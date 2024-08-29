أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تزامناً مع يوم المرأة الإماراتية، نظم صندوق خليفة حفلاً خاصاً للاحتفال بموظفاته اللواتي يساهمن بشكل كبير في نجاح الصندوق و تنمية الاقتصاد المحلي لدولة الإمارات، ويأتي ذلك تقديراً لجهودهن وإسهاماتهن القيمة في مختلف الأدوار.

كما شهد الحفل احتفالاً بتخرج الدفعة الأولى من برنامج "سوان"، والذي يعتبر خطوة مهمة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية في مجال ريادة الأعمال، حيث تم تكريم المتخرجات من البرنامج تقديراً لإنجازاتهن واستعدادهن للانطلاق في مشاريعهن التجارية الخاصة. وخلال الحفل، شاركت المشتركات قصصهن وتم تسليط الضوء على البرامج التي خضعن لها خلال فترة 6 إلى 8 أسابيع، تعلمن فيها عدة مواضيع أولها الصحة النفسية، باعتبارها عامل أساسي لقيادة مشروع ناجح وتحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والعملية للسيدة الإماراتية، بالإضافة إلى تطوير نموذج العمل التجاري، و تطوير خطة العمل وتمويلاته، و أساليب البيع واستراتيجيات التسويق، و قيمة العميل وولائه، واستدامة الأعمال.

وبهذه المناسبة، صرحت السيدة موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة: "نفتخر بموظفاتنا وسيدات صندوق خليفة اللواتي يمثلن قيمة كبيرة للصندوق، كما يسعدنا الاحتفال بتخرج الدفعة الأولى من برنامج "سوان"، والذي يؤكد التزامنا الثابت بدعم تطلعات المرأة الإماراتية في ريادة الأعمال والاستثمار فيها، لتمكين دورها الحيوي في منظومة ريادة الأعمال. نتطلع إلى رؤية المزيد من السيدات الإماراتيات ضمن البرنامج ودعم مساهمتهن في بناء اقتصاد مستدام ومزدهر."

وأضافت: "برنامج "سوان" هو مبادرة صممت خصيصًا لتمكين السيدات الإماراتيات الطموحات اللواتي يدرن مشاريع منزلية واعدة في أبوظبي، مع التركيز على تنمية الوعي الريادي، وتطوير المهارات القيادية. نهدف من خلال البرنامج إلى تعزيز إمكانات المرأة الإماراتية وزيادة ثقتها بقدارتها لتحويل المشاريع المنزلية إلى أعمال تجارية ناشئة مستدامة في ضوء بيئة أعمال تنافسية، مما يساهم في بناء مجتمع ريادي قوي يضم رواد ورائدات أعمال إماراتيين من مختلف القطاعات”.

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