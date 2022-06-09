· الجولات الأولى والثانية والثالثة والجولة الخاصة بالاستجابة لأزمة كوفيد-19 عادت بالفائدة على ما يقارب 48 ألف شاباً وشابة في دولة الإمارات والأردن ولبنان.

· الصندوق تأسس في عام 2018 على يد رجل الأعمال والمعطاء الإماراتي معالي عبد العزيز الغرير لدعم الطلاب اللاجئين في المنطقة ومساعدتهم على توفير سبل العيش الكريم.

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلن صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين عن تقديم منح لمجموعةٍ من البرامج التي تهدف إلى استكشاف حلولٍ جديدة للتحديات طويلة الأمد التي يواجهها اللاجئون والشباب المهمشون لإكمال تعليمهم. ويعتزم الصندوق في جولته الرابعة التركيز على صقل مهارات اللاجئين الشباب في الأردن ولبنان وأبناء رعايا الدول العربية، وتعزيز وصولهم إلى التعليم الرسمي الثانوي، بالإضافة إلى أطفال الدول التي تعاني من الحروب والكوارث والذين يقيمون في دولة الإمارات.

ونجح الصندوق، منذ تأسيسه في عام 2018 تحت إدارة مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم، وبالتعاون مع 20 جهةٍ شريكة، في تحقيق إنجازاتٍ استثنائية على صعيد دعم اللاجئين الشباب، حيث ساهم بدعم ما يزيد عن 48 ألف مستفيد خلال الجولات السابقة. ويحرص الصندوق، الذي تأسس مع خططٍ لإطلاق ثلاث جولات تمويلية فقط وبهدف الوصول الى 20 ألف لاجئ، على تقديم منح للمؤسسات التعليمية والمنظمات غير الحكومية التي تعمل مع اللاجئين والشباب المهمشين في المجتمعات المستضيفة، حيث أطلق معالي عبد العزيز الغرير الجولة الرابعة استجابةً لتزايد احتياجات الشباب والأطفال للبرامج التعليمية الناجحة.

وتهدف الجولة الرابعة إلى تقديم حلول مبتكرة تدعم الشباب في إكمال التعليم الرسمي الثانوي بالإضافة إلى دعم برامج ما بعد المرحلة الثانوية التي تمكّن الشباب من الحصول على شهادات معتمدة وبالتالي تحسين سبل العيش الكريم، مما يتطلب من المؤسسات الطموحة إثبات نجاعة حلولها المقترحة، واعتماد منهجيات رائدة في تصميم الحلول وتنفيذها وبناء شراكات محلية قوية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مساهمة برامجها المقترحة في دعم المجالات ذات الأولوية على النحو الذي حدده الصندوق.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة صندوق تعليم اللاجئين: "تزداد الحاجة إلى توفير فرص التعليم للاجئين، لذا اتخذت قراراً بتمديد المنح لجولةٍ رابعة. ويشكّل الأطفال نصف لاجئي العالم في الوقت الراهن، ولا يمكننا أن نخاطر بخسارة جيل كامل نتيجة عدم قدرتهم على الوصول إلى التعليم الجيد. فالتعليم يوفر للاجئين

الشباب أفضل فرصةٍ لبناء المهارات والخبرات التي يحتاجونها لبناء حياتهم والاستثمار في مستقبلهم. ويعطي الصندوق الأولوية للبرامج الناجحة والقابلة للتطوير، والتي تساهم في سد الفجوات الرئيسية في مسألة التعليم".

ويدعو الصندوق المؤسسات التي تستوفي معايير الأهلية، والبرامج المقترحة المناسبة لواحدٍ من مجالات تركيز الصندوق، إلى إرسال العروض بحلول يوم 1 يوليو 2022 عن طريق البريد الإلكتروني n@alghurairfoundation.orgrefugeeeducatio وسيجري صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين عملية تدقيق داخلية للمؤسسات المتقدمة، على أن يتم التواصل مع المؤسسات التي يتم اختيارها للحصول على معلومات إضافية.

#بياناتحكومية

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نبذة عن صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين

أسس معالي عبد العزيز الغرير، رجل الأعمال والمعطاء الإماراتي، صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين في يونيو 2018 بهدف مساعدة اللاجئين الشباب في الأردن ولبنان وأبناء رعايا الدول العربية التي تعاني من الحروب والكوارث المقيمين مؤقتاً في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويهدف الصندوق إلى تزويد ما لا يقل عن 20 ألفاً من الطلبة في الأردن ولبنان ودولة الإمارات بفرص تعليمية من شأنها تحسين فرصهم في تأمين الوظائف من خلال الشهادات الجديدة المطلوبة في سوق العمل. ونجح الصندوق في تجاوز هدفه المنشود حتى اليوم بنسبة 140%.

لمزيدٍ من المعلومات حول كيفية التقدم لمنحة الصندوق بجولته الرابعة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للصندوق: educationfund.org-www.refugee