تدشين المقر الجديد يعكس التزام دولة الإمارات بدفع عجلة الابتكار

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم منظومة الابتكار والمبتكرين في دولة الإمارات، عن تدشين مرحلة جديدة عبر الافتتاح الرسمي لمقره في منطقة مركز دبي التجاري العالمي، والذي يعد مركزاً متقدماً صمم خصيصاً لتعزيز الابتكار الحكومي، والتعاون وتبادل الخبرات والأفكار بين المبتكرين ورواد الأعمال والشركاء.

جاء ذلك خلال حفل نُظم تحت شعار "الابتكار من أجل حياة أفضل"، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وعدد من قيادات الجهات الحكومية وأعضاء لجنة إدارة الصندوق وعدد من الشركاء.

واطّلع الحضور على تجارب تسلط الضوء على الأثر الذي أحدثه أعضاء الصندوق نتيجة الدعم المقدم لهم ضمن خدمات صندوق محمد بن راشد للابتكار، إلى جانب استعراض مستقبل مسارات الابتكار بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم.

إنجازات

ومنذ تأسيسه، استلم صندوق محمد بن راشد للابتكار طلبات من 89 دولة لمبتكرين وجدوا في دولة الإمارات الفرص الواعدة والملهمة للنجاح، كما دعم الصندوق أكثر من 170 شركة ناشئة مبتكرة، وذلك بتوفير التمويل والإرشاد لتسريع نموها وتوسيع نطاق أعمالها، وتقديم ضمانات مدعومة من الحكومة للأعضاء تجاوزت قيمتها 43 مليون درهم، دعماً لنمو مشاريعهم وتحقيق طموحاتهم، وبفضل دعم الصندوق تمكن أعضاؤه من الحصول على تمويل تجاوز 2.8 مليار درهم، حيث نجح أعضاء الصندوق في جذب ثقة المستثمرين، وكان للصندوق دور رئيسي في توفير أكثر من 800 وظيفة في دولة الإمارات، دعماً لمسيرة التنمية والاستثمار في الكفاءات البشرية الواعدة.

منصة متكاملة

وقال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية: "يشكل افتتاح المقر الجديد لصندوق محمد بن راشد للابتكار خطوة نوعية لترسيخ البنية المؤسسية الداعمة لمنظومة الابتكار في دولة الإمارات، ويعكس التزامنا بتحويل الخطط الاستراتيجية إلى مبادرات ملموسة تسهم في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية المستدامة. هذا المقر صُمّم ليكون منصة متكاملة تجمع المبتكرين والمستثمرين والخبراء في بيئة محفزة على تطوير حلول رائدة تلبي احتياجات المستقبل."

وأضاف معاليه: "نؤمن أن الابتكار لم يعد خياراً تنموياً، بل أصبح ضرورة استراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتوفير قطاعات جديدة تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا. ومن خلال هذا الصندوق، نعمل على تمكين رواد الأعمال والمبتكرين، ودعمهم بالأدوات والموارد اللازمة لتحويل أفكارهم إلى نماذج أعمال قابلة للنمو والتوسع، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار."

يقع المقر الجديد للصندوق في" ون سنترال - مركز دبي التجاري العالمي"، وتم تصميمه ليكون مركزاً متكاملاً لتطوير الأفكار وتعزيز الابتكار، ويوفر مساحات مرنة للعمل المشترك للمشاركين في البرامج الرئيسية للصندوق (برنامج مسرع الابتكار وبرنامج الضمانات) ما يتيح لهم التواصل مع الخبراء والمستثمرين. كما يحتوي مقر الصندوق على مساحة مخصصة لاستضافة الفعاليات وورش العمل وتجهيزات تفاعلية متقدمة، من بينها عروض رقمية واستخدام تقنية الهولوجرام لاستقبال الزوار، ما يوفر تصوراً شاملاً لرسالة الصندوق وأثره على تحفيز الابتكار وتعزيز النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة.

تمكين الابتكار

وتخلل الحدث كلمة ألقاها سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أكد فيها حرص دولة الإمارات على تعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد في مجال الابتكار، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة وضعت أهدافاً واضحة لتوفير بيئة محفزة لاحتضان وتمكين الابتكار، من خلال إرساء الأطر التنظيمية المناسبة، وتقديم خدمات دعم شاملة، وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية، وضمان الوصول إلى الاستثمارات والحوافز.

وأضاف سعادته: "يساهم صندوق محمد بن راشد للابتكار بدور بارز في تحقيق هذه الرؤية، من خلال ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز للشركات الناشئة وذات النمو السريع، وتهيئة منظومة ناجحة لتوفير الوظائف وتعزيز سوق العمل في الدولة. ويشكل إطلاق المقر انطلاقة جديدة نحو تعزيز هذه المنظومة، من خلال توفير مساحة حيوية للمبتكرين تتيح لهم التعاون وتبادل المعارف وتسريع النمو والمساهمة في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة الإمارات".

حلول مؤثرة

بدوره، قال سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: "يمثل إطلاق المقر الجديد محطة مهمة في مسيرة الصندوق، ويعزز دوره في دعم الابتكار والمبتكرين في الدولة. رسالتنا تتمثل في تمكين أصحاب المشاريع الواعدة وتزويدهم بالدعم، والخبرات، لتحويل أفكارهم إلى حلول مؤثرة على أرض الواقع، تم تصميم المقر ليكون منصة تفاعلية تجمع رواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين في مكان واحد، ما يسهم في بناء شراكات فاعلة وتحقيق تأثير إيجابي ومستدام في الاقتصاد الوطني".

وخلال الحفل، تم تقديم عمل فني تفاعلي للفنان الإماراتي عبد الله لطفي، بعنوان "الابتكار من أجل حياة أفضل"، صُمم خصيصاً لهذه المناسبة ويتيح تجربة فنية باستخدام تقنيات الواقع المعزز، ويُعرض العمل حالياً داخل مقر الصندوق ليكون متاحاً لزواره.

استشراف المستقبل

ويعكس هذا الحفل بداية مرحلة جديدة تأكد بأن الابتكار جوهر استراتيجي ومحرك رئيسي لتطوير السياسات والخدمات الحكومية. وتمثل هذه المساحة مسار متكامل يربط بين المواهب الواعدة والأفكار الطموحة والفرص الاستثمارية، بما يعزز قدرة الدولة على استشراف المستقبل وبناء اقتصاد معرفي مرن ومتنوع.

ويأتي تدشين المقر الجديد للصندوق في سياق رؤية أوسع تهدف إلى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الابتكار لتشمل مختلف القطاعات الحيوية عبر تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة من خلال منظومة متكاملة توفر البنية التحتية الذكية، والتمويل المستدام، والشبكات المؤسسية الفاعلة.

نبذة عن صندوق محمد بن راشد للابتكار

صندوق محمد بن راشد للابتكار هو مبادرة اتحادية أطلقتها وزارة المالية ويتولى إدارتها مصرف الإمارات للتنمية. قدم الصندوق منذ إطلاقه في العام 2016 الدعم للعديد من المبتكرين من خلال برنامجه الأول، برنامج خطة الضمانات، الذي يهدف إلى مساندتهم في الحصول على التمويل اللازم لمشاريعهم من خلال تزويدهم بضمانات مدعومة من الحكومة دون الحصول على أية حقوق ملكية أو أسهم فيها.

تم إطلاق البرنامج الثاني، وهو مسرّع الابتكار من صندوق محمد بن راشد للابتكار، في ديسمبر 2018. يهدف هذا البرنامج الذي يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار إلى تعزيز إمكانيات نمو الشركات المبتكرة التي تساهم في تشكيل مستقبل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة والابتكار. ويقدم خدمات عالمية المستوى وبرامج تدريبية للشركات المبتكرة لتسريع أعمالها، ورفع القدرات والكفاءات، وإبراز القيمة المضافة، وتوسيع نطاق أعمالها.

إضافةً إلى ذلك، يتعاون صندوق محمد بن راشد للابتكار مع مجموعة من الشركاء من القطاع الحكومي والخاص للإسهام في تيسير النمو وتقديم الدعم وخلق الفرص وتمهيد طرق النجاح للشركات الأعضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.mbrif.ae/.

-انتهى-

#بياناتشركات