بمشاركة ١٣٠ من الطلبة الإماراتيين

أبوظبي : أطلق صندوق الوطن بالتعاون مع كريمسون للتعليم برنامج "موهبتنا لإعداد الطلبة للدراسة بالخارج"، بمشاركة ١٣٠ طالب وطالبة إماراتيين، الذي يهدف إلى توفير الدعم اللازم للطلبة المواطنين وتهيئتهم لفرص التقدم للدراسة في أفضل جامعات العالم.

يستهدف البرنامج إعداد طلبة الصف الحادي عشر (المرحلة الثانوية) ممن يخططون للدراسة في الخارج، حيث يعمل البرنامج على مساعدتهم في وضع استراتيجية اختيار الجامعة، والتحضير المناسب لخوض الاختبارات، وإعداد الخطابات والمقالات الشخصية، وصولا إلى التوجيه اللاصفي والتدريب على إجراء المقابلات، من خلال عدد من ورش العمل والمحاضرات التعريفية لكيفية التقدم لكبرى الجامعات العالمية، مع العمل على إكساب الطلبة المشاركين للمهارات والخبرات الضرورية لخوض امتحانات التقدم لتلك الجامعات والاستعداد الجيد لها، وذلك في مختلف التخصصات الحيوية.

وبهذه المناسبة، صرحت سعادة هند باقر مدير عام صندوق الوطن: "يمتلك صندوق الوطن رؤية طموحة نحو المستقبل تستند على الرؤى الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق إنجازات نوعية شاملة في كافة القطاعات الحيوية التي من شأنها تعزيز إزدهار الدولة بشكل مستدام، وضمان بناء مستقبل راسخ للأجيال، من خلال تطوير رأس المال البشري إلى جانب تشجيع أبناء الوطن على الابتكار".

وأضافت سعادتها: "مبادرة موهبتنا، تُمكن شبابنا الموهوبين من اكتشاف وتطوير قدراتهم لتلبية متطلبات المستقبل وزيادة كفاءتهم وتعزيز اقتصاد دولتنا، من خلال برامج متخصصة مُصممة ومُقدمة من قبل رواد عالميين في عدة قطاعات".

برنامج موهبتنا وكريمسون للتعليم سيوفران للطلاب أكثر من 1500 فرصة للالتحاق بأفضل 10 جامعات بريطانية، وأكثر من 3000 فرصة للالتحاق بأفضل 50 جامعة أمريكية، و166 فرصة للالتحاق بجامعتي أكسفورد وكامبريدج، وأكثر من 489 فرصة للالتحاق بجامعات رابطة اللبلاب (Ivy League)، هذا ويتضمن البرنامج التدرب على تطبيق كريمسون التعليمي، والتدرب على اختباري (SAT) والـ (ACT) للقبول في الجامعات الأمريكية، والخضوع لمختلف التقييمات، ودورات الكتابة، وجلسات تحضيرية تنافسية، ومحاضرات تدريبية على امتحان "نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي (الآيلتس)، ومحاضرات حول ريادة الأعمال، وغيرها الكثير.

#بياناتحكومية

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نبذة عن صندوق الوطن

أطلقت مجموعة من رجال الأعمال الإماراتيين مبادرة "صندوق الوطن"، كمبادرة مجتمعية تسعى لتطوير الكوادر الوطنية ومجتمع المعرفة. وتؤكد المبادرة على تلاحم فئات المجتمع مع توجهات قيادة دولة الإمارات في تحقيق التنمية المستدامة والحياة الكريمة والمستقبل المشرق لجميع أبناء الوطن. كما تجسد المبادرة المساهمات والمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص بدولة الإمارات والدور الإيجابي لرجال الأعمال الإماراتيين في دعم المشاريع والخطط التنموية الرامية لبناء الوطن.

وسيعمل "صندوق الوطن" على استقطاب الاستثمارات والإسهامات المجتمعية وتوظيفها في دعم مسيرة التنمية الشاملة، إضافة إلى دوره في تبني المبادرات المبتكرة التي من شأنها خدمة القطاعات الرئيسية التي يعمل عليها.

وستتولى شركة أبوظبي للاستثمار مسؤولية الإشراف على استثمارات الصندوق من خلال تبني نُهج استراتيجية مبتكرة تستهدف تعزيز واستدامة مشاريعه الحالية والمستقبلية، حيث ستعمل الشركة على إدارة الصندوق بما يضمن استمرارية المشاريع وتطورها وتحقيق العوائد على المدى الطويل.