أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن اليوم صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية، وهو شركة استثمارية مقرها أبوظبي ومملوكة بالكامل لمجموعة إيدج، وشركة "كوانتكيوب تكنولوجي" المتخصصة في تقنيات تحليلات وبيانات الاقتصاد الكلي الآنيّة، عن توقيع اتفاقية لإنشاء مشروع مشترك في العاصمة أبوظبي. أُعلن عن المشروع خلال فعالياتAIM Congress ملتقى الاستثمار السنوي، ويجسّد طموح الطرفين الذي يتلاءم مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز مكانتها كمركز عالمي لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز قدرات صنع القرار التي تعتمد على البيانات.

سيوظّف هذا المشروع، المملوك شراكةً بين صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية وشركة "كوانتكيوب تكنولوجي"، القدرات المتقدمة للشركة الفرنسية في تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، من أجل توفير معلومات اقتصادية ومالية آنيّة وقابلة للتنفيذ. وتهدف المنصة الجديدة – المصمّمة لخدمة المستثمرين المؤسسيين، والشركات، والمؤسسات المالية، والجهات الحكومية في أنحاء المنطقة – إلى دعم عمليات التخطيط الاستراتيجي، والتنبؤات الدقيقة، وصنع القرار القائم على البيانات.

وإضافة إلى التحليلات الاقتصادية والمالية الشاملة، ستتيح هذه الشراكة إمكانات التتبع النشط لسلاسل الإمداد العالمية وتدفقات الأصول المادية، وذلك من خلال تقنيات "كوانتكيوب" الخاصة بالتنبؤ الآني والبيانات الجغرافية المكانية، وهو ما يسهم في تعزيز الجاهزية التشغيلية والرؤية الاستراتيجية. ومن خلال الدمج بين تحليلات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والتكامل الإقليمي، تهدف هذه الشراكة إلى فتح مجالات استخدام جديدة وتوسيع نطاق الوصول إلى حلول بيانات متطورة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها المؤسسات.

وقال محمد المزروعي، الرئيس التنفيذي لإدارة المحافظ الاستثمارية في صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية: "يمثل هذا المشروع المشترك مع شركة "كوانتكيوب" تجسيداً لالتزامنا بتوفير تقنيات مبتكَرة يمكن تكييفها وتنفيذها وتقديمها في مختلف القطاعات في المنطقة من خلال دولة الإمارات، بما يعزز القيمة الاستراتيجية والمالية لهذه القطاعات. وباعتبارنا مستثمراً استراتيجياً في "كوانتكيوب"، أدركنا الإمكانات الكبيرة لتطبيق هذه التقنيات عبر قطاعات عديدة.. يقدم هذا المشروع فرصة مهمة لتعزيز قدرات إدارة سلاسل التوريد، ولإطلاق وتوظيف حلول ذكية قابلة للتخصيص تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنيات التحليلات والبيانات المتقدمة في أسواق دولة الإمارات والمنطقة. وهذا يتيح للعملاء من القطاعين الحكومي والخاص الوصول إلى معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب."

كما أضاف تان-لونغ هوينه، الشريك المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة كوانتكيوب: "سعيدون بالتعاون مع صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية، أحد المساهمين الاستراتيجيين في شركتنا، لجلب خبراتنا في التنبؤ الآني إلى دولة الإمارات والمنطقة ككل. ونسعى من خلال هذا المشروع المشترك إلى تقديم حلول مبتكَرة توفر للمؤسسات من مختلف القطاعات بيانات وتحليلات تنبؤية دقيقة وآنيّة. ونحن على ثقة أن هذه القدرات ستسهم في دعم نمو المؤسسات التي تشكّل جزءاً من اقتصاد المنطقة المزدهر، وتعزز القدرة على صنع قرارات استراتيجية أكثر وعياً ضمن بيئة عالمية سريعة التغير."

يأتي إطلاق هذا المشروع المشترك تتويجاً للاستثمار الأولي لصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية في شركة "كوانتكيوب" عام 2022، والذي تبعه عدد من الاستثمارات الإضافية خلال السنوات القليلة الماضية، ويعكس هذا المشروع ثقة الصندوق المستمرة في قدرات الشركة. ومن خلال إطلاق هذه العمليات في دولة الإمارات، يهدف الشريكان إلى تعزيز توافر أدوات التنبؤ الآني وتحليل البيانات البديلة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، ما يدعم صناع القرار على مستوى المنطقة.

ومع استمرار توسّع هذا التعاون، من المتوقع أن يسهم المشروع المشترك في تمكين الاستراتيجيات القائمة على البيانات وتوسيع مجالات استخدام التحليلات المتقدمة بمثابة أدوات عملية للمؤسسات ضمن بيئة إقليمية متزايدة التعقيد.

نبذة عن صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية:

صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية شركة استثمارية مقرها أبوظبي ومملوكة بالكامل لمجموعة إيدج. أُسّس الصندوق في عام 2019، ويركز على تحقيق عوائد مالية مستدامة وتعزيز الأثر الاقتصادي ضمن القطاعات الاستراتيجية في دولة الإمارات. يستثمر الصندوق في التقنيات مزدوجة الاستخدام والتقنيات التجارية ضمن مجالات مختلفة منها الطيران، والتنقل المتقدم، والأنظمة الذاتية، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي. ومن خلال شراكاته العالمية، يعمل الصندوق على تسريع نمو شركات محفظته الاستثمارية ويسهم في تطوير تقنيات متقدمة داخل الدولة، إضافة إلى تعزيز قدرة سلاسل الإمداد الحيوية ومرونتها، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات للابتكار والتنويع الاقتصادي.

نبذة عن شركة "كوانتكيوب تكنولوجي"

توظف شركة "كوانتكيوب تكنولوجي" تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة لتوفير معلومات اقتصادية شاملة وآنيّة. تدير الشركة واحدة من كبرى بحيرات البيانات البديلة في العالم، والتي تعالج أكثر من 14 مليار نقطة بيانات تشمل الأخبار، ووسائل التواصل الاجتماعي، وبيانات الأقمار الصناعية، والشبكات المهنية، ومراجعات المستهلكين، إلى جانب بيانات التجارة الدولية، والشحن، والعقارات، والضيافة، والاتصالات، والسلع والأسعار. توفر مؤشرات التنبؤ الاقتصادي الآني لشركة "كوانتكيوب" – في مجالات مثل النمو الاقتصادي، والتضخم، والعمالة، والتجارة الدولية – بيانات متوافقة إلى حد كبير مع البيانات الرسمية، وغالباً ما تتفوق على توقعات السوق. وتستفيد المؤسسات المالية التي تستخدم بيانات شركة "كوانتكيوب" من تحليلات آنيّة غالباً ما تصدر قبل الأرقام الرسمية، يمكن استخدامها لدعم استراتيجياتها الاستثمارية.

يقع مقر شركة "كوانتكيوب" في باريس، وتضم فريق عمل متنوعاً ودولياً من علماء البيانات المتخصصين في معالجة لغات طبيعية متعددة، والتعلم العميق، وتقنيات تعلم الآلة. وتشمل قائمة المساهمين في الشركة صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية و"موديز". كما أنه تم تمويل بعض مشاريعها الخاصة بالبحث والتطوير في مجال الرؤية الحاسوبية من قبل وكالة الفضاء الأوروبية والمركز الوطني للأبحاث الفضائية، وهو وكالة فضاء حكومية فرنسية.

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