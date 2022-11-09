تهدف الشراكة إلى تيسير حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التمويل وتعزيز نمو الأعمال في دولة الإمارات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقع صندوق خليفة لتطوير المشاريع اتفاقية جديدة مع دار التمويل؛ المؤسسة المالية الرائدة المتخصصة في الاستثمارات وتقديم الحلول المالية التجارية، من شأنها تيسير وصول رواد الأعمال الإماراتيين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى خدمات دار التمويل المالية، وتعزيز ريادة الاعمال في دولة الإمارات؛ الأمر الذي يعكس المساهمة القيمة التي يقدمها كلّ من صندوق خليفة ودار التمويل كمؤسستين رائدتين في قطاع تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقالت سعادة علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة بهذه المناسبة: "نحن ملتزمون بدعمنا لرواد الأعمال من خلال نطاق واسع من الخدمات والحلول الابتكارية. ستتيح الاتفاقية مع دار التمويل خيارات متعددة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتباره مصدراً قيّماً من المصادر المعززة للمنظومة البيئية لريادة الأعمال في دولة الإمارات، حيث يلعب هذا التعاون دوراً مؤثراً في تعزيز النشاط الاقتصادي في المنظومة، ويمد مواطني الدولة بالدعم الذي يمكنهم من تطوير مشاريعهم وتنميتها بثقة ويسر".

وعلّق محمد عبد الله القبيسي، مؤسس دار التمويل، على حفل التوقيع قائلاً: "يسعدنا أن نتشارك مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع لدعم رواد الأعمال الإماراتيين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتأسيس وتنمية أعمالهم. نحن من أوائل المؤسسات المالية التي تقوم بذلك، حيث قدمت دار التمويل منذ تأسيسها في عام 2004 تمويلات بأكثر من 5 مليارات درهم إماراتي للشركات المتوسطة والصغيرة. ومن خلال دعم هؤلاء الرواد، فإننا نساهم أيضًا في مجتمعنا وفي النمو الشامل للاقتصاد ككل. يندرج هذا التعاون تحت الرؤية الإستراتيجية للدولة للمساعدة في تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونحن فخورون بأن نكون شريكًا رئيسيًا نقوم بذلك".

وبموجب هذه الاتفاقية، ستوفر خطة ضمان الائتمان (KF-CGS)، التي طورها صندوق خليفة بالشراكة مع دار التمويل، نطاقاً واسعاً من الخدمات المالية، تتضمن تبني نهج مشاركة المخاطر في القروض، الذي من شأنه تشجيع البنوك على إقراض قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة مباشرة؛ مما يعود بنفع كبير على أعضاء صندوق خليفة. كما ستتيح خطة ضمان ائتمان صندوق خليفة أمام قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الفرصة للاقتراض مباشرة من البنوك بنسب فائدة أنسب لمدة أطول، إذا ما قورن بالاقتراض دون ضمان.

سيمكن هذا البرنامج أيضاً أعضاء صندوق خليفة من الاستفادة من المنتجات المالية التي تقدمها البنوك الأعضاء المشاركة في البرنامج، والتي لم تربط بعضهم سابقاً علاقات مع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيؤدي توفير المجموعة الموسعة من القروض، ضمن خطة مشاركة المخاطر من صندوق خليفة، إلى زيادة السيولة في القطاعات المهمشة، التي لا تسترعي بالعادة اهتمام المؤسسات المالية الكبرى، إلا أنّ لها دوراً أساسيّاً في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات. يُذكر أيضاً أنه من شأن هذه الاتفاقية أن تعود بالنفع على البنوك والمؤسسات المالية؛ حيث سيتيح لها نهج مشاركة المخاطر التوسع في السوق الهدف، وزيادة شريحة العملاء بأمان.

يذكر أن دار التمويل توفر حلول تمويلية مبتكرة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة حسب احتياجاتها، عبر موظفيها ذوي الخبرة من مديري علاقات عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتشتمل الخدمات التي تقدمها دار التأمين على تمويل رسوم الضمانات على فترة دفع مرنة تصل إلى 48 شهراً، لتسهيلات قروض تصل قيمتها إلى مليار درهم، مع معدلات فائدة تنافسية، والكثير غيرها.

#بياناتحكومية

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عن صندوق خليفة لتطوير المشاريع:

تأسس صندوق خليفة عام 2007، بموجب القانون رقم 14 لسنة 2005 وتعديلاته، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سابقاً، طيب الله ثراه.

ويعد صندوق خليفة مؤسسة تطوير اقتصادي مستقلة غير ربحية تابعة لحكومة أبوظبي، تُعنى بتطوير ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويساعد الصندوق على تطوير الشركات المحلية في أبوظبي من خلال غرس وإثراء ثقافة الاستثمار بين مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يسعى الصندوق إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطويرها في الإمارة.

تأسس صندوق خليفة عام 2007 برأس مال إجمالي قدره 300 مليون درهم إماراتي، ثم ازداد تدريجياً في عام 2008 إلى مليار درهم، من أجل تلبية الطلب المتزايد على خدمات الصندوق. وفي عام 2011، تم زيادة إجمالي رأس مال الصندوق إلى 2 مليار درهم، وغطى الصندوق جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة من خلال شبكة من الفروع.

عن دار التمويل

دار التمويل شركة تمويل مقرها في أبوظبي، تأسست في مارس 2004 وبدأت عملياتها في يوليو 2004.

تتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة في التمويل التجاري والخدمات المالية والاستثمارات. الشركة مرخصة ومنظمة من قبل البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. يضم المساهمين الرئيسيين في دار التمويل عددًا من رجال الأعمال البارزين في الإمارات العربية المتحدة والأفراد ذوي القيمة المالية العالية، وكبار الشخصيات.

إن دار التمويل حاصلة على تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة BBB- وقصير الأجل بدرجة A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة كابيتال إنتليجنس.

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