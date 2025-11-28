دبي، الإمارات العربية المتحدة، استضاف صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية بهدف دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في دولة الإمارات، اليوم المخصص لعرض ابتكارات أعضاء الدفعة العاشرة من برنامج مسرع الابتكار التابع للصندوق.

وجمعت الدفعة العاشرة نخبة من أكثر المبتكرين الواعدين من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، حيث يعمل كل منهم على معالجة قضايا محورية على الصعيدين المحلي والعالمي، من خلال حلول رائدة في قطاعات مثل الطاقة النظيفة، والخدمات اللوجستية، والصحة، والتعليم، والمياه، والتكنولوجيا. واحتفت الفعالية بإنجازات هذه الشركات المبتكرة التي قدمت أفكارها أمام جمهور من المستثمرين والشركاء وقادة القطاع.

تمكين الجيل الجديد من المبتكرين

وبهذه المناسبة، قالت فاطمة يوسف النقبي وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وممثل الوزارة في صندوق محمد بن راشد للابتكار: "يمثّل وصولنا إلى الدفعة العاشرة من برنامج مسرع الابتكار محطة مهمة في مسيرة الصندوق، وفي أجندة الابتكار الأوسع لدولة الإمارات. فالشركات المبتكرة التي تستعرض حلولها لا تطرح تقنيات جديدة فحسب، بل تبني نماذج أعمال قابلة للتوسّع قادرة على توفير فرص العمل، واستقطاب الاستثمارات، وإيجاد حلول فعالة للتحديات التي تواجه العالم اليوم".

وأضافت النقبي: "من خلال برنامج مسرّع الابتكار، نلتزم بتقديم الدعم العملي الذي يحتاجه رواد الأعمال، بدءاً من الإرشاد المتخصص وتسهيل التفاعل مع الشركاء، وصولاً إلى إرساء مسار واضح نحو الأسواق المحلية والعالمية. فعندما ينجح أعضاء البرنامج، فإنهم يسهمون بشكل مباشر في تحقيق رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد معرفي تنافسي، وهذا هو الهدف الذي نركّز على تحقيقه."

وكان الحدث قد تضمن سلسلة من العروض المبتكرة التي تم تقديمها للتقييم من قبل لجنة تحكيم تضم كلاً من الدكتور سامي كامل، الرئيس التنفيذي لشركة Ducto Cleantech وعضو لجنة الاستشارات والقرارات لصندوق محمد بن راشد للابتكار؛ وإيفو ديتلينوف، الشريك العام في صندوق Salica Oryx؛ وإيدي فرحات، المدير التنفيذي في Capital&e.

وقيّمت لجنة التحكيم العروض استناداً إلى معايير الابتكار، وإمكانية التوسّع، والأثرين الاجتماعي، والاقتصادي. وقد نالت شركة Plantaform جائزة أفضل عرض، فيما حصدت شركة Tapy جائزة أفضل شركة محلية من الإمارات، أما جائزة الشركة الأكثر تأثيراً فكانت من نصيب شركة Enrichly.

بناء مستقبل الابتكار في دولة الإمارات

يعتبر برنامج مسرّع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار منصة محورية لتعزيز منظومة الابتكار في دولة الإمارات، إذ يزوّد رواد الأعمال بالأدوات والموارد والشراكات اللازمة للنمو والتوسّع. ويتواصل أثر البرنامج في التنامي مع كل دفعة جديدة، مما يسهم في دفع عجلة التقدّم في قطاعات حيوية.

ويؤكد اليوم المخصص لعرض ابتكارات أعضاء الدفعة العاشرة التزام برنامج مسرّع الابتكار بربط الابتكار بالفرص، من خلال توفير بوابة تتيح لروّاد الأعمال الوصول إلى الاستثمار، والإرشاد، والنمو المستدام.

وضمت قائمة الشركات الناشئة المشاركة في فعالية اليوم المخصص لعروض الابتكارات كلاً من Pixonal، Tapy، Plantaform، Jadwelny، Hlthera، Eecrow، i-ESG، Infinite Minds، iWarranty، Jusoor Labs، Ketrone، OpenFarming، Revent، Rudiq، Soshianest، Timber Exchange، Enrichly و WonderTree.

للمزيد من المعلومات حول صندوق محمد بن راشد للابتكار، يرجى زيارة: https://mbrif.ae.

نبذة عن صندوق محمد بن راشد للابتكار

صندوق محمد بن راشد للابتكار هو مبادرة اتحادية أطلقتها وزارة المالية ويتولى إدارتها مصرف الإمارات للتنمية. قدم الصندوق منذ إطلاقه في العام 2016 الدعم للعديد من المبتكرين من خلال برنامجه الأول، برنامج خطة الضمانات، الذي يهدف إلى مساندتهم في الحصول على التمويل اللازم لمشاريعهم من خلال تزويدهم بضمانات مدعومة من الحكومة دون الحصول على أية حقوق ملكية أو أسهم فيها.

تم إطلاق البرنامج الثاني، وهو مسرّع الابتكار من صندوق محمد بن راشد للابتكار، في ديسمبر 2018. يهدف هذا البرنامج الذي يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار إلى تعزيز إمكانيات نمو الشركات المبتكرة التي تساهم في تشكيل مستقبل اقتصاد دولة الإمارات والابتكار. ويقدم خدمات عالمية المستوى وبرامج تدريبية للشركات المبتكرة لتسريع أعمالها، ورفع القدرات والكفاءات، وإبراز القيمة المضافة، وتوسيع نطاق أعمالها.

إضافةً إلى ذلك، يتعاون صندوق محمد بن راشد للابتكار مع مجموعة من الشركاء من القطاع الحكومي والخاص للإسهام في تيسير النمو وتقديم الدعم وخلق الفرص وتمهيد طرق النجاح للشركات الأعضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.mbrif.ae/

