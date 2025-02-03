دبي: استعرضت لجنة الإشراف على "صندوق حي دبي للمستقبل" خلال اجتماعها السنوي، أبرز الإنجازات التي حققها الصندوق مؤخراً في إطار دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال واقتصاد المستقبل بدبي.

وتضم محفظة "صندوق حي دبي للمستقبل" حالياً 29 استثماراً موزعة بين صناديق الاستثمار الجريء والاستثمارات المباشرة، ويسهم الصندوق بدور مهم في دعم رواد الأعمال والمواهب الوطنية والعالمية والشركات الناشئة ومساعدتها على النمو والتوسع انطلاقاً من دبي من خلال توفير منظومة متكاملة تجمع القطاع الحكومي والجهات الاستثمارية لدفع عجلة النمو الاقتصادي والابتكار المستدام.

كما تسهم جهود الصندوق بدعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الرقمي والمستقبلي. كما يقدم الصندوق الدعم للعديد من المبادرات الحكومية منها "ساندبوكس دبي" التي تهدف إلى تطوير المنظومة التشريعية والابتكارية في دبي، و"برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار" الذي يهدف لدعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية وخلق فرص جديدة للنمو من خلال توفير إطار عمل شامل للبحث والتطوير والابتكار.

الموجة المقبلة من الابتكار التكنولوجي

وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس اللجنة الإشرافية لصندوق حي دبي للمستقبل؛ أن حكومة دبي تسعى من خلال مبادراتها إلى تعزيز مكانتها كمنصة عالمية للموجة المقبلة من الابتكار التكنولوجي من خلال تبني نظام شامل قائم على الابتكار وتمكين الشركات الناشئة وتقديم خيارات استثمارية مناسبة لهم للانطلاق من دولة الإمارات نحو العالمية بالاستفادة من بنية تحتية متقدمة ومنظومة تشريعية متكاملة قائمة على دعم الإبداع.

مركز مالي وابتكاري عالمي

ومن جهته قال سعادة عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي وعضو لجنة الإشراف في صندوق حي دبي للمستقبل: ”يسهم صندوق حي دبي للمستقبل بتعزيز مكانة دبي كمركز مالي وابتكاري عالمي رائد، من خلال تمكين أصحاب رؤوس الأموال والشركات الناشئة من تعزيز مساهماتهم في الاقتصاد بشكل كبير؛ وتتوافق هذه الاستراتيجية بسلاسة مع التوجه الشامل لمركز دبي المالي العالمي للاستفادة من الابتكار كمحفز وداعم للتحولات الاقتصادية النوعية، وحث الشركات على تسريع النمو والتفوق على السوق انطلاقاً من دبي.“

دور استراتيجي

وأشار سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل ورئيس مجلس إدارة صندوق حي دبي للمستقبل، إلى أهمية الدور الاستراتيجي للصندوق في تحقيق رؤية دبي لمستقبل اقتصادها من خلال احتضان المشاريع الناشئة الواعدة وتسريع عجلة الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون مع الشركات والجهات الاستثمارية العالمية التي تفهم الديناميكيات المميزة للأسواق المحلية والإقليمية، فضلاً عن ربط الشركات الناشئة بالجهات الحكومية لمساعدتها في تحقيق النمو المطلوب.

النمو الاقتصادي

وبدوره قال عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: ”يواصل مركز دبي المالي العالمي دوره الريادي في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار. ويعد صندوق حي دبي للمستقبل خير مثال على هذا التوجه، حيث يُبرز دور دعم بيئة رأس المال الاستثماري في دبي في تمكين شركات التكنولوجيا الناشئة من الإسهام في النمو الاقتصادي لدبي. ويضمن نهجنا الرائد في هذا المجال نمو ونجاح الشركات الناشئة وتوسعها ضمن الاقتصادات التي تركز على المستقبل هنا وحول العالم.“

ويُعد صندوق حي دبي للمستقبل ركيزة أساسية في مشهد رأس المال الاستثماري في دولة الإمارات، ويسهم بتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية الطموحة، ووضع الأساس لمستقبل تتقاطع فيه الخبرات المتخصصة في رأس المال الاستثماري مع السياسات والتنظيمات المتطورة لدعم النمو المستدام وتعزيز التأثير العالمي.

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