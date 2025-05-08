أبوظبي: يشارك صندوق خليفة لتطوير المشاريع في مؤتمر «سوشي تيك طوكيو» ضمن وفد إمارة أبوظبي إلى المؤتمر الذي يُعقَد في الفترة من 8 إلى 10 مايو 2025، في اليابان، ويسلِّط الضوء على خمسة مشاريع ابتكارية مدعومة من قِبله. وتهدف هذه المشاركة إلى عرض المشاريع الابتكارية للأعضاء المشاركين، وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي وتبادُل المعرفة ونقل التكنولوجيا، ما يرسِّخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال.

وتشمل المشاريع التي يدعمها صندوق خليفة ويعرضها في المؤتمر كلاً من مجموعة «غراسيا»، التي تمثِّل نموذجاً رائداً في مجال الزراعة الذكية والمستدامة في دولة الإمارات، وتطبيق «رفيق«، وهو منصة مبتكَرة تُسهِّل خدمات الصيانة والديكور، إضافة إلى مشاريع ثلاث شركات ناشئة ضمن مظلة صندوق خليفة، تُوِّجَت خلال مسابقة صندوق خليفة لريادة الأعمال، وهي مشروع شركة «هايفيجو» الرائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المناخ، ومشروع شركة «نيوتريجينيكس كير» العاملة في مجال التغذية، ومشروع شركة «في آي إيه آي للتكنولوجيا»، التي تعمل في مجال تطوير الأدوات والتطبيقات الرياضية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وسيعمل الصندوق أيضاً على الترويج لإحدى عشرة شركة ضمن برنامج صندوق خليفة لدعم الصادرات.

وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «إنَّ مشاركة إمارة أبوظبي في هذا المؤتمر البارز تعكس التزام القيادة الرشيدة بالاستفادة من أحدث التطورات في هذا المجال، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار الرقمي، حيث إنَّ دعمَ صندوق خليفة للمشاريع المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة هو جزء من رؤية أبوظبي لتطوير اقتصاد قائم على الابتكار. ويوفِّر المؤتمر فرصة مهمة لتعزيز التعاون مع الشركات الدولية المتخصِّصة في التقنيات المتقدمة».

يُذكَر أنَّ مؤتمر «سوشي تيك» يستقطب أكثر من 500 عارض من الشركات الناشئة، وما يزيد على 50,000 مشارك من مختلف أنحاء العالم. ويستقطب المؤتمر أيضاً العديد من الشركات التي تعتمد على استخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في مجالات عملها المختلفة، مثل البناء والأغذية والصحة والتكنولوجيا المالية والطاقة والرياضة والترفيه والفضاء والويب 3 والذكاء الاصطناعي التوليدي وغيرها من المجالات، وهو ما يمثِّل فرصة أمام روّاد الأعمال الإماراتيين لإبراز مشاريعهم على الصعيد الدولي، والتواصل مع الجهات المتقدمة في مجالاتهم.

عن صندوق خليفة لتطوير المشاريع:

صندوق خليفة هو مؤسسة مستقلة غير ربحية تابعة لحكومة أبوظبي تعنى بتطوير ريادة الأعمال. تتمثل مهامها في تطوير وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار، وتقديم العون والدعم من خلال النظام البيئي المتوازن للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأسس صندوق خليفة عام 2007، بموجب القانون رقم 14 لسنة 2005 وتعديلاته، تنفيذاً لرؤية المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رحمه الله.

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