عمّان: أعلن صندوق رأس المال والاستثمار الأردني إتمام صفقة استثمارية مهمة باستحواذه على حصة مؤثرة في مجموعة مدينة العقبة الرقمية؛ المشروع الرائد الذي أُسّس لتلبية الطلب المتنامي على خدمات التحول الرقمي الحديث في الأردن، والذي يحتضن أكبر مركز بيانات في الأردن بقدرة 6 ميجا واط، وأحد أكبر مراكز البيانات المحايدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويقدم مجموعة متكاملة من الخدمات الرقمية، منها محطة محايدة لإنزال الكوابل البحرية، ومنصة للخدمات السحابة الرقمية، ونقطة محايدة لتبادل الإنترنت (AqabaIX)، وشبكات إنترنت الألياف الضوئية (الفايبر)، وخدمات الاتصالات الدولية، وخدمات الأقمار الصناعية.

وقد تم توقيع اتفاقية الاستثمار بين صندوق رأس المال والاستثمار الأردني -المملوك من قبل البنوك الأردنية- ومجموعة مدينة العقبة الرقمية يوم الخميس 17 آب 2023 في مكاتب مدينة العقبة الرقمية في العقبة، بحضور أصحاب المعالي وزيرة الاستثمار، خلود السقاف؛ ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف الفايز؛ وعطوفة نائب محافظ البنك المركزي، الدكتور خلدون الوشاح؛ وعطوفة رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، المهندس بسام السرحان، إلى جانب نخبة من القادة والشخصيات البارزة من القطاع الخاص.

تأسست مدينة العقبة الرقمية عام 2017 من قِبَل إياد أبو خرما، وتدير حاليًا شبكات ألياف ضوئية إقليمية ومركز بيانات محايد ومعتمد من هيئة مراكز البيانات العالمي وفقًا لمعايير (Tier-III)، وتعدّ مركزًا إقليميًا للاتصال عبر بنية تحتية متطورة لتكنولوجيا المعلومات والخدمات السحابية، إلى جانب كونها مزودًا رئيسيًا لسعات الإنترنت للسوق الأردني والأسواق المجاورة. وقد تم اختيار مدينة العقبة الرقمية بوصفها منصة استضافة ومحطة إنزال لكيبل بلو رامان البحري الذي يربط آسيا بأوروبا، والذي سيتيح لمدينة العقبة الرقمية تقديم خيارات متقدمة للخدمات السحابية، وخدمات البوابات الدولية، وغيرها من الحلول التقنية المتميزة للسوق الأردني والمنطقة.

تقع مراكز بيانات مدينة العقبة الرقمية في موقع استراتيجي داخل مدينة العقبة، وتُعدّ موقعًا مثاليًا لخدمات استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث للقطاع المصرفي في جميع أنحاء الأردن، بفضل مرافقها الآمنة والمتقدمة، مما يساهم في تعزيز مرونة القطاع المالي والارتقاء بمنظومة التكنولوجيا المالية في الأردن.

وزيرة الاستثمار خلود السقاف اكدت على اهمية توقيع اول استثمار لصندوق رأس المال والاستثمار الأردني مع مجموعة مدينة العقبة الرقمية، لتلبية الطلب المتنامي على خدمات التحول الرقمي الحديث في الأردن، مؤكده على اهمية إنشاء الصناديق الاستثمارية، كونها تساهم في تحفيز رؤوس الأموال واجتذابها، بغرض استثمارها في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية الجذابة وذات التنافسية العالية، الأمر الذي سيساعد في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والتنموية، والتي سيكون لها أثر مباشر في نمو الاقتصاد ومحاربة مشكلتي الفقر والبطالة.

وأضافت أن قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 ولأول مره وضع إطار قانوني أجاز إنشاء صناديق استثمار لرصد الأموال لغايات استثمارها في الأنشطة الاقتصادية، وبموجب القانون يكتسب الصندوق الاستثماري بعد إنشائه وتسجيله من خلال وزارة الاستثمار الشخصية الاعتبارية. مشيرة ان استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام ٢٠٢٣-٢٠٢٦ والتي اقرها مجلس الاستثمار ايار الماضي استهدفت العديد من القطاعات منها قطاع تكنولوجيا المعلومات كأحد اهم القطاعات ذات الاولوية في استقطاب الاستثمارات الى المملكة.

وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز ان العقبة تعتبر أول مدينة رقمية اردنية وهي بالنسبة للمملكة كمركز رئيسي للأقليم والمنطقة العربية لمثل هذه الاستثمارات وترويج للاردن عالميا .

واكد على دور السلطة في تقديم التسهيلات للمستثمرين وتأهيل وتمكين الشباب ضمن برامج تقنية متخصصة ليكونوا جاهزين لمثل هذه الاستثمارات وسوق العمل المحلي والخارجي .

رئيس مجلس إدارة شركة إدارة صندوق رأس المال والاستثمار الأردني هاني القاضي قال : "ستُمثّل هذه الصفقة استثمارًا رئيسيًا لصندوق رأس المال والاستثمار الأردني منذ إطلاقه رسميًا عام 2022، وتتماشى مع استراتيجية الصندوق للقيام بدور محوري في الاقتصاد الأردني من خلال توفير فرص العمل، وجذب أعمال جديدة، وجلب تقنيات متطورة إلى المجتمعات المحلية. لقد برزت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوصفها محركًا أساسيًا للاقتصاد الحديث القائم على المعرفة، كما تؤدي دورًا حاسمًا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. ونتوجه بخالص تقديرنا للحكومة الأردنية والبنك المركزي الأردني على دعمهم المتواصل للصندوق".

من جانبه، علّق إياد أبو خرما، المؤسّس والمالك لمجموعة مدينة العقبة الرقمية، قائلًا: "لقد جذبت مدينة العقبة الرقمية منذ تأسيسها نخبة من مشغلّي الاتصالات المحليين والإقليميين والدوليين ومجموعة من مزودي المحتوى الرقمي العالميين وستعمل شراكتنا مع صندوق رأس المال والاستثمار الأردني على توفير رأس المال اللازم للنمو، وزيادة الوصول إلى الموارد، إلى جانب الإسهام في دفع عمليات التوسع من خلال فتح المزيد من الفرص السوقية الجديدة".

وبدوره، قال فارس شرف، الرئيس التنفيذي لـشركة إدارة صندوق رأس المال والاستثمار الأردني: "يسعدنا عقد شراكة مع إياد أبو خرما في هذا المشروع الرائد، والذي سيساهم في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية الحديثة في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يحمل هذا المشروع أهمية استراتيجية في تعزيز حلول التحول الرقمي وإنشاء مراكز متطورة للشركات والمؤسسات مهما كان حجمها".

يشار إلى أن صندوق رأس المال والاستثمار الأردني مملوك بالكامل من 16 بنكًا تجاريًا وإسلاميًا، وهو أكبر صندوق استثماري يؤسّسه القطاع الخاص في الأردن، مع التزام رأسمالي قدره 275 مليون دينار أردني (388 مليون دولار أمريكي). يهدف الصندوق إلى الاستثمار في الشركات الواعدة التي تمتلك فرصًا للنمو والتطور والتوسع، وذلك من خلال توفير رأس مال جديد للمساعدة في زيادة فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي في مختلف أنحاء الأردن. ويستهدف الصندوق الاستثمارات في القطاعات الحيوية والواعدة، لا سيّما في مجالات الأمن الغذائي والصحي، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف إطلاق العنان لإمكانات الأردن للبناء من أجل المستقبل.صندوق رأس المال والاستثمار الأردني يعلن استحواذه على حصة استثمارية في مجموعة مدينة العقبة الرقمية.



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