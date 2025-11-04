العين – أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بالتعاون مع "مؤسسة الإمارات"، عن إطلاق "برنامج التدريب الريادي للمتقاعدين" عبر مسرّعة مزن للأعمال في مدينة العين، وذلك في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر 2025، بهدف تمكين المتقاعدين والمقبلين على التقاعد من تحويل خبراتهم وتجاربهم الحياتية إلى مشاريع ريادية ناجحة. وجاء اختيار المشاركين من المتقاعدين بالتعاون مع صندوق أبوظبي للتقاعد والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ضمن شراكتهما الداعمة لهذه المبادرة.

يركز البرنامج المكثف، الذي يمتد لخمسة أيام، على تطوير مهارات المشاركين وتحفيزهم على استكشاف آفاق جديدة في عالم ريادة الأعمال، من خلال تزويدهم بالأدوات والمعارف اللازمة لتحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع ناجحة. كما يتيح البرنامج للمشاركين فرصة التعلم من نخبة الخبراء عبر ورش عمل تفاعلية وجلسات تدريبية ملهمة، تسهم في دعم واستمرارية مسيرتهم الإنتاجية بعد التقاعد.

وتستضيف مسرّعة مزن للأعمال في مدينة العين فعاليات البرنامج ضمن بيئةٍ حيوية ومحفزة تشجع على الابتكار والتعاون والتطور المهني، حيث تعد المسرّعة منصة مهمة لاحتضان الأفكار الريادية وتحويلها إلى مشاريع قابلة للنمو والتوسع.

وقال سعادة خليفة الكويتي المدير التنفيذي لقطاع ريادة الأعمال بصندوق خليفة: "يحرص صندوق خليفة على تحفيز وتمكين مختلف شرائح المجتمع لمساعدتهم على تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع تجارية ناجحة. نهدف من خلال "برنامج التدريب الريادي للمتقاعدين" إلى تمكين فئتي المتقاعدين والمقبلين على التقاعد من توظيف خبراتهم المتراكمة وتجاربهم الحياتية الغنية لإطلاق مشاريع ريادية مبتكرة وناجحة. يعد هذا البرنامج نقطة الانطلاق نحو شبكة الدعم الواسعة التي يوفرها الصندوق، بما يضمن استمرارية رحلة الريادة والإنتاج بعد سن التقاعد".

من جانبه، قال سعادة أحمد طالب الشامسي، المدير التنفيذي لمؤسسة الإمارات: "يأتي هذا التعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع ضمن التوجه الاستراتيجي الجديد لمؤسسة الإمارات، الذي يركّز على تمكين الأفراد في مختلف مراحل حياتهم وتعزيز مساهمتهم في المجتمع والاقتصاد الوطني. ومن خلال (برنامج التدريب الريادي للمتقاعدين)، نعمل على تحويل خبرات المتقاعدين والمقبلين على التقاعد إلى قصص نجاح جديدة في عالم ريادة الأعمال، بما يعكس أحد محاور استراتيجيتنا المتمثلة في دعم ريادة الأعمال المجتمعية، وتعزيز الرفاهية والاستدامة الاقتصادية. إننا نؤمن بأن الاستثمار في الإنسان لا يتوقف عند عمر أو مرحلة معينة، بل يمتد ما دامت لديه الرغبة في العطاء والإبداع، وهو ما نسعى لترسيخه من خلال شراكاتنا النوعية وبرامجنا التي تواكب تطلعات دولة الإمارات نحو مجتمعٍ أكثر تمكينًا وإنتاجًا".

وتم تصميم البرنامج بعناية ليتوافق مع احتياجات السوق ومتطلبات ريادة الأعمال، ويقدمه مجموعة من المدربين والخبراء المتميزين. يبدأ البرنامج بتعريف المشاركين بأهدافه وأهمية المشاريع الناشئة الإماراتية، يتبعها جلسة حول تطوير العقلية الريادية وكيفية تحويل التحديات إلى فرص، ثم يركز في اليوم الثاني على المهارات العملية في مجال المبيعات مثل مسارات المبيعات التي تُعد أساسية لاجتذاب العملاء والحفاظ عليهم في سوق تنافسي. أما اليوم الثالث، فيتميز بطابع تفاعلي، ويركز على بناء هوية العلامة التجارية من حيث الرسالة والمميزات والسوق المستهدف عبر ورشة عملية. وفي اليوم الرابع، يتناول البرنامج المفاهيم الأساسية في مجال التمويل والاستثمار، حيث يتعرّف المشاركون على استراتيجيات التمويل، وأساليب التخطيط المالي، ومهارات عرض الأفكار على المستثمرين بثقة وبأسلوب احترافي.

وتختتم فعاليات البرنامج التدريبي بـ "يوم العروض التقديمية"، الذي يقدم فيه المشاركون مشاريعهم الناشئة أمام لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء في ريادة الأعمال، كما سيتم تكريم أصحاب أفضل ثلاثة عروض، ويختتم البرنامج بتوزيع شهادات المشاركة على جميع المتدربين.

عن صندوق خليفة لتطوير المشاريع:

صندوق خليفة هو مؤسسة مستقلة غير ربحية تابعة لحكومة أبوظبي تعنى بتطوير ريادة الأعمال. تتمثل مهامها في تطوير وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار، وتقديم العون والدعم من خلال النظام البيئي المتوازن للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأسس صندوق خليفة عام 2007، بموجب القانون رقم 14 لسنة 2005 وتعديلاته، تنفيذاً لرؤية المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

لمزيد من المعلومات حول صندوق خليفة لتطوير المشاريع، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني:

www.khalifafund.ae

