من المعلومات حول صندوق محمد بن راشد للابتكار، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

https://mbrif.ae

نبذة عن صندوق محمد بن راشد للابتكار

صندوق محمد بن راشد للابتكار هو مبادرة اتحادية أطلقتها وزارة المالية ويتولى إدارتها مصرف الإمارات للتنمية. قدم الصندوق منذ إطلاقه في العام 2016 الدعم للعديد من المبتكرين من خلال برنامجه الأول، برنامج خطة الضمانات، الذي يهدف إلى مساندتهم في الحصول على التمويل اللازم لمشاريعهم من خلال تزويدهم بضمانات مدعومة من الحكومة دون الحصول على أية حقوق ملكية أو أسهم فيها.

تم إطلاق البرنامج الثاني، وهو مسرّع الابتكار من صندوق محمد بن راشد للابتكار، في ديسمبر 2018. يهدف هذا البرنامج الذي يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار إلى تعزيز إمكانيات نمو الشركات المبتكرة التي تساهم في تشكيل مستقبل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة والابتكار. ويقدم خدمات عالمية المستوى وبرامج تدريبية للشركات المبتكرة لتسريع أعمالها، ورفع القدرات والكفاءات، وإبراز القيمة المضافة، وتوسيع نطاق أعمالها.

إضافةً إلى ذلك، يتعاون صندوق محمد بن راشد للابتكار مع مجموعة من الشركاء من القطاع الحكومي والخاص للإسهام في تيسير النمو وتقديم الدعم وخلق الفرص وتمهيد طرق النجاح للشركات الأعضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.mbrif.ae/

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