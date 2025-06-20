أبوظبي: أبرم كل من صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية اتفاقيةً استراتيجية لتعزيز التعاون الثنائي، ودعم مشتريات رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقع الاتفاقية السيدة موزة الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وسعادة المهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، وذلك خلال قمة أبوظبي للبنية التحتية التي انعقدت مؤخرا في مركز أبوظبي للطاقة. وجاءت هذه الخطوة الاستراتيجية تأكيداً على التزام الطرفين بدفع عجلة التنمية الصناعية وتوفير حلول مبتكرة لرواد الأعمال في مجال البنية التحتية.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها توفير برامج دعم المشتريات للشركات الصغيرة والمتوسطة، والربط بينها وبين المؤسسات الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي للحصول على فرص المشتريات المتاحة، بالإضافة إلى التعاون والمشاركة في البرامج والأنشطة المتمحورة حول الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي للمساهمة في التنمية المستدامة لهذه الفئة من الشركات.

وفي تعليقها على هذه الاتفاقية، قالت موزة الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: "يسرنا أن نمضي قُدُماً في تطوير تعاوننا مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية من خلال هذه الاتفاقية الاستراتيجية، والمضي قدماً في تعزيز تضافر جهودنا ضمن مسار دعم وتمكين رواد الأعمال في أبوظبي وترسيخ دورهم في قطاع البنية التحتية الحيوي. وتعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة محفزة للابتكار والنمو، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة أبوظبي، تماشياً مع الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة والمستهدفات الطموحة للإمارة في استشراف مستقبلٍ أكثر ازدهاراً وتقدماً."

من جهته، قال سعادة المهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية: "تُعد هذه الشراكة الاستراتيجية مع صندوق خليفة خطوة محورية في تعزيز المنظومة الاقتصادية لإمارة أبوظبي. ويؤكد تعاوننا على التزامنا بتبني نهج شامل لتطوير البنية التحتية. فمن خلال دعمنا الفاعل للشركات الصغيرة والمتوسطة ودمجها في مشاريع البنية التحتية الحيوية، فإننا لا نعزز الابتكار والمحتوى المحلي فحسب، بل نعمل أيضاً على تنويع سلاسل الإمداد لدينا، ودفع عجلة النمو المستدام، وبناء اقتصاد أكثر مرونة وشمولية لمستقبل إمارتنا."

تجدر الإشارة إلى أن "قمة أبوظبي للبنية التحتية" تهدف إلى توفير منصة شاملة تجمع صُنّاع القرار والمستثمرين والمطورين والمقاولين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، لاستكشاف التوجهات الناشئة، واستعراض الحلول المبتكرة، وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تطوير مدن مرنة ومتكاملة، وتعزز جودة الحياة تماشياً مع رؤية أبوظبي الطموحة للتنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي. ومن خلال جمع القادة والمبتكرين تحت مظلة واحدة، يسعى هذا الحدث إلى توفير منصة تدعم التميز في قطاعيّ الإنشاء والتخطيط الحضري، ليُسهما في الارتقاء بمعايير جودة الحياة على مستوى العالم.

عن صندوق خليفة لتطوير المشاريع:

صندوق خليفة هو مؤسسة مستقلة غير ربحية تابعة لحكومة أبوظبي تعنى بتطوير ريادة الأعمال. تتمثل مهامها في تطوير وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار، وتقديم العون والدعم من خلال النظام البيئي المتوازن للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأسس صندوق خليفة عام 2007، بموجب القانون رقم 14 لسنة 2005 وتعديلاته، تنفيذاً لرؤية المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رحمه الله.

لمزيد من المعلومات حول صندوق خليفة لتطوير المشاريع، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني:

www.khalifafund.ae

عن مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية

تأسس مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية في عام 2023، ويهدف إلى الإشراف على المشاريع الرأسمالية وإدارتها بما يعزز جودة الحياة لكل فرد في إمارة أبوظبي. يشمل ذلك تنفيذ مشاريع متنوعة في قطاعات الإسكان، والبنية التحتية، والسياحة، والمرافق المجتمعية، والتعليم.

يُعنى المركز بإدارة العقود ومراجعة واعتماد وتخطيط وتصميم المشاريع الرأسمالية، حيث يتم تنفيذ هذه المشاريع تحت إشرافه بالتنسيق الوثيق مع الشركاء من كافة القطاعات والجهات المعنية، لضمان أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لإمارة أبوظبي.

كما يلتزم المركز بترسيخ الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتبني أفضل الممارسات العالمية في الاستدامة، لضمان تحقيق تنمية مستدامة ومستقبل مزدهر للإمارة.

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