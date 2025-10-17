الإمارات العربية المتحدة – أبرم صندوق خليفة لتطوير المشاريع ثلاث شراكاتٍ استراتيجية مع كل من "Cybere71" و"مجموعة ريتش" و" تحالف الإمارات للحلول التقنية"، خلال مشاركته في فعاليات الدورة الخامسة والأربعين من معرض "جيتكس العالمي للتقنية 2025".

وتجسد هذه الشراكات التزام صندوق خليفة بدفع عجلة الابتكار التقني وتعزيز بناء القدرات والأمن الرقمي، لتوفير بيئةٍ مُثلى لازدهار الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومشاريع ريادة الأعمال الوطنية. وتأتي هذه الاتفاقيات في أعقاب الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية الموحدة الجديدة لصندوق خليفة تحت اسم "رحلة الأعمال"، والتي تستهدف تمكين رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة في أبوظبي وتزويدها بأدوات التمويل والحلول الاستشارية، وخدمات التدريب والدعم عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، قالت سعادة موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: "تؤكّد هذه الاتفاقيات التزامنا بتطوير شراكاتنا مع الجهات والمؤسسات الرائدة في مختلف القطاعات، بما يدعم مستهدفاتنا الاستراتيجية، ويعزّز الابتكار، ويمكّن منظومة ريادة الأعمال الإماراتية، ويساهم في نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. تشمل هذه الشراكات مجموعة واسعة من المحاور الاستراتيجية، بما فيها الأمن السيبراني، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتحول الرقمي، وبناء القدرات، كما تتزامن مع مشاركتنا في هذا الحدث التقني الرائد عالمياً. واستمراراً لهذا النهج، نتطلع لمواصلة التعاون مع شركائنا لدعم استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025–2027".

تهدف الاتفاقية الموقّعة مع "Cybere71"، البرنامج الرائد الذي أطلقته دولة الإمارات ويقوده مجلس الأمن السيبراني، إلى تطوير التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الأمن السيبراني المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يشمل الوقاية والاستجابة للهجمات الإلكترونية، وتطوير البرامج التوعوية والتعليمية، والأبحاث العلمية والتقنيات الحديثة. كما تشمل الاتفاقية تبادل المعلومات حول المخاطر الأمنية، والاستجابة للحوادث، ومشاركة الخبرات، والبرامج التدريبية، والتعاون في التمارين السيبرانية، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية السيبرانية على مستوى الدولة.

وقال سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: "يأتي تعاوننا مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع في إطار حرصنا على تعزيز الأمن السيبراني في منظومة ريادة الأعمال الوطنية، حيث تمثل حماية الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من المخاطر الإلكترونية أولوية قصوى. وتهدف هذه الشراكة إلى تبادل الخبرات والمعلومات حول التهديدات السيبرانية، وتوفير برامج توعوية متقدمة لتمكين رواد الأعمال من بناء تقنياتهم بأعلى مستويات الحصانة والأمان، وهو ما يضمن استدامة نموهم في الاقتصاد الرقمي."

فيما تركز اتفاقية التعاون مع "مجموعة ريتش" على تقديم الدعم لأعضاء صندوق خليفة، وتمكين رواد الأعمال من خلال مبادرات متنوعة، إلى جانب الاستشارات والجلسات التوعوية. وتغطي الاتفاقية أربعة محاور رئيسية، وهي خدمات التوظيف وحلول التعهيد وتسهيل الوصول إلى المواهب المؤهلة؛ وتعهيد العمليات التجارية وتحسين كفاءتها على صعيد الموارد البشرية والمالية والتقنية؛ وإدارة تجربة العملاء؛ وقيادة التحول الرقمي.

كما صرّح السيد مالك ملحم، المدير التنفيذي لـ "مجموعة ريتش" قائلاً: نحن فخورون بشراكتنا مع صندوق خليفة، التي تركز على تمكين شبكة واسعة من رواد الأعمال وتزويدهم بالخدمات والدعم اللازمين لتحقيق الكفاءة التشغيلية والتحول الرقمي. من خلال هذه الاتفاقية، سنوفر لأعضاء الصندوق حلولاً متكاملة تشمل التوظيف، وتعهيد العمليات التجارية لتحسين الموارد البشرية والمالية، وإدارة تجربة العملاء. ويتمثل هدفنا في رفع جاهزية وتنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على تجاوز التحديات التشغيلية للتركيز على النمو والابتكار."

من ناحية أخرى، تمثل الاتفاقية بين صندوق خليفة و"تحالف الإمارات للحلول التقنية" إطاراً متكاملاً للتعاون الثنائي في تعزيز الابتكار وبناء القدرات، وتطوير بيئة الأعمال للشركات الناشئة ورواد الأعمال. وتشمل مجالات التعاون تمكين الشركات الناشئة، وتسهيل توظيف المواهب الإماراتية، وبناء القدرات وتطوير برامج التقنية والذكاء الاصطناعي، وتصميم وتنفيذ البرامج التوعوية والورش التخصصية.

تعقيباً على هذا التعاون، قال سعادة الدكتور أحمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة تحالف الإمارات للحلول التقنية: "تمثل هذه الاتفاقية مع صندوق خليفة خطوةً نوعية نحو تعزيز الابتكار وبناء القدرات التقنية في إمارة أبوظبي، كما تجسد التزامنا بتوفير إطار عمل متكامل يدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، خاصةً من خلال تسهيل تواجدهم ضمن مراكز (مُزن) المتخصصة. وسنعمل معاً على تسريع توظيف الكفاءات الإماراتية في القطاع التقني، وتطوير برامج متقدمة في الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ ورش عمل تخصصية تهدف إلى إعداد الجيل القادم من قادة التكنولوجيا."

يشار إلى أن صندوق خليفة يشارك في معرض "جيتكس العالمي للتقنية 2025" تحت مظلة جناح حكومة أبوظبي، وتمثِّل هذه المشاركة تأكيداً لالتزام الصندوق بتوظيف أحدث التقنيات، لتمكين المجتمعات وتعزيز جودة الحياة، تنفيذاً لاستراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025–2027.

عن صندوق خليفة لتطوير المشاريع:

صندوق خليفة هو مؤسسة مستقلة غير ربحية تابعة لحكومة أبوظبي تعنى بتطوير ريادة الأعمال. تتمثل مهامها في تطوير وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار، وتقديم العون والدعم من خلال النظام البيئي المتوازن للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأسس صندوق خليفة عام 2007، بموجب القانون رقم 14 لسنة 2005 وتعديلاته، تنفيذاً لرؤية المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

-انتهى-

#بياناتحكومية